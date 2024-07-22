區塊鏈平臺Zetrix通過去中心化治理革新環球小姐選美大賽

這是歷史上首次由DAO管理這些選美大賽，讓社區能夠積極參與決策過程。這包括從選出獲勝者到塑造組織整體發展方向等一切事務。

參賽者還將擁有自己的個人DAO，讓粉絲能夠為他們的參賽過程和成功做出貢獻。這種前所未有的參與度有望加強參賽者與支持者之間的聯系，同時為人才發展提供寶貴的見解。

香港環球小姐統籌官劉芷希(Kimmy Low)表示：「在Web3時代，將DAO的概念引入選美比賽標誌著我們向包容性和透明度邁出了變革性的一步。通過決策的去中心化，我們讓社區能夠積極塑造選美賽事的未來，確保獲勝者選拔流程的公平性和真實性。這種新方法促進了一個充滿活力的生態系統，參賽者和支持者可以緊密合作，相互支持，相互鼓勵，共同成長。」

Zetrix：開創現實世界的區塊鏈應用

Zetrix進軍選美界突顯了區塊鏈技術在顛覆傳統行業方面的巨大潛力。通過利用區塊鏈的透明度和安全性，Zetrix旨在為所有參與者創造一個更加公平和包容的環境。

印尼環球小姐大賽統籌官Teuku Jordan Zacky說道：「我相信，印尼女性在引領這一代人對我們自身文化產生興趣方面發揮著關鍵作用。為了成為真正的先驅者和領導者，我們必須擁抱數字化及其與現代受眾的相關性。這就是為什麽我們致力於不斷發展這個平臺，以促進包容性和多樣性，在引領日新月異的數字時代的同時，保留我們豐富的文化價值。」

社區驅動型企業的未來

這很可能是一場最大規模的社會性實驗，旨在確定大型社區能否利用DAO高效運營以實現共同目標。隨著Zetrix大膽地重新定義選美大賽的運作方式，開創透明化、粉絲參與和社區賦權的新時代，區塊鏈技術有望徹底改變又一個行業。

關於Zetrix

Zetrix是一個第一層公共區塊鏈，支持智能合約並提供隱私性、安全性和可擴展性。Zetrix的加密基礎設施可引入多個行業，將政府、企業及公民與基於區塊鏈的全球經濟連接起來。Zetrix由MY E.G. Services Bhd開發，與中國實現了跨境和跨鏈集成，這使得Zetrix能夠作為區塊鏈網關，通過部署Web3服務（如基於區塊鏈的標識符(BID)和可驗證憑證(VC)）的關鍵構建塊來促進全球貿易。

https://www.zetrix.com/

關於印尼環球小姐(MUI)

印尼環球小姐是一項全國性的選美比賽和機構，負責選拔一名女性代表印尼參加環球小姐大賽。該機構成立於1974年，當時的名稱為印尼公主選美比賽，2005年進行了改革。MUI負責選拔、培訓和準備代表印尼參加一年一度的環球小姐選美大賽。除選美外，MUI還強調社會意識和社區參與。

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關於香港環球小姐(MUHK)

香港環球小姐是最近重新成立的選美機構，負責選拔香港代表參加環球小姐大賽。經過23年的停辦，香港環球小姐於2024年重新啟動，旨在宣傳香港女性的不同成就和故事。香港環球小姐大賽旨在尋找美麗、智慧和具有強大代表性的參賽者。

Instagram：https://www.instagram.com/miss.universe.hk

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