Zetrix透過ZCert提供中國公民數碼身份證身份核驗服務

這項開創性的服務透過Zetrix與中國國家公共區塊鏈星火鏈網(Xinghuo BIF)的獨特整合而得以實現。

中國公民可以選擇通過星火鏈網發佈自己的數字身份證。發佈後，中國境外的核查單位可以通過Zetrix平台上的ZCert服務訪問這些數據。Zetrix平臺運營著名為Astron的星火國際超級節點。

Zetrix聯合創辦人黃天順(TS Wong)表示：「我們對推出這項跨境數碼身份證服務感到由衷的高興，因為它帶來了由智能合約驅動的新一輪服務浪潮。現在，KYC流程可以實現簡化和自動化。此外，用戶數據始終由用戶保留，只有關鍵資訊才會以加密方式共用。」

他補充說：「Web 3平臺上的支付現在可以完全按照現有規則執行。我們的中國數碼身份證應用與馬來西亞的國家身份證和WorldID以及未來的主權身份證相結合，使ZCert成為最全面的全球數碼身份證解決方案。」

負責星火鏈網開發、執行與實施的中國資訊通信研究院工物所國際部副主任有曉宇表示：「建立跨境信任至關重要，尤其是數碼身份、憑證和文件的驗證。我們希望與MYEG共同創建一個可信賴的數據通道，以促進中國與馬來西亞以及世界其他國家在數碼時代的國際合作。」

借助區塊鏈技術傑出的優勢，新的ZCert服務提供了一種更先進、更便捷、更可靠、更安全的身份資訊即時驗證方法，與傳統的憑證驗證方法相比，它可以為身份持有人和驗證實體帶來更流暢的整體體驗。

區塊鏈的不可篡改性意味著驗證方將能夠確認透過星火-Zetrix合作發行和訪問的國民身份證是真實可信的，沒有被篡改過。而傳統的身份證，無論是實物形式還是數碼圖像形式，都可能存在篡改、欺詐或使用圖像編輯工具偽造等問題，核查人員沒有直接、可信的方法來評估其真實性。

此外，ZCert上新推出的國民身份驗證服務充分利用了Web3技術中的自主身份框架，使身份持有者可以有選擇地披露姓名或家庭住址等相關資訊，而不必分享其他無關的個人數據，從而確保隱私得到更好的保護。相比之下，傳統的身份證，無論是靜態的實體形式還是數碼圖像形式，都無法提供類似的保障，因為其所有資訊都是靜態的且已經公開顯示。

並且，選擇使用可驗證的數碼身份的一個顯著優勢在於，由於其具有動態性，授權發行方可以更新用戶數據，以反映持有者的最新個人資訊，從而確保資訊的精確性和準確性。

中國數碼身份證驗證功能的推出是ZCert的最新創新，就在幾個月前，ZCert剛剛推出了中國駕照數碼化及海外訪問核實服務。

預計ZCert跨境證件驗證服務將在未來幾個月內逐步擴大，覆蓋其他重要的個人及企業證件。

有關ZCert的更多詳情，請瀏覽 https://www.zetrix.com/zcert/

關於Zetrix

Zetrix是一個第一層公共區塊鏈，促進智能合約，並提供隱私、安全和可擴展性。Zetrix中的加密基礎設施可用於多種行業，因為它能將政府、企業及人民連接至全球的區塊鏈經濟。由MY E.G.服務有限公司開發，Zetrix跨境和跨鏈連接中國國家區塊鏈的基礎設施和設備，讓Zetrix成為區塊鏈網關，通過部署Web3服務的關鍵構建塊，如基於區塊鏈的識別碼（BID）和可驗證憑證（VC），促進全球貿易。

SOURCE Zetrix