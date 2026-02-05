ZOTAC GAMING首款電腦機殼ALLOY Micro-ATX 將於指定亞太地區首發上市

新聞提供者ZOTAC GAMING
05 2月, 2026, 12:25 CST
- ZOTAC GAMING 推出ZOTAC GAMING ALLOY，將爲品牌首個電腦機殼產品
- ALLOY承襲ZOTAC GAMING設計風格，部件兼容性廣，並針對散熱性能進行優化
- ALLOY將於指定亞太地區市場首發上市
新加坡2026年2月5日 /美通社/ -- 國際電競品牌ZOTAC GAMING今日宣佈推出品牌旗下首款電腦機殼產品 ZOTAC GAMING ALLOY ，並於指定亞太地區進行首發上市。
ALLOY是一款緊湊型 Micro-ATX (mATX) 機殼，並針對追求高散熱性能與精緻美學的 DIY 玩家而設計。本產品承襲ZOTAC GAMING 本世代顯示卡硬朗且優雅的幾何設計語言，而且十分適合配置現今世代各款旗艦顯示卡，讓玩家在有限的空間內，也能打造出性能與視覺兼具的夢幻主機。
功能亮點
- 幾何設計： 採用 ZOTAC GAMING 標誌性的幾何線條及設計細節，能與 ZOTAC 系列顯示卡完美視覺連動，展現獨特的電競尊貴感
- 廣泛兼容硬件：支援 mini-ITX 及 micro-ATX 主機板，可容納長達 412mm 的旗艦顯示卡，並支援最高 360mm 一體式水冷排
- 輕鬆維護：全面採用快拆式面板設計，前面板防塵網只需輕輕按壓即可拆卸，大幅簡化日常清潔與硬體更換的流程
- 隨附風扇：隨指定型號機殼附送3枚120mm PWM風扇，開箱即享理想散熱體驗
- 無障礙散熱佈局：全機最多可安裝 10 枚風扇。配合傾斜設計的底殼結構與前面板進氣優化，確保內部氣流暢順
- 靜音體驗：指定型號隨附的風扇與 3.5 吋硬碟安裝點均配置專屬吸震軟墊，降低運轉時的噪音
- 高速傳輸 I/O：前置面板配備 10Gbps USB Type-C 及 5Gbps USB Type-A 接口，方便進行高速資料傳輸
供貨資訊
下列型號將透過授權零售商及經銷商於指定亞太地區爲首發地區陸續開售：
ZOTAC GAMING ALLOY mATX Computer Case Black/Gold (w/ 3 Fans)
ZC-MAB3F-01
ZOTAC GAMING ALLOY mATX Computer Case White/Silver (w/ 3 Fans)
ZC-MAW3F-01
ZOTAC GAMING ALLOY mATX Computer Case Black/Gold (w/ No Fans)
ZC-MAB0F-01
ZOTAC GAMING ALLOY mATX Computer Case White/Silver (w/ No Fans)
ZC-MAW0F-01
關於ZOTAC GAMING
在 ZOTAC GAMING 的標誌背後，是象徵著未來科技的力量，以及挑戰強者的決心。ZOTAC GAMING 於 2017 年成立，是 ZOTAC 旗下的電競品牌先鋒，致力為遊戲愛好者打造更強、 更貼合玩家需求的遊戲產品。我們融合了十多年的工程實力及設計專長，提煉出 ZOTAC GAMING 這股全新電競勢力，今後將以創造最優質的電腦遊戲體驗為目標。
