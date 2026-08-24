1º semestre de 2026 segundo a Omdia: a Hisense ocupa o primeiro lugar mundial em remessas de TVs de 100 polegadas ou mais

QINGDAO, China, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, ficou em primeiro lugar no mundo em remessas de TVs de 100 polegadas ou mais no primeiro semestre de 2026, de acordo com a Omdia, representando uma participação de mercado de 55,1%. O resultado reflete a demanda por telas maiores e mais imersivas, bem como a capacidade da Hisense de levar experiências premium em tela grande para mais lares.

Com base nessa liderança, a Hisense está priorizando a experiência de visualização, transformando a tecnologia de telas em experiências mais imersivas e realistas. A série UR9 aprimora a tecnologia RGB MiniLED controlando independentemente as luzes vermelha, verde e azul na fonte de luz de fundo, proporcionando cores mais ricas, maior contraste e detalhes mais precisos para que os filmes pareçam mais cinematográficos, os esportes mais vibrantes e cada cena mais realista.

A Hisense também está trazendo o desempenho premium do MiniLED para os consumidores por meio das séries U7 e U6 Pro, equipadas com a tecnologia Hi-QLED MiniLED. Ao combinar o escurecimento local preciso com a tecnologia Quantum Dot, essas TVs criam destaques mais brilhantes, pretos mais profundos e cores mais vibrantes, ajudando os espectadores a captar todos os detalhes em filmes, esportes e conteúdos do dia a dia.

A expertise da Hisense em telas grandes também se estende à TV a laser, onde a marca alcançou mais de 70% das remessas globais em 2025. Em resumo, mais de dois terços das TVs a laser enviadas globalmente eram da Hisense, demonstrando seu compromisso de longa data em redefinir o entretenimento doméstico.

Na IFA 2026, a Hisense levará essa visão adiante sob o tema "Inovando para uma vida mais brilhante", mostrando como a tecnologia pode criar experiências mais inteligentes, imersivas e agradáveis. A coletiva de imprensa da Hisense na IFA acontecerá das 15h às 16h no dia 3 de setembro no palco Innovation, na Messe Berlin, seguida pela exposição da Hisense de 4 a 8 de setembro, das 9h às 17h, no pavilhão 23a.

Da liderança de mercado à inovação em telas da próxima geração, a Hisense continua transformando tecnologia em experiências que ajudam as pessoas a ver mais, aproveitar mais e viver com mais brilho.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é uma líder global reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 180 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia premium, eletrodomésticos e soluções inteligentes de tecnologia da informação. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa o primeiro lugar global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023 ao 1º semestre de 2026). Como pioneira da tecnologia RGB MiniLED, a Hisense continua na vanguarda da inovação em RGB MiniLED da próxima geração. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com o público em todo o mundo.

FONTE Hisense