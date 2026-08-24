Omdia: Hisense đứng số 1 toàn cầu về lượng TV từ 100 inch trở lên xuất xưởng trong nửa đầu năm 2026

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 24 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đứng số 1 toàn cầu về lượng TV từ 100 inch trở lên xuất xưởng trong nửa đầu năm 2026, chiếm 55,1% thị phần theo số liệu từ Omdia. Kết quả này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với màn hình lớn hơn, đắm chìm hơn, đồng thời cho thấy khả năng của Hisense trong việc đưa trải nghiệm màn hình lớn cao cấp đến với nhiều gia đình hơn.

Dựa trên vị thế dẫn đầu này, Hisense đặt trải nghiệm xem lên hàng đầu — biến công nghệ hiển thị thành những trải nghiệm đắm chìm và chân thực hơn. Dòng UR9 Series cải tiến công nghệ RGB MiniLED bằng cách kiểm soát độc lập ánh sáng đỏ, xanh lá và xanh dương ngay tại nguồn sáng nền, mang đến màu sắc phong phú hơn, độ tương phản sâu hơn và độ chi tiết cao hơn — giúp phim ảnh có cảm giác điện ảnh hơn, thể thao sống động hơn và từng khung cảnh chân thực hơn.

Hisense cũng mang hiệu năng MiniLED cao cấp đến người tiêu dùng thông qua các dòng U7 và U6 Pro Series, được trang bị công nghệ Hi-QLED MiniLED. Thông qua kết hợp công nghệ làm mờ cục bộ chính xác với màu sắc Quantum Dot, các mẫu TV này tạo ra các vùng sáng rực rỡ hơn, màu đen sâu hơn và màu sắc sống động hơn, giúp người xem nắm bắt được từng chi tiết trong phim ảnh, thể thao và nội dung hằng ngày.

Chuyên môn về màn hình cỡ lớn của Hisense cũng được mở rộng sang TV Laser, trong đó thương hiệu này đạt hơn 70% lượng xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2025. Nói một cách đơn giản, cứ ba chiếc TV Laser được xuất xưởng trên toàn cầu thì có hơn hai chiếc mang thương hiệu Hisense — thể hiện cam kết lâu dài của thương hiệu trong việc tái định nghĩa giải trí tại gia.

Tại IFA 2026, Hisense sẽ đưa tầm nhìn này tiến xa hơn với chủ đề "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn", trình diễn cách công nghệ có thể tạo ra những trải nghiệm thông minh hơn, đắm chìm hơn và thú vị hơn. Họp báo Hisense tại IFA sẽ diễn ra từ 15h00 đến 16h00 ngày 3 tháng 9 tại Innovation Stage, Messe Berlin, tiếp đó là triển lãm Hisense từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9, hằng ngày từ 9h00 đến 17h00 tại Nhà triển lãm 23a.

Từ vị thế dẫn đầu thị trường đến những đổi mới về công nghệ hiển thị thế hệ mới, Hisense tiếp tục biến công nghệ thành những trải nghiệm giúp mọi người nhìn thấy nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn và sống tươi sáng hơn.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 180 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - nửa đầu năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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