Hisense apresenta estratégia de crescimento impulsionada por IA para moldar a próxima era da vida inteligente

QINGDAO, China, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, apresentou uma estratégia abrangente de crescimento impulsionada por IA que orientará a próxima fase de desenvolvimento global da empresa, reforçando seu compromisso com a inovação, a vida inteligente e a geração de valor de longo prazo para os clientes.

Essa estratégia foi apresentada durante a Conferência Global de Parceiros da Hisense 2026, realizada em Nova York antes da final da Copa do Mundo FIFA 2026TM, onde a Hisense reuniu clientes e parceiros globais para compartilhar sua visão para a era da IA.

"A IA está transformando tudo. E todos nós fazemos parte disso", afirmou o Sr. Fisher Yu, CEO do Hisense Group. "Na era da IA, precisamos abraçar essa onda imparável. Estamos aprimorando nossa estratégia com cinco pilares: expandir nossa presença em IA em toda a cadeia de valor da IA; transformar dispositivos inteligentes em companheiros para o lar inteligente por meio da inovação de cenários impulsionada por IA; manter uma estratégia de marketing esportivo de longo prazo para fortalecer nossa marca global; adotar uma abordagem com foco em serviços para aprimorar a experiência do usuário; e aprofundar a glocalização para criar valor de longo prazo para nossos clientes e parceiros."

No centro da estratégia da Hisense está um compromisso de longo prazo com a IA. A empresa está construindo um ecossistema integrado de IA que abrange toda a cadeia de valor. "Quando posicionamos a Hisense nessa arquitetura, nossa visão fica clara: estamos reconstruindo todo o nosso negócio em torno da IA", afirmou o Sr. Yu. A Hisense está impulsionando o crescimento em hubs de IA, semicondutores, energia inteligente, tecnologia a laser e eletrônica automotiva, ao mesmo tempo em que continua fortalecendo seu principal negócio de dispositivos inteligentes.

Para os consumidores, isso significa uma nova geração de produtos que evolui de dispositivos inteligentes para companheiros do lar inteligente — dispositivos capazes de perceber proativamente o ambiente ao seu redor, compreender as preferências dos usuários, se comunicar de forma natural e agir em seu nome. "Um dispositivo apenas executa comandos. Mas um companheiro faz muito mais. Ele entende você, antecipa suas necessidades e traz um verdadeiro acolhimento para o seu lar. E esse é o futuro do nosso setor", afirmou o Sr. Yu.

Essa visão já está se tornando realidade em todo o ecossistema da Hisense. Impulsionadas pelo V AI OS, as TVs Hisense conseguem interpretar as preferências e intenções dos usuários e oferecer recomendações de conteúdo altamente personalizadas no momento certo. Além do entretenimento, o ConnectLife permite que eletrodomésticos conectados atuem de forma inteligente em atividades como cozinhar, lavar roupas, gerenciamento do ar e otimização de energia, unificando essas quatro capacidades de companheiros com IA em um lar mais inteligente e intuitivo.

A Hisense também continuará fortalecendo sua marca global por meio de parcerias esportivas de longo prazo, utilizando a linguagem universal do esporte para se conectar com consumidores em todo o mundo. "Isso é excelente porque vemos nossos parceiros evoluindo conosco, sugerindo novas tecnologias, como a avançada tecnologia LED, e nos apoiando nas operações do VAR em todos os níveis", afirmou o Sr. Romy Gai, diretor de negócios da FIFA.

"A Harvey Norman valoriza sua parceria com a Hisense por causa do investimento contínuo da empresa em tecnologia de ponta, inovação e fortalecimento da marca em nível global", afirmou o Sr. Haydon Myers, gerente geral executivo da Divisão de Eletrodomésticos e Eletrônicos da Harvey Norman Australia. "O compromisso da Hisense com a expansão global do segmento premium é demonstrado por meio de sua parceria em três Copas do Mundo da FIFA consecutivas. Esse compromisso de longo prazo continua fortalecendo a marca e criando valor duradouro para consumidores, parceiros do varejo e para o setor como um todo."

O investimento de longo prazo da Hisense em parcerias esportivas globais caminhou lado a lado com seu crescimento internacional. À medida que a IA transforma setores em todo o mundo, a Hisense continuará combinando inovação tecnológica, parcerias globais e inovação centrada no cliente para moldar a próxima era da vida inteligente.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 180 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a 1ª posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Como a Originadora da RGB MiniLED, a Hisense continua liderando a inovação da próxima geração da tecnologia RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense reafirma seu compromisso com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com públicos em todo o mundo.

FONTE Hisense