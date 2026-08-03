A Hisense lança o PX4 Pro, levando a experiência do cinema profissional para o conforto de sua casa.

QINGDAO, China, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, anunciou hoje o PX4 Pro, um novo cinema a laser TriChroma projetado para integrar a experiência de tela grande ao cotidiano dos consumidores. Com tamanhos de projeção de 80 a 200 polegadas, o produto oferece entretenimento imersivo para filmes, esportes e jogos — desde a visualização durante o dia até as partidas noturnas.

No cerne da experiência está a capacidade de transportar a grandiosidade e o impacto do cinema para o ambiente doméstico. Com um brilho de 3.500 ANSI lúmens, o PX4 Pro oferece imagens brilhantes e vibrantes, com a clareza e o impacto visual necessários para uma experiência verdadeiramente imersiva em tela grande.

Equipado com o mecanismo a laser digital LPU™ 3.0, o PX4 Pro oferece cobertura de 118% do espaço de cores BT.2020, reproduzindo uma gama mais ampla de tonalidades ricas e fiéis, permitindo que os usuários apreciem exatamente as nuances pretendidas pelos criadores de conteúdo. Sua tecnologia exclusiva Dynamic Grayscale e a lente Iris aprimorada revelam detalhes em cenas escuras e conteúdo HDR, proporcionando maior profundidade e realismo a cada quadro.

E o PX4 Pro não apenas substitui uma TV para filmes, como redefine o que um projetor pode fazer, desde a exibição de filmes à luz do dia até a prática de jogos competitivos. É o primeiro TriChroma Laser Cinema do mundo certificado pelo FreeSyncTM Premium, oferecendo aos jogadores o desempenho fluido e responsivo esperado em uma tela grande, com latência ultrabaixa de 1 ms, taxa de atualização de 2K a 240 Hz, VRR e Dolby Vision Gaming. Com o Xbox Cloud Gaming chegando por meio de uma futura atualização do VIDAA, os usuários também poderão desfrutar de grandes sucessos dos jogos sem a necessidade de um console.

Uma ótima noite de cinema é muito mais do que simplesmente uma tela grande. Trata-se de mergulhar na história, ver as cores como elas realmente devem ser vistas e captar detalhes que fazem cada cena ganhar vida. Com o PX4 Pro, essa sensação pode ir além da tradicional noite de cinema — de esportes diurnos e entretenimento familiar a jogos imersivos, oferecendo mais maneiras de integrar a tela grande ao cotidiano.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é uma líder global reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 180 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia premium, eletrodomésticos e soluções inteligentes de tecnologia da informação. Segundo a Omdia, a Hisense lidera globalmente o segmento de TVs de 100 polegadas ou maiores (2023–1º trimestre de 2026). Como pioneira da tecnologia RGB MiniLED, a Hisense continua na vanguarda da inovação em RGB MiniLED de próxima geração. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com o público em diversos mercados internacionais.

FONTE Hisense