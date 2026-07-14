Os fabricantes estão migrando da implantação de MES para o desempenho em toda a empresa, mas a maioria está enfrentando dificuldades para expandir

MILWAUKEE, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, lançou hoje "Expandindo o MES em toda a empresa", um relatório de insights do setor baseado nas opiniões de 1.560 tomadores de decisão de manufatura e operações industriais em 17 países. A pesquisa revela que, apesar da ampla adoção do sistema de execução de manufatura (MES), expandi-lo por toda a empresa tornou-se o desafio determinante para os fabricantes que buscam impulsionar o desempenho, a integração e o valor no longo prazo.

93% dos fabricantes têm MES, mas apenas 23% o integraram totalmente, aponta novo relatório da Rockwell Automation

A maioria dos fabricantes possui o MES em operação em pelo menos uma unidade. No entanto, um número muito menor conseguiu fazer isso funcionar de forma consistente em todas as unidades, devido a fatores contribuintes como sistemas desconectados, dados subutilizados e o aumento do risco operacional, todos os quais limitam o valor que os fabricantes podem extrair dos investimentos que já realizaram.

As principais conclusões do relatório incluem:

A adoção do MES é generalizada, mas a expansão está atrasada: 93% dos fabricantes têm o MES implantado, mas apenas 28% o implantaram em toda a empresa e apenas 23% relatam integração total entre os sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), Gestão do Ciclo de Vida do Produto (PLM), qualidade e tecnologia operacional (OT).

93% dos fabricantes têm o MES implantado, mas apenas 28% o implantaram em toda a empresa e apenas 23% relatam integração total entre os sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), Gestão do Ciclo de Vida do Produto (PLM), qualidade e tecnologia operacional (OT). A integração é a principal prioridade e o principal obstáculo: 44% dos fabricantes classificam a integração como seu principal requisito de compra do MES. Também é classificado como o principal desafio de modernização, com 33% citando o MES como seu maior problema de integração de dados.

44% dos fabricantes classificam a integração como seu principal requisito de compra do MES. Também é classificado como o principal desafio de modernização, com 33% citando o MES como seu maior problema de integração de dados. A ambição em relação à IA está superando a prontidão operacional: os fabricantes esperam que 42% dos processos sejam apoiados por IA no próximo ano e 54% até 2030. No entanto, 43% reconhecem que não estão utilizando de forma eficaz seus dados coletados — a base de que a IA precisa para funcionar.

os fabricantes esperam que 42% dos processos sejam apoiados por IA no próximo ano e 54% até 2030. No entanto, 43% reconhecem que não estão utilizando de forma eficaz seus dados coletados — a base de que a IA precisa para funcionar. A resiliência agora é um requisito de compra: 46% dos fabricantes passaram por um incidente cibernético no último ano. Segurança e conformidade agora figuram como o segundo maior requisito de compra de MES, citadas por 43% dos entrevistados.

Fabricantes do mundo real estão ampliando suas operações com a tecnologia MES da Rockwell, como a Kumi North America, uma fornecedora automotiva de nível 1 especializada em plásticos internos moldados por injeção e montagens. O cliente de longa data implementou inicialmente o Plex em 2008 e, desde então, implantou o software de manufatura inteligente em instalações nos Estados Unidos e no Canadá. Mais recentemente, eles expandiram seu uso para incluir o Plex MES Automation & Orchestration (MES A&O).

"Antes do Plex, nossas operações tinham dificuldade para se sincronizar e algumas unidades não tinham nenhum software", compartilhou Paul Andrews, vice-presidente assistente de sistemas da Kumi North America. Nossa infraestrutura Plex cresceu junto com a expansão dos negócios da Kumi, e continuamos a aproveitar a tecnologia Plex de novas formas.

"A adoção de MES não é mais o obstáculo, mas sim a escala corporativa", disse Anthony Murphy, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Rockwell Automation. Os fabricantes podem ter cumprido a etapa inicial ao realizar investimentos em tecnologia MES, mas muitos ainda enfrentam dificuldades para obter todo o valor dessa tecnologia em toda a empresa. O impacto de um MES também mudou — passou do acompanhamento da produção para o fornecimento de insights sobre toda a operação de uma empresa, como gestão de qualidade, produtividade dos funcionários e previsão da cadeia de suprimentos. Além disso, quando a conectividade se concretiza, há mais oportunidades para alavancar a tecnologia de IA. Os fabricantes que estão vencendo a corrida não estão fazendo mais do que os outros, eles apenas estão fazendo mais juntos. Com um MES elástico, da borda à nuvem, como o Plex, os fabricantes podem conectar todos os aspectos da produção imediatamente e, depois, escalar como desejarem ao longo do tempo."

"Os fabricantes já superaram a questão de adotar ou não o MES e agora estão enfrentando o desafio mais difícil de escalá-lo", disse Lorenzo Veronesi, diretor associado de pesquisa da IDC. "Com a integração ocupando a primeira posição tanto entre os requisitos de aquisição quanto entre os desafios de modernização, as organizações podem perder oportunidades significativas de geração de valor se não resolverem os problemas relacionados a sistemas desconectados e ao aproveitamento insuficiente dos dados."

As etapas recomendadas para abordar a lacuna existente entre a implantação e a expansão do MES estão mapeadas no relatório completo, disponível aqui.

Metodologia

Esta pesquisa reflete as contribuições de 1.560 tomadores de decisão de hardware, software e serviços de produção e operaçõesindustriais globalmente. Os respondentes representam 17 principais países manufatureiros, abrangendo indústrias discretas, de processo e híbridas. Mais da metade (58%) trabalha em organizações com mais de US$ 1 bilhão em receita anual, e 54% são os principais tomadores de decisão.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é uma líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com o potencial das tecnologias para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida ao Connected Enterprise® em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

FONTE Rockwell Automation, Inc.