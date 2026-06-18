O novo produto oferece uma arquitetura de execução unificada, trazendo inteligência, resiliência e expansibilidade em nível empresarial para operações de produção modernas.

MILWAUKEE, Wis., 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje a disponibilidade do FactoryTalk® ResilientEdge™, uma arquitetura de execução de próxima geração desenvolvida para oferecer suporte a operações de produção autônomas em ambientes altamente automatizados.

A Rockwell Automation apresenta o FactoryTalk® ResilientEdge™ para viabilizar operações de manufatura autônomas e expansíveis

Construído com base no FactoryTalk Optix™ e integrado a todo o portfólio da Rockwell Automation, incluindo os Sistemas de Execução de Manufatura (MES) Plex, o FactoryTalk® ResilientEdge™ cria uma única camada de execução que abrange máquinas, pessoas e sistemas de produção. A plataforma oferece execução previsível e de baixa latência na borda, juntamente com recursos de nuvem que permitem análises, treinamento de Inteligência Artificial (IA) e orquestração em nível empresarial. A combinação de borda e nuvem garante que as operações permaneçam contínuas mesmo em caso de perda de conectividade.

Um modelo de execução unificado

O FactoryTalk® ResilientEdge™ transforma recursos avançados de fabricação em uma infraestrutura operacional padrão, unificando modelos de fábrica, conectividade, execução e inteligência em uma única estrutura. No FactoryTalk® ResilientEdge™, os usuários encontram uma variedade de recursos inovadores: modelo de produção compartilhado, conectividade nativa e interoperável, execução em tempo real na borda com lógica de negócios incorporada, análises em escala de nuvem e Inteligência Artificial (IA). O resultado é um sistema de execução que elimina a divisão entre Tecnologia Operacional (TO) e Tecnologia da Informação (TI), reduzindo drasticamente a complexidade de implantar e evoluir operações de manufatura modernas.

"Em um momento em que 95% dos fabricantes estão avançando em iniciativas de IA e aprendizado de máquina, o FactoryTalk® ResilientEdge™ permite uma nova classe de execução de manufatura", afirmou Anthony Murphy, vice-presidente de gestão de produtos da Rockwell Automation. "Os fabricantes podem expandir automação, inteligência e autonomia em todas as suas operações, preservando ao mesmo tempo as vantagens econômicas e de expansibilidade da nuvem, o que ajuda as empresas a implantar soluções mais rapidamente e reduzir o custo total de propriedade."

Viabilizando autonomia impulsionada por IA

Iniciativas modernas de automação exigem execução confiável, fluxo estruturado de dados e uma arquitetura expansível como base para análises avançadas e iniciativas de Inteligência Artificial (IA). O FactoryTalk® ResilientEdge™ oferece uma camada de execução resiliente que dá suporte a análises avançadas, IA e otimização em malha fechada, sem comprometer o desempenho no nível de fábrica.

Seguro, interoperável e projetado para expansão

O FactoryTalk® ResilientEdge™ ajuda os fabricantes a modernizar suas operações ao melhorar a resiliência operacional. A solução é otimizada para os ecossistemas da Rockwell Automation, ao mesmo tempo em que permanece aberta e interoperável em ambientes de produção heterogêneos. A segurança, interoperabilidade e expansibilidade da nova oferta demonstram a robustez das soluções MES elásticas da Rockwell.

Implantação mais rápida e menor custo ao longo do ciclo de vida

Ao reduzir a complexidade de integração, centralizar o monitoramento e oferecer suporte à expansibilidade modular, o FactoryTalk® ResilientEdge™ pode reduzir os custos ao longo do ciclo de vida e acelerar a implantação. Suas funcionalidades podem ser implantadas conforme necessário, apoiando empresas que implantam sua estratégia de modernização de forma gradual.

Representando uma mudança fundamental na forma como os fabricantes podem expandir sistemas de execução, o FactoryTalk® ResilientEdge™ já está disponível globalmente.

Saiba mais sobre o FactoryTalk® ResilientEdge™ aqui.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com o potencial das tecnologias para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

FONTE Rockwell Automation, Inc.