Ele destaca onde a inteligência artificial e a automação estão gerando ganhos mensuráveis em tempo de atividade, qualidade e desempenho da produção em todo o setor automotivo.

MILWAUKEE, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, firmou uma parceria com o Center for Automotive Research (CAR) para a divulgação de um novo relatório técnico hoje. O relatório, Produção Inteligente no Setor Automotivo: Implantação e Impacto, foi elaborado pelo CAR utilizando dados abrangentes da Rockwell Automation para detalhar como a inteligência artificial (IA), o aprendizado de máquina (ML) e a automação estão remodelando a manufatura nas indústrias automotiva, de pneus e de baterias.

A Rockwell Automation e o Center for Automotive Research divulgam um novo relatório técnico sobre a próxima fase da Produção Inteligente no setor automotivo

A pesquisa mostra que a indústria está entrando em uma nova fase de adoção. Para os fabricantes, a questão não é mais se devem investir em manufatura inteligente, mas sim com que rapidez e onde aplicá-la.

Montadoras e fornecedores já operam com automação avançada em carroceria, pintura e soldagem. A mudança agora é para áreas que têm sido mais difíceis de automatizar, incluindo montagem de eletrônicos, validação, coordenação de produção e logística. Ao mesmo tempo, a IA e o ML estão aprimorando a manutenção preditiva, a precisão das inspeções e o desempenho do sistema nas operações existentes.

A indústria construiu uma base sólida de automação. "O que está mudando agora é como os fabricantes estão usando IA e dados para gerenciar a crescente complexidade, melhorar a tomada de decisões e criar vantagem competitiva", disse Edgar Faler, analista principal de mobilidade e líder de estratégia no CAR. Aqueles que se movem mais rápido estão começando a ver vantagens mensuráveis.

O relatório técnico combina a análise do CAR com dados proprietários do 11º Relatório anual do Estado da Produção Inteligente da Rockwell Automation. Ele destaca os principais fatores que aceleram a adoção, incluindo ambientes de produção mais complexos, pressões contínuas de garantia, custos crescentes e a crescente concorrência global. A automação também está ajudando a viabilizar o onshoring, ao favorecer uma produção competitiva em termos de custos, mesmo em mercados com escassez de mão de obra.

Os fabricantes já estão relatando resultados mensuráveis, incluindo reduções de até 50% no tempo de inatividade não planejado em aplicações selecionadas, melhorias de aproximadamente 5% na eficácia geral do equipamento e ganhos de 5% a 7% no rendimento a partir de análises de produção em tempo real.

"Os fabricantes estão sendo pressionados a fazer mais com menos, ao mesmo tempo em que gerenciam um nível cada vez maior de complexidade", afirmou James Glasson, vice-presidente global do setor Automotivo, Pneus e Mobilidade Avançada da Rockwell Automation. A combinação de automação e IA está ajudando as equipes a identificar problemas mais cedo, reduzir o tempo de inatividade e melhorar o desempenho em todas as fábricas. A diferença agora está na eficácia com que as empresas conseguem ampliar essas capacidades em escala.

As descobertas também apontam para uma divisão crescente em todo o setor. Diferenças na adoção estão criando lacunas em qualidade, tempo de atividade e produtividade, com implicações para o desempenho dos fornecedores e a competitividade no longo prazo.

O relatório técnico completo está disponível aqui: https://www.rockwellautomation.com/pt-br/industries/automotive-tire/smart-manufacturing-automotive-whitepaper2.html

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é uma líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, nos EUA, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida ao Connected Enterprise® em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

Sobre o Center for Automotive Research

O Center for Automotive Research (CAR) é uma organização sem fins lucrativos sediada em Ann Arbor, Michigan, que realiza pesquisas independentes, reúne representantes do setor e fornece análises sobre questões críticas que afetam os setores de mobilidade e automotivo. O trabalho do CAR abrange manufatura, tecnologia, políticas e tendências econômicas que moldam a indústria automotiva global. Para mais informações, acesse www.cargroup.org.

FONTE Rockwell Automation, Inc.