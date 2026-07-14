Selon un nouveau rapport de Rockwell Automation, 93 % des fabricants disposent d'un MES, mais seuls 23 % d'entre eux l'ont entièrement intégré.

Les fabricants passent du simple déploiement du MES à son utilisation comme levier d'amélioration des performances de l'entreprise, mais la plupart d'entre eux peinent à l'exploiter à grande échelle.

MILWAUKEE, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, publie son rapport « Scaling MES Across the Enterprise » (Déployer le MES à l'échelle de l'entreprise), une analyse sectorielle basée sur les réponses de 1 560 décideurs exerçant dans les secteurs de la fabrication et des opérations industrielles dans 17 pays. Cette étude révèle que, malgré l'adoption généralisée de systèmes de gestion de la production (MES), leur déploiement à l'échelle de l'entreprise est devenu le principal défi des fabricants souhaitant améliorer les performances, l'intégration et la création de valeur à long terme.

Rockwell Automation's "Scaling MES Across the Enterprise" report offers insights on the MES maturity gap

La plupart des fabricants ont un système MES opérationnel dans au moins une installation, mais ceux qui réussissent à l'exploiter de façon cohérente sur l'ensemble de leurs sites sont beaucoup moins nombreux. Cette situation s'explique par différents facteurs tels que des systèmes déconnectés, des données sous-utilisées et un risque opérationnel croissant, qui limitent la valeur que les fabricants peuvent tirer des investissements déjà réalisés.

Principales conclusions du rapport :

Les entreprises ont généralement adopté les MES, mais elles tardent à les déployer à grande échelle : 93 % des fabricants disposent d'un MES, mais seulement 28 % l'ont déployé à l'échelle de leur entreprise et 23 % déclarent l'avoir entièrement intégré aux systèmes ERP (progiciel de gestion intégré), PLM (gestion du cycle de vie des produits), de contrôle qualité et des technologies de la production (OT).

93 % des fabricants disposent d'un MES, mais seulement 28 % l'ont déployé à l'échelle de leur entreprise et 23 % déclarent l'avoir entièrement intégré aux systèmes ERP (progiciel de gestion intégré), PLM (gestion du cycle de vie des produits), de contrôle qualité et des technologies de la production (OT). L'intégration est à la fois la priorité absolue et le principal obstacle : 44 % des fabricants considèrent l'intégration comme leur principal critère d'achat d'un MES. Elle est également considérée comme la principale difficulté de la modernisation, 33 % des personnes interrogées citant le MES comme leur plus grand défi en matière d'intégration des données.

44 % des fabricants considèrent l'intégration comme leur principal critère d'achat d'un MES. Elle est également considérée comme la principale difficulté de la modernisation, 33 % des personnes interrogées citant le MES comme leur plus grand défi en matière d'intégration des données. L'ambition en matière d'IA dépasse la préparation opérationnelle : les fabricants prévoient que 42 % des processus seront assistés par l'IA d'ici un an et 54 % d'ici 2030. Pourtant, 43 % reconnaissent ne pas utiliser efficacement les données qu'ils ont collectées ; alors que cela constitue la base nécessaire pour que l'IA fonctionne efficacement.

les fabricants prévoient que 42 % des processus seront assistés par l'IA d'ici un an et 54 % d'ici 2030. Pourtant, 43 % reconnaissent ne pas utiliser efficacement les données qu'ils ont collectées ; alors que cela constitue la base nécessaire pour que l'IA fonctionne efficacement. La résilience est désormais un critère d'achat : 46 % des fabricants ont subi un incident de cybersécurité au cours de l'année écoulée. Pour 43 % des répondants, la sécurité et la conformité représentent désormais le deuxième critère le plus important lors de l''achat d'un MES.

Des fabricants en situation réelle déploient à grande échelle la technologie MES de Rockwell. C'est notamment le cas de Kumi North America, un fournisseur automobile de premier plan spécialisé dans les assemblages et les plastiques intérieurs moulés par injection. Ce client de longue date a installé Plex pour la première fois en 2008, puis il a déployé le logiciel de fabrication intelligente dans des usines aux États-Unis et au Canada. Il a récemment élargi son utilisation pour inclure la solution d'automatisation et d'orchestration du système de gestion de la production Plex (MES A&O).

« Avant le déploiement de Plex, il était difficile de synchroniser nos opérations et certains sites ne disposaient d'aucun logiciel », explique Paul Andrews, vice-président adjoint des systèmes chez Kumi North America. « Notre infrastructure Plex s'est développée au rythme de la croissance de l'entreprise, et nous avons continué à exploiter la technologie Plex de nouvelles façons. »

« L'obstacle, désormais, n'est plus l'adoption du MES, mais son déploiement à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Anthony Murphy, vice-président de la gestion des produits chez Rockwell Automation. « Les fabricants ont peut-être fait un premier pas en investissant dans la technologie MES, mais beaucoup peinent à l'exploiter pleinement à l'échelle de l'entreprise. L'impact d'un MES a également évolué : il est passé du simple suivi de la production à la fourniture d'informations sur l'ensemble des opérations de l'entreprise, telles que la gestion de la qualité, la productivité des employés et les prévisions de la chaîne d'approvisionnement. De plus, une fois en place, la connectivité offre davantage de possibilités d'exploiter les technologies de l'IA. Les fabricants qui prennent l'avantage n'en font pas forcément plus que les autres ; ils peuvent simplement mieux coordonner leurs efforts. Avec un MES adaptable de la périphérie au cloud comme Plex, les fabricants relient immédiatement tous les aspects de la production, puis procèdent à la mise à l'échelle à leur rythme, au fil du temps. »

« Pour les fabricants, la question n'est plus de savoir s'il faut adopter un MES, mais comment relever le défi plus difficile que constitue son déploiement à grande échelle », a déclaré Lorenzo Veronesi, directeur associé de la recherche chez IDC. « L'intégration étant à la fois le principal critère d'achat et le principal défi de la modernisation, les entreprises dont les systèmes resteront déconnectés et les données sous-utilisées risquent de passer à côté d'avantages considérables. »

Les étapes recommandées pour combler le fossé entre déploiement et mise à l'échelle du MES sont détaillées dans le rapport complet, disponible ici.

Méthodologie

Cette enquête reflète les réponses de 1 560 décideurs du monde entier en matière de matériel, de logiciels et de services dans les secteurs de la fabrication et des opérations industrielles. Les personnes interrogées représentent 17 grands pays manufacturiers, couvrant les industries de fabrication discrète, de procédé et hybrides. Plus de la moitié (58 %) exercent dans des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 1 milliard de dollars, et 54 % sont des décideurs de premier plan.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents et le potentiel technologique afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « Connected Enterprise® » dans les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.