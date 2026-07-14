Il 93% delle aziende manifatturiere utilizza un sistema MES, ma solo il 23% lo ha pienamente integrato, secondo un nuovo report di Rockwell Automation

Le aziende manifatturiere stanno passando dall'implementazione dei sistemi MES al miglioramento delle performance a livello enterprise, ma la sfida più grande resta estenderne l'adozione su scala aziendale

MILWAUKEE, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), azienda leader a livello mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha pubblicato oggi "Scaling MES Across the Enterprise," uno studio basato sul contributo di 1560 responsabili delle decisioni delle attività produttive e industriali in 17 Paesi. La ricerca rileva che, nonostante l'adozione diffusa delle soluzioni MES (Manufacturing Execution System), la loro estensione a livello enterprise è diventata la sfida determinante per le aziende manifatturiere che intendono migliorare le prestazioni, favorire l'integrazione e generare valore a lungo termine.

Rockwell Automation's "Scaling MES Across the Enterprise" report offers insights on the MES maturity gap

La maggior parte delle aziende manifatturiere ha un sistema MES in funzione in almeno uno dei propri stabilimenti. Tuttavia, un numero decisamente inferiore è riuscito a farlo funzionare in modo coerente in tutti i siti, a causa di fattori concomitanti quali sistemi non integrati, dati sottoutilizzati e un crescente rischio operativo, che limitano il valore che le aziende manifatturiere possono ottenere dagli investimenti già effettuati.

I risultati principali del rapporto includono:

L'adozione del MES è diffusa, ma l'implementazione su vasta scala è in ritardo: il 93% delle aziende manifatturiere utilizza un MES, ma solo il 28% lo ha implementato a livello enterprise e appena il 23% dichiara una piena integrazione con i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), PLM (Product Lifecycle Management), di gestione della qualità e di operational technology (OT).

il 93% delle aziende manifatturiere utilizza un MES, ma solo il 28% lo ha implementato a livello enterprise e appena il 23% dichiara una piena integrazione con i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), PLM (Product Lifecycle Management), di gestione della qualità e di operational technology (OT). L'integrazione è la massima priorità, ma anche il principale ostacolo: il 44% delle aziende manifatturiere indica l'integrazione come il requisito principale per la scelta di un MES. Allo stesso tempo, è anche la maggior sfida di modernizzazione, con il 33% che considera il MES come il principale problema di integrazione dei dati.

il 44% delle aziende manifatturiere indica l'integrazione come il requisito principale per la scelta di un MES. Allo stesso tempo, è anche la maggior sfida di modernizzazione, con il 33% che considera il MES come il principale problema di integrazione dei dati. L'ambizione dell'IA sta superando la preparazione operativa: le aziende manifatturiere si aspettano che il 42% dei processi sia supportato dall'IA entro il prossimo anno e il 54% entro il 2030. Eppure, il 43% riconosce di non utilizzare in modo efficace i dati raccolti, ovvero le fondamenta di cui l'IA ha bisogno per funzionare.

le aziende manifatturiere si aspettano che il 42% dei processi sia supportato dall'IA entro il prossimo anno e il 54% entro il 2030. Eppure, il 43% riconosce di non utilizzare in modo efficace i dati raccolti, ovvero le fondamenta di cui l'IA ha bisogno per funzionare. La resilienza è ora un requisito determinante nella scelta di un sistema MES: il 46% delle aziende manifatturiere ha subito un incidente di sicurezza informatica nell'ultimo anno. La sicurezza e la conformità si classificano ora come il secondo requisito più importante per l'acquisto di un MES, citato dal 43% degli intervistati.

Tra le aziende manifatturiere che stanno già estendendo la tecnologia MES di Rockwell Automation figura Kumi North America, fornitore Tier 1 del settore automobilistico, specializzato nello stampaggio a iniezione e assemblaggio di componenti in plastica. Il cliente di lunga data ha inizialmente implementato Plex nel 2008 e da allora ha progressivamente esteso l'installazione del software di smart manufacturing negli stabilimenti di Stati Uniti e Canada. Più di recente, ha ampliato il loro utilizzo includendo la soluzione di Automazione e Orchestrazione MES Plex (MES A&O).

"Prima di Plex, le nostre attività faticavano a sincronizzarsi e alcuni siti non avevano alcun software", ha dichiarato Paul Andrews, Assistant Vice President of Systems, Kumi North America. La nostra infrastruttura Plex è cresciuta di pari passo con l'espansione del business di Kumi e abbiamo continuato a valorizzare la tecnologia Plex in modi sempre nuovi.

"L'adozione del MES non è più l'ostacolo, ma lo è la scalabilità a livello aziendale", ha affermato Anthony Murphy, vice president of product management, Rockwell Automation. Molte aziende manifatturiere hanno già fatto investimenti nella tecnologia MES, ma faticano ancora a sfruttarne appieno il valore su scala enterprise. Anche il ruolo del MES è evoluto: da semplice strumento per il monitoraggio della produzione è diventato una fonte di informazioni strategiche a supporto dell'intera operatività aziendale, dalla gestione della qualità, alla produttività della forza lavoro, fino alla pianificazione della supply chain. Inoltre, quando la connettività viene pienamente realizzata, si aprono nuove opportunità per valorizzare la tecnologia AI. Le aziende manifatturiere che stanno ottenendo i risultati migliori non stanno facendo di più rispetto alle altre, ma riescono semplicemente a integrare meglio persone, processi e tecnologie. Con un MES flessibile e edge-to-cloud come Plex, le aziende manifatturiere possono connettere fin da subito tutti gli aspetti della produzione e scalarli nel tempo in base alle proprie esigenze."

"Le aziende manifatturiere hanno ormai superato la questione se adottare o meno un MES e stanno ora affrontando una sfida ben più difficile: l'implementazione su vasta scala", ha affermato Lorenzo Veronesi, associate research director di IDC. "Poiché l'integrazione è considerata il requisito principale nella scelta di un sistema MES, così come la principale sfida per la modernizzazione, le organizzazioni rischiano di non coglierne appieno il valore se non affrontano problematiche quali sistemi non integrati e dati sottoutilizzati."

Le azioni consigliate per colmare il divario che ancora separa l'implementazione dei sistemi MES dalla loro adozione su scala enterprise sono illustrate nel report completo, disponibile qui.

Metodologia

L'indagine riflette il contributo di 1.560 responsabili delle decisioni in ambito hardware, software e servizi operanti nel settore manifatturiero e nelle operazioni industriali a livello globale. Gli intervistati rappresentano 17 Paesi leader nel settore manifatturiero, che spaziano dal settore della produzione discreta, di processo e ibrida. Più della metà (58%) lavora in organizzazioni con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di dollari e il 54% ricopre un ruolo decisionale primario.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.