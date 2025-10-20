第138屆廣交會開幕「向新」「向智」「向綠」成亮點

創新是第138屆廣交會的一個鮮明標籤。參展企業數量突破3.2萬家創歷史紀錄，其中約3600家首次亮相企業為全球市場注入新活力。舉辦600餘場新品首發活動，其中63%的產品應用創新技術，48%實現功能升級。

第138屆廣交會首設智慧醫療專區，將於第三期（10月31日至11月4日）亮相，吸引手術機器人、智能監測及可穿戴設備等47家企業參加，旨在培育外貿新動能、深化國際合作、完善全球醫療供應鏈，彰顯數字醫療市場的蓬勃活力。

智能科技重塑參會體驗。本屆廣交會全面升級智慧導航服務，推出展位導航、展館導覽、ASKME智能體和智能指路機四種方式，初步實現一鍵導航，助力採購商高效觀展、暢享便捷採購體驗。

本屆廣交會將進一步強化綠色發展理念。整個展會期間將有超108萬件綠色低碳產品亮相。同步試點推行模塊化展位搭建，展材可重複利用，有效縮減布展時間、降低成本並減少對環境影響。

通過創新、科技賦能、綠色發展三大維度的深度融合，第138屆廣交會再次夯實了其作為連接中國與世界的貿易之橋、科技之窗與機遇紐帶的重要地位。

