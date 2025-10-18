第138回広州交易会（Canton Fair）が開幕、革新性、インテリジェンス、持続可能性を重点に

広州（中国）、2025年10月19日 /PRNewswire/ -- 10月15日、第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会（Canton Fair））が広州で正式に開幕しました。10月13日時点で、218の市場から24万人以上のバイヤーが事前登録しており、前回の開催と比べて10％の増加となっています。特に欧州連合、米国、一帯一路イニシアティブ参加国からのバイヤー数が大幅に増加しています。

革新性、インテリジェンス、持続可能性を強く打ち出す第138回広州交易会（Canton Fair）は、企業が機会を具体的な成果に変えることを引き続き支援します。

イノベーションが今期の中心テーマです。過去最多となる32,000社以上の出展者（うち約3,600社が初出展）が集結し、世界市場に新たな活力と多様性を注入します。600以上の新商品発表イベントが開催されます。イベント対象製品の63％が新技術を採用し、48％が機能向上を実現しています。

第138回広州交易会（Canton Fair）は、第3期（10月31日～11月4日）にスマート・ヘルスケア・ゾーン（Smart Healthcare Zone）を初導入し、新たな発展の章の幕を開けます。このゾーンは、対外貿易の新たな成長エンジンを育成し、国際協力を促進し、グローバルな医療サプライ・チェーンを強化することを目的として設計されており、47社の主要企業による最先端のイノベーションが展示されます。展示品には、医療ロボット、インテリジェント診断システム、その他の先進的なソリューションが含まれ、急速に拡大する世界のデジタル・ヘルスケア市場を反映しています。

スマート・テクノロジーは、バイヤーの体験も再定義しています。今回の広州交易会（Canton Fair）ではスマート・ナビゲーション・サービスを全面アップグレードし、ブース・ナビゲーション、コンプレックス・ガイド・システム、ASK ME AIアシスタント、スマート方向案内キオスクの4つのインテリジェント・ツールを導入しました。これらを組み合わせることで、展示会全体をワンクリックでナビゲート可能とし、バイヤーが効率的に探索できるよう支援し、調達体験をよりスムーズで便利なものにします。

持続可能性も中心的なテーマとなっています。展示会全体で100万点以上のグリーン・低炭素製品が展示されます。さらに、再利用可能な「ビルディング・ブロック」式コンポーネントによるモジュール式ブース構築の試験運用を開始し、設営時間の短縮、コスト削減、環境負荷の最小化を図ります。

革新性、インテリジェンス、持続可能性を融合させた第138回広州交易会（Canton Fair）は、貿易、技術、共有の機会を通じて中国と世界を結ぶ重要な架け橋としての役割を再確認します。

ご来場登録については、https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16をクリックしてください。

SOURCE 広州交易会