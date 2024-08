A ADGM continua crescendo rapidamente e emite 1.271 novas licenças no primeiro semestre de 2024: ativos sob gestão aumentam em 226%

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A ADGM, o centro financeiro internacional (IFC) da capital dos Emirados Árabes Unidos, continua sua trajetória de crescimento, divulgando um desempenho excepcional no primeiro semestre de 2024. Como o centro financeiro de crescimento mais rápido e a única jurisdição com a aplicação direta do Direito Comum inglês na região, as conquistas consistentes e as iniciativas estratégicas da ADGM são um catalisador para o crescimento do setor financeiro de Abu Dhabi.

O crescimento da ADGM reforça a contribuição do setor financeiro para a economia não petrolífera de Abu Dhabi, que cresceu para 9,7% no primeiro trimestre de 2024. A ADGM está atraindo cada vez mais empresas de gestão de ativos, talentos excepcionais e investimentos do mundo inteiro, e é fundamental para consolidar a posição de Abu Dhabi como a "Capital do Capital".

Comentando sobre o crescimento contínuo e o forte desempenho da ADGM, Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente da ADGM, disse: "Como um catalisador para o setor financeiro de Abu Dhabi, o notável crescimento da ADGM no primeiro semestre de 2024 promove a posição de Abu Dhabi como um centro de excelência e um destino preferencial para corporações e instituições financeiras globais, regionais e locais. As estratégias da ADGM foram alinhadas com a liderança visionária de Abu Dhabi para posicionar a capital dos Emirados Árabes Unidos como um importante centro financeiro internacional. Através do estabelecimento de um ecossistema próspero e da nossa busca por inovação, excelência e desenvolvimento estratégico, estamos orgulhosos de ter impulsionado o sucesso excepcional da realização das metas da Estratégia de Crescimento de 2023 a 2027 da ADGM, ressaltando o crescimento acelerado do setor financeiro de Abu Dhabi."

Ele acrescentou: "A contribuição da ADGM para a estatura de Abu Dhabi como uma potência financeira global e seu crescimento econômico sustentável continuarão a capitalizar oportunidades que elevarão ainda mais a Falcon Economy de Abu Dhabi a patamares sem precedentes ao longo deste ano excepcionalmente bem-sucedido e também no futuro."

O pico de entidades operacionais e novas licenças refletem o forte crescimento

Um dos aumentos significativos no primeiro semestre de 2024 é o número de entidades operacionais, que subiu para 2.088, incluindo 231 entidades de serviços financeiros, representando um aumento de 31% em comparação com o primeiro semestre de 2023. Esse crescimento também é complementado pelo número de Permissões de Serviços Financeiros (FSP) concedidas nos seis primeiros meses, que totalizaram 42 – um aumento de mais de 90% em comparação com os números de junho de 2023, que foram 22 FSPs emitidos.

Além disso, o número de licenças emitidas no final de junho de 2024 mostrou 1.271 novas licenças – 20,5% a mais do que no ano anterior.

O setor de serviços financeiros, liderado pela gestão de ativos, posiciona Abu Dhabi como o centro financeiro da região

No primeiro semestre de 2024, os ativos sob gestão na ADGM cresceram 226% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No final de junho de 2024, o número de gestores de fundos e ativos que operam na ADGM atingiu 112, gerindo 141 fundos.

Os principais nomes do setor de gestão de ativos que receberam uma FSP incluem AXA IM, Eiffel Investment ME, GQG Partners, SS&C Financial Services e Morgan Stanley. Além disso, várias entidades desse setor também receberam sua Aprovação Inicial (IPA), incluindo Aspen Digital, Blantyre Capital, Blue Owl, Fiera Capital, Infini Capital, I Squared Capital, Ninety One Gulf Capital, Peninsula, Token Bay Capital, Triton e Vizier. O fluxo de entidades dentro do setor de gestão de ativos permanece forte em fundos de hedge, private equity, fundos institucionais e empresas de capital de risco que devem estar ancoradas na ADGM.

Embora a gestão de ativos continue a liderar o crescimento da ADGM, mais entidades de serviços financeiros nos setores bancário, de serviços de pagamento, gestão de patrimônio e seguros também se juntaram ao ecossistema da ADGM, recebendo uma FSP ou IPA. A lista de FSPs concedidas inclui Barrenjoey, Deutsche Bank AG, Fidelis OPCO, Laser Digital e Paxos Issuance MENA. Nomes de destaque que receberam um IPA incluem Oyster Reinsurance Brokers e SMBC Bank International, entre outros.

Em maio de 2024, a ADGM organizou a segunda edição do Encontro de Investidores dos Emirados Árabes Unidos e da França – um encontro exclusivo, liderado por Sua Excelência Bruno Le Maire, Ministro da Economia, Finanças e Soberania Industrial e Digital da França e com a presença de 24 empresas francesas de gestão de ativos com US$ 1,6 trilhão de ativos sob gestão. O Encontro representou uma oportunidade única para as partes interessadas em ambos os países formarem alianças estratégicas, identificarem novas oportunidades e promoverem o crescimento mútuo.

Trazendo Abu Dhabi para o mundo: exposições itinerantes internacionais atendem a uma demanda sem precedentes

A ADGM realizou uma série de exposições itinerantes no primeiro semestre de 2024, abrangendo vários países e regiões, incluindo os EUA, a Europa, Hong Kong e o subcontinente chinês.

Nos EUA, a ADGM se envolveu em mais de 40 discussões bilaterais com fundos de hedge, fundos de private equity e empresas de capital de risco na iConnections Global Alts 2024. Na Europa, a ADGM realizou mais de 100 discussões bilaterais com líderes seniores nos setores de private banking, gestão de patrimônio, private equity, VC e fundo de Hedge na França, Suíça e outros centros europeus. Esses compromissos ocorreram em meio ao pico do patrimônio global nos Emirados Árabes Unidos.

A exposição itinerante na China e Hong Kong terminou com reuniões estratégicas envolvendo 75 entidades. As discussões se concentraram na cooperação regulatória internacional com a Autoridade Monetária de Hong Kong, nos planos de expansão para várias empresas de Hong Kong e chinesas em Abu Dhabi e no aprimoramento das estratégias de liquidez em ambas as regiões. Também contou com a Cúpula de Investimento de Xangai organizada pela ADIO, onde foi feito o anúncio de um novo fórum comercial – "A Cúpula Emirados Árabes Unidos-China apresentada pelo HSBC" – que será um subevento da próxima Semana de Finanças de Abu Dhabi (ADFW) em dezembro.

Liderando o caminho para finanças sustentáveis e ESG na região

Após a introdução da primeira estrutura abrangente de Finanças Sustentáveis da região em 2023, a Autoridade de Registo (AR) e a Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) da ADGM propuseram melhorias a estes regulamentos. Um documento de discussão publicado em maio de 2024 convidou especialistas do setor, incluindo gestores de fundos, gestores de ativos e empresas sujeitas aos Regulamentos de Sociedades de 2020. Essas melhorias propostas fornecem maior clareza em torno dos requisitos da FSRA para produtos de investimento com rótulo ESG que buscam objetivos de sustentabilidade mais amplos do que apenas ambientais. Também promove a demanda por produtos e serviços "verdes", visando proporcionar aos investidores a confiança de que o risco de greenwashing foi abordado. Além disso, o documento de consulta convida a discussões sobre o papel da ADGM em incentivar as entidades baseadas na ADGM a identificar e abordar os riscos relacionados ao clima para seus negócios e desenvolver seus planos de transição de zero emissões líquidas, que apoiam a Iniciativa Estratégica Net Zero dos Emirados Árabes Unidos até 2050.

Na vanguarda da inovação Blockchain

Após a introdução das Regulamentações de Fundamentos de Tecnologia de Ledger Distribuído (DLT), a ADGM assinou parcerias estratégicas com a Solana Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada à descentralização, adoção e segurança na rede Solana, para aprimorar as soluções DLT e promover a inovação em blockchain. Outro memorando de entendimento foi assinado entre a ADGM e a Hacken, líder global em auditoria de segurança de blockchain para estabelecer de forma colaborativa novos benchmarks para segurança e conformidade de blockchain, bem como soluções de monitoramento on-chain em relação à estrutura DLT Foundations da ADGM.

A força de trabalho da ADGM aumenta com o crescente apelo de Abu Dhabi com mais de 2.500 novos empregos

Investimentos sustentados em vários setores em Abu Dhabi levaram a um forte desempenho no Global Liveability Index 2024 publicado pela Economist Intelligence Unit. Abu Dhabi é a cidade mais bem classificada na região MENA, esses rankings destacam os pontos fortes de Abu Dhabi em fatores como estabilidade, infraestrutura e educação.

A ADGM está aumentando sua atratividade como destino preferencial para profissionais e investidores. A força de trabalho na Ilha Al Maryah da ADGM aumentou em mais de 2.500 pessoas, em comparação com o final de junho de 2023, e agora faz parte da vibrante comunidade da ADGM.

Expansão da Ilha Al Reem da ADGM alimenta um pico residencial

Desde o anúncio da expansão em abril de 2023, a Ilha Al Reem viu a introdução de 1.266 novas unidades residenciais, elevando o total para 21.335. O crescimento das taxas de ocupação manteve-se estável, passando de 84,78% em março de 2023 para 92,82% até o final de junho de 2024. Com o crescimento excepcional da ADGM, muitos funcionários das novas empresas estabelecidas dentro de sua jurisdição estão escolhendo a Ilha Al Reem como seu local de residência. A jurisdição da ADGM sobre as Ilhas Al Maryah e Al Reem destaca suas qualidades excepcionais, tornando-as locais ideais para viver, trabalhar e conduzir negócios.

A ADGM é pioneira na migração empresarial contínua na Ilha Al Reem

O primeiro semestre de 2024 marca uma fase significativa na transição pós-expansão da Ilha Al Reem da ADGM. Uma iniciativa recente inclui revisões no cronograma de taxas de licenciamento da ADGM, alinhando-se com os acordos de transição para a Ilha Al Reem. Grandes reduções de 50% ou mais na obtenção de licenças não financeiras e de varejo dentro da jurisdição da ADGM entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Um centro de informações no Shams Boutik Mall foi lançado e dois eventos comunitários em 2024 foram organizados para interagir com a comunidade empresarial da Ilha Al Reem, fornecer atualizações essenciais sobre licenciamento, taxas de registro e processos de transição. A ADGM também introduziu um incentivo para negócios não financeiros e de varejo existentes na Ilha Al Reem, isentando-os de pagar quaisquer taxas pela obtenção de uma licença comercial da ADGM, desde que se inscrevam antes de 31 de outubro de 2024.

Iniciativas da ADGM Academy abrindo caminhos profissionais para 1.020 emiradenses no primeiro semestre de 2024

A ADGM Academy tem contribuído para a Pauta Nacional dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com os principais agentes de vários setores. Desde sua criação, a ADGMA alcançou uma taxa de colocação de emprego de 98%, para 3.629 cidadãos emiradenses no setor privado por meio de sua Pauta de Desenvolvimento Nacional.

No primeiro semestre de 2024, as iniciativas da ADGMA apoiaram a formação e colocação de 1.020 cidadãos emiradenses em perfis profissionais em várias empresas nos Emirados Árabes Unidos.

