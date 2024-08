El ADGM continúa con un rápido crecimiento y emite 1.271 nuevas licencias en el primer semestre de 2024: los activos bajo gestión aumentan un 226 %

ABU DABI, EAU, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El ADGM, centro financiero internacional (IFC, por sus siglas en inglés) de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, continúa su trayectoria de crecimiento, reportando un desempeño excepcional en la primera mitad de 2024. Como el centro financiero de más rápido crecimiento y la única jurisdicción con la aplicación directa del derecho consuetudinario inglés en la región, los logros consistentes y las iniciativas estratégicas del ADGM son un catalizador para el crecimiento del sector financiero de Abu Dabi.

El impulso del ADGM refuerza la contribución del sector financiero a la economía no petrolera de Abu Dabi, que creció hasta el 9,7 % durante el primer trimestre de 2024. El ADGM se está convirtiendo cada vez más en un imán global para las empresas de gestión de activos, talentos sobresalientes e inversiones, y es una piedra angular para consolidar la posición de Abu Dabi como "la capital del capital".

Al comentar sobre el crecimiento continuo y el sólido desempeño del ADGM, el Excmo. Sr. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del ADGM, expresó: "Como catalizador para el sector financiero de Abu Dabi, el notable crecimiento del ADGM en la primera mitad de 2024 promueve la posición de la ciudad como un centro principal y un destino de elección para corporaciones e instituciones financieras globales, regionales y locales. Las estrategias del ADGM se han alineado con el liderazgo visionario de Abu Dabi para posicionar a la capital de los EAU como uno de los principales centros financieros a nivel internacional. Nos enorgullece haber impulsado el éxito excepcional de la realización de los objetivos de la Estrategia de Crecimiento ADGM 2023-2027, a través del establecimiento de un ecosistema próspero y nuestra búsqueda de la innovación, la excelencia y el desarrollo estratégico, siendo esto expresión del crecimiento acelerado de la industria financiera de Abu Dabi".

"La contribución del ADGM al prestigio de Abu Dabi como potencia financiera mundial y su crecimiento económico sostenible continuarán capitalizando las oportunidades que elevarán aún más la Falcon Economy (economía de halcones) de Abu Dabi a alturas sin precedentes a lo largo de este año excepcionalmente exitoso y más allá", añadió.

El aumento en las entidades operativas y las nuevas licencias reflejan un fuerte crecimiento

Uno de los aumentos significativos en el primer semestre de 2024 es el aumento de las entidades operativas hasta 2088, que incluye 231 entidades de servicios financieros, lo que representa un aumento del 31 % en comparación con el primer semestre de 2023. Este crecimiento también se complementa con los 42 Permisos de Servicios Financieros (FSP, por sus siglas en inglés) otorgados en los primeros seis meses, que representan un crecimiento superior al 90 % en comparación con los 22 FSP emitidos hasta junio de 2023.

Además, a finales de junio de 2024, se habían emitido 1.271 nuevas licencias, que significaron un 20,5 % más que el año anterior.

El sector de servicios financieros liderado por Asset Management posiciona a Abu Dabi como el centro financiero de la región

En el primer semestre de 2024, los activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) dentro del ADGM crecieron un 226 % en comparación con igual período del año pasado. A finales de junio de 2024, la cantidad de gestores de fondos y activos que operaban en ADGM alcanzó los 112, en la gestión de 141 fondos.

Entre los principales nombres dentro del sector de la gestión de activos a los que se les ha otorgado un FSP están AXA IM, Eiffel Investment ME, GQG Partners, SS&C Financial Services y Morgan Stanley. Por otra parte, varias entidades dentro de este espacio también han recibido su Aprobación en Principio (IPA, por sus siglas en inglés), entre las que se incluyen Aspen Digital, Blantyre Capital, Blue Owl, Fiera Capital, Infini Capital, I Squared Capital, Ninety One Gulf Capital, Peninsula, Token Bay Capital, Triton y Vizier. La cartera de entidades dentro del sector de gestión de activos sigue siendo sólida en los fondos de cobertura, capital privado, fondos institucionales y empresas de capital de riesgo que se anclarán en el ADGM.

Si bien la gestión de activos continúa liderando el crecimiento del ADGM, otras entidades de servicios financieros de los sectores bancario, de servicios de pago, gestión patrimonial y de seguros también se han unido al ecosistema del ADGM al recibir un FSP o una IPA. La lista de los FSP otorgados incluye a Barrenjoey, Deutsche Bank AG, Fidelis OPCO, Laser Digital y Paxos Issuance Mena. Entre los nombres destacados que recibieron una IPA se incluyen Oyster Reinsurance Brokers y SMBC Bank International, entre otros.

En mayo de 2024, el ADGM organizó la segunda edición del Encuentro de Inversores EAU-Francia, una reunión exclusiva, dirigida por Su Excelencia Bruno Le Maire, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de Francia, a la que asistieron 24 empresas francesas de gestión de activos, con 1,6 billones de dólares estadounidenses en activos bajo gestión (AUM). El encuentro representó una oportunidad única para que las partes interesadas de ambos países forjaran alianzas estratégicas, identificaran nuevas oportunidades e impulsaran el crecimiento mutuo.

Acercamiento de Abu Dabi al mundo: las presentaciones internacionales satisfacen una demanda sin precedentes

El ADGM realizó una serie de presentaciones en la primera mitad de 2024, que abarcaron múltiples países y regiones, incluyendo los EE. UU., Europa, Hong Kong y el subcontinente chino.

En los EE. UU., el ADGM participó en más de 40 debates bilaterales con fondos de cobertura, fondos de capital privado y firmas de capital de riesgo en iConnections Global Alts 2024. En Europa, el ADGM mantuvo más de 100 conversaciones bilaterales con altos líderes de los sectores de la banca privada, la gestión de patrimonios, el capital privado, el capital de riesgo y fondos de cobertura en Francia, Suiza y otros centros europeos. Estos compromisos ocurrieron en medio del aumento de la riqueza global en los Emiratos Árabes Unidos.

Las presentaciones en China y Hong Kong concluyeron con reuniones estratégicas que involucraron a 75 entidades. Los debates se centraron en la cooperación regulatoria transfronteriza con la Autoridad Monetaria de Hong Kong, los planes de expansión para varias empresas de Hong Kong y China en Abu Dabi y la mejora de las estrategias de liquidez en ambas regiones. También contó con la Cumbre de Inversión de Shanghái, organizada por la ADIO, donde se realizó el anuncio de un nuevo foro comercial, "La Cumbre Emiratos Árabes Unidos-China presentada por HSBC", que será un evento colateral de la próxima Semana de Finanzas de Abu Dabi (ADFW, por sus siglas en inglés), que se celebrará en diciembre.

Liderando el camino para las finanzas y los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) sostenibles en la región

Tras la introducción del primer marco integral de Finanzas Sostenibles de la región en 2023, la Autoridad de Registro (RA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA, por sus siglas en inglés) del ADGM han propuesto mejoras a estas regulaciones. Un documento de debate publicado en mayo de 2024 recabó las aportaciones de los expertos de la industria, incluyendo a los gestores de fondos, los gestores de activos y las empresas sujetas al Reglamento de Sociedades de 2020. Las mejoras propuestas proporcionan una mayor claridad en torno a los requisitos de la FSRA para los productos de inversión con etiqueta ASG que persiguen objetivos de sostenibilidad más amplios que solo los ambientales. También promueve la demanda de productos y servicios ecológicos con el objetivo de proporcionarles a los inversores la confianza de que se han abordado los riesgos del blanqueo ecológico. Además, el documento de consulta invita a debatir sobre el papel desempeñado por el ADGM en la motivación de las entidades radicadas en el ADGM a identificar y abordar las consecuencias de los riesgos climáticos para sus negocios y desarrollar sus planes de transición al cero neto que respalden la Iniciativa Estratégica Cero Neto de los EAU para 2050.

A la vanguardia de la innovación en blockchain

Luego de la introducción de las Regulaciones de las Fundaciones de Tecnología de Contabilidad Distribuida (DLT, por sus siglas en inglés), el ADGM ha firmado alianzas estratégicas con la Fundación Solana, una organización sin fines de lucro dedicada a la descentralización, adopción y seguridad en la red de Solana para mejorar las soluciones de la DLT y avanzar en la innovación de blockchain. Se firmó otro memorando de entendimiento entre el ADGM y Hacken, líder mundial en auditorías de seguridad de blockchain, para establecer en colaboración nuevos puntos de referencia para la seguridad y el cumplimiento de blockchain, así como soluciones de monitoreo en cadena en relación con el marco de las Fundaciones DLT del ADGM.

La fuerza laboral del ADGM aumenta en medio del creciente atractivo de Abu Dabi con más de 2.500 nuevos empleos

Las inversiones sostenidas en varios sectores en Abu Dabi han llevado a un sólido desempeño en el Índice Global de Habitabilidad 2024 publicado por la Economist Intelligence Unit. Abu Dabi es la ciudad con la mejor posición de la región MENA. Estas clasificaciones destacan las fortalezas de Abu Dabi en aspectos tales como la estabilidad, la infraestructura y la educación.

El ADGM está potenciando su atractivo como destino preferido de profesionales e inversores. La fuerza laboral dentro del ADGM en la isla Al Maryah ha aumentado en más de 2.500 personas, en comparación con finales de junio de 2023, y ahora forma parte de la vibrante comunidad del ADGM.

La expansión del ADGM en la isla de Al Reem promueve una oleada residencial

Desde el anuncio de la expansión en abril de 2023, la isla de Al Reem ha visto el establecimiento de 1.266 nuevas unidades residenciales, lo que eleva el total a 21.335. El crecimiento de las tasas de ocupación se ha mantenido estable, pasando del 84,78 % en marzo de 2023 al 92,82 % a finales de junio de 2024. Con el crecimiento excepcional del ADGM, muchos empleados de las nuevas empresas establecidas dentro de su jurisdicción eligen la isla de Al Reem como su lugar de residencia. La jurisdicción del ADGM sobre Al Maryah y la isla de Al Reem destaca sus cualidades excepcionales, lo que las convierten en lugares ideales para vivir, trabajar y realizar negocios.

El ADGM lidera la migración comercial continua en la isla de Al Reem

El primer semestre de 2024 constituye un momento importante en la transición de la isla de Al Reem del ADGM después de la expansión. Una iniciativa reciente incluye revisiones del programa de tarifas de concesión de licencias del ADGM, en consonancia con los acuerdos de transición a la isla de Al Reem. Las reducciones importantes del 50 % o más para obtener licencias no financieras y minoristas dentro de la jurisdicción del ADGM entrarán en vigor a partir del 1.º de enero de 2025.

Se lanzó un centro de información en el centro comercial Shams Boutik y se organizaron dos eventos comunitarios en 2024 para interactuar con la comunidad empresarial de la isla de Al Reem, así como proporcionar actualizaciones esenciales sobre licencias, tarifas de registro y procesos de transición. El ADGM también introdujo un incentivo para las empresas no financieras y minoristas existentes en la isla de Al Reem, eximiéndolas del pago de cualquier tarifa por la obtención de una licencia comercial del ADGM siempre que sea solicitada antes del 31 de octubre de 2024.

Las iniciativas de la ADGM Academy allanan el camino profesional para 1020 emiratíes en el primer semestre de 2024

La ADGM Academy ha estado contribuyendo a la Agenda Nacional de los Emiratos Árabes Unidos al asociarse con actores líderes de diversos sectores. Desde su creación, la ADGMA ha logrado el 98 % de ubicación laboral de 3629 nacionales emiratíes dentro del sector privado a través de su Agenda Nacional de Desarrollo.

Durante el primer semestre de 2024, las iniciativas de la ADGMA apoyaron la capacitación y ubicación de 1020 ciudadanos emiratíes en perfiles de trabajo profesional dentro de varias empresas de los Emiratos Árabes Unidos.

