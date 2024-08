ADGM poursuit sa croissance rapide et délivre 1 271 nouvelles licences au premier semestre 2024 : les actifs sous gestion augmentent de 226 %

ABU DHABI, ÉAU, 16 août 2024 /PRNewswire/ -- ADGM, le centre financier international de la capitale des ÉAU, poursuit sa trajectoire de croissance avec des performances exceptionnelles au cours du premier semestre 2024. En tant que centre financier à la croissance la plus rapide et seule juridiction appliquant directement la Common Law anglaise dans la région, les réalisations constantes et les initiatives stratégiques d'ADGM sont un catalyseur de la croissance du secteur financier d'Abu Dhabi.

La dynamique d'ADGM renforce la contribution du secteur financier à l'économie non pétrolière d'Abu Dhabi, qui a progressé pour atteindre 9,7 % au premier trimestre 2024. ADGM devient de plus en plus un pôle d'attraction mondial pour les sociétés de gestion d'actifs, les talents et les investissements, et constitue une pierre angulaire dans la consolidation de la position d'Abu Dhabi en tant que « capitale du capital ».

Commentant la croissance continue et les solides performances d'ADGM, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, président du conseil d'ADGM, déclare : « En tant que catalyseur du secteur financier d'Abu Dhabi, la croissance remarquable d'ADGM au cours du premier semestre 2024 renforce la position d'Abu Dhabi en tant que plaque tournante et destination de choix pour les entreprises et les institutions financières mondiales, régionales et locales. Les stratégies d'ADGM ont été alignées sur le leadership visionnaire d'Abu Dhabi afin de positionner la capitale des Émirats arabes unis comme un centre financier international de premier plan. Grâce à la mise en place d'un écosystème prospère et à notre quête d'innovation, d'excellence et de développement stratégique, nous sommes fiers d'avoir réussi à atteindre les objectifs de la stratégie de croissance 2023-2027 d'ADGM, soulignant ainsi la croissance accélérée de l'industrie financière d'Abu Dhabi ».

Et d'ajouter : « La contribution d'ADGM à la stature d'Abu Dhabi en tant que puissance financière mondiale et à sa croissance économique durable continuera à saisir les opportunités qui permettront à l'économie des faucons d'Abu Dhabi d'atteindre de nouveaux sommets tout au long de cette année exceptionnellement fructueuse et au-delà ».

L'augmentation du nombre d'entités opérationnelles et de nouvelles licences témoigne d'une forte croissance

L'une des augmentations significatives au premier semestre 2024 est le nombre d'entités opérationnelles qui passe à 2 088, dont 231 entités de services financiers, soit une augmentation de 31 % par rapport au premier semestre 2023. Cette croissance est également complétée par le nombre d'autorisations de services financiers (FSP) accordées au cours des six premiers mois, soit 42, ce qui représente une croissance de plus de 90 % par rapport à juin 2023 (22 FSP).

En outre, le nombre de licences délivrées à la fin du mois de juin 2024 s'élevait à 1 271 nouvelles licences, soit 20,5 % de plus qu'un an plus tôt.

Le secteur des services financiers, sous l'impulsion de la gestion d'actifs, fait d'Abu Dhabi la plaque tournante financière de la région

Au premier semestre 2024, les actifs sous gestion au sein d'ADGM ont augmenté de 226 % par rapport à la même période de l'année précédente. À la fin du mois de juin 2024, le nombre de gestionnaires de fonds et d'actifs opérant au sein d'ADGM atteignait 112, gérant 141 fonds.

Parmi les grands noms du secteur de la gestion d'actifs qui ont obtenu une FSP, citons AXA IM, Eiffel Investment ME, GQG Partners, SS&C Financial Services et Morgan Stanley. En outre, plusieurs entités de ce secteur ont également reçu leur approbation de principe (IPA), notamment Aspen Digital, Blantyre Capital, Blue Owl, Fiera Capital, Infini Capital, I Squared Capital, Ninety One Gulf Capital, Peninsula, Token Bay Capital, Triton et Vizier. La réserve d'entités dans le secteur de la gestion d'actifs reste importante, qu'il s'agisse de fonds spéculatifs, de fonds de capital-investissement, de fonds institutionnels ou de sociétés de capital-risque, qui sont prêts à s'ancrer à ADGM.

Si la gestion d'actifs reste le moteur de la croissance d'ADGM, d'autres entités de services financiers dans les secteurs de la banque, des services de paiement, de la gestion de patrimoine et de l'assurance ont également rejoint l'écosystème ADGM en recevant soit une FSP, soit une IPA. La liste des prestataires de services financiers agréés comprend Barrenjoey, Deutsche Bank AG, Fidelis OPCO, Laser Digital et Paxos Issuance MENA. Oyster Reinsurance Brokers et SMBC Bank International, entre autres, figurent parmi les grands noms qui ont reçu une IPA.

En mai 2024, ADGM a accueilli la deuxième édition du UAE-France Investors Meetup - une rencontre exclusive, dirigée par Bruno Le Maire, le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et à laquelle ont participé 24 sociétés françaises de gestion d'actifs représentant 1 600 milliards USD d'actifs sous gestion. La rencontre a représenté une occasion unique pour les parties prenantes des deux pays de forger des alliances stratégiques, d'identifier de nouvelles opportunités et de stimuler la croissance mutuelle.

Faire rayonner Abu Dhabi dans le monde entier : les roadshows répondent à une demande sans précédent à l'échelle internationale

ADGM a organisé une série de tournées de présentation au cours du premier semestre 2024, couvrant plusieurs pays et régions, dont les États-Unis, l'Europe, Hong Kong et le sous-continent chinois.

Aux États-Unis, ADGM a engagé plus de 40 discussions bilatérales avec des fonds spéculatifs, des fonds de capital-investissement et des capital-risqueurs lors de l'événement iConnections Global Alts 2024. En Europe, ADGM a tenu plus de 100 discussions bilatérales avec des hauts responsables des secteurs de la banque privée, de la gestion de patrimoine, du capital-investissement, du capital-risque et des fonds spéculatifs en France, en Suisse et dans d'autres centres européens. Ces engagements ont eu lieu au moment où les richesses mondiales ont afflué aux Émirats arabes unis.

La tournée de présentation en Chine et à Hong Kong s'est achevée par des réunions stratégiques auxquelles ont participé 75 entités. Les discussions ont porté sur la coopération réglementaire transfrontalière avec l'autorité monétaire de Hong Kong, sur les projets d'expansion de plusieurs entreprises hongkongaises et chinoises à Abou Dhabi et sur l'amélioration des stratégies de liquidité dans les deux régions. Le sommet de l'investissement de Shanghai, organisé par l'ADIO, a également été l'occasion d'annoncer la création d'un nouveau forum commercial, le « UAE-China Summit presented by HSBC », qui sera un sous-événement de la prochaine Abu Dhabi Finance Week (ADFW), en décembre.

Ouvrir la voie à la finance durable et à l'ESG dans la région

Suite à l'introduction du premier cadre complet de finance durable de la région en 2023, l'Autorité d'enregistrement (RA) et l'Autorité de régulation des services financiers (FSRA) d'ADGM ont proposé des améliorations à ces réglementations. Un document de discussion publié en mai 2024 a invité les experts du secteur, y compris les gestionnaires de fonds, les gestionnaires d'actifs et les sociétés soumises à la réglementation sur les sociétés de 2020, à faire part de leurs commentaires. Les améliorations proposées clarifient les exigences de la FSRA concernant les produits d'investissement étiquetés ESG qui poursuivent des objectifs de durabilité qui vont au-delà des seuls objectifs environnementaux. Cette approche stimule également la demande de produits et de services « verts » en visant à donner aux investisseurs l'assurance que le risque d'écoblanchiment a été pris en compte. En outre, le document de consultation invite à des discussions sur le rôle d'ADGM pour encourager les entités basées à ADGM à identifier et à traiter les risques liés au climat pour leurs entreprises et à développer leurs plans de transition nette zéro qui soutiennent l'initiative stratégique Net Zero 2050 des Émirats arabes unis.

À la pointe de l'innovation en matière de blockchain

Suite à l'introduction des règlements sur les fondations de la technologie des registres distribués (DLT), ADGM a signé des partenariats stratégiques avec la Solana Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la décentralisation, à l'adoption et à la sécurité sur le réseau Solana afin d'améliorer les solutions DLT et de faire progresser l'innovation de la blockchain. Un autre protocole d'accord a été signé entre ADGM et Hacken, un leader mondial de l'audit de la sécurité de la blockchain, afin d'établir en collaboration de nouvelles références pour la sécurité et la conformité de la blockchain, ainsi que des solutions de surveillance de la chaîne en relation avec le cadre de travail DLT Foundations d'ADGM.

Avec plus de 2 500 nouveaux emplois, les effectifs ADGM sont en plein essor dans le contexte de l'attractivité croissante d'Abu Dhabi

Les investissements soutenus dans divers secteurs à Abu Dhabi ont permis d'obtenir d'excellents résultats dans le Global Liveability Index 2024 publié par l'Economist Intelligence Unit. Abu Dhabi est la ville la mieux classée de la région MENA. Ce classement met en évidence les atouts d'Abu Dhabi dans des domaines tels que la stabilité, les infrastructures et l'éducation.

ADGM renforce son attractivité en tant que destination privilégiée pour les professionnels et les investisseurs. Les effectifs ADGM sur l'île d'Al Maryah ont augmenté de plus de 2 500 personnes depuis fin juin 2023, et font maintenant partie de la communauté dynamique d'ADGM.

L'expansion d'ADGM sur l'île d'Al Reem alimente un essor résidentiel

Depuis l'annonce de l'expansion en avril 2023, l'île d'Al Reem a vu le lancement de 1 266 nouvelles unités résidentielles, portant le total à 21 335. La croissance des taux d'occupation est restée stable, passant de 84,78 % en mars 2023 à 92,82 % à la fin juin 2024. Avec la croissance exceptionnelle d'ADGM, de nombreux employés des nouvelles entreprises établies dans sa juridiction choisissent l'île d'Al Reem comme lieu de résidence. La juridiction d'ADGM sur les îles d'Al Maryah et d'Al Reem met en évidence ses qualités exceptionnelles, qui en font un lieu idéal pour vivre, travailler et faire des affaires.

ADGM, pionnier de la migration des entreprises sur l'île d'Al Reem

Le premier semestre 2024 marque une étape importante dans la transition de l'île Al Reem d'ADGM après l'expansion. Une initiative récente comprend des révisions du barème des droits de licence d'ADGM, qui s'alignent sur les dispositions transitoires concernant l'île d'Al Reem. Des réductions importantes de 50 % et plus pour l'obtention de licences non financières et de licences de vente au détail dans la juridiction d'ADGM prendront effet à partir du 1er janvier 2025.

Un centre d'information a été ouvert dans le centre commercial Shams Boutik et deux événements ont été organisés en 2024 pour s'engager auprès de la communauté d'affaires de l'île d'Al Reem et fournir des mises à jour essentielles sur les licences, les frais d'enregistrement et les processus de transition. ADGM a également adopté une mesure incitative pour les entreprises non financières et les commerces de détail existants sur l'île d'Al Reem, en les exemptant de tout frais pour l'obtention d'une licence commerciale ADGM, à condition qu'ils en fassent la demande avant le 31 octobre 2024.

Les initiatives de l'ADGM Academy ouvrent la voie à la carrière de 1 020 Émiratis au premier semestre 2024

L'ADGM Academy a contribué à l'agenda national des Émirats arabes unis en s'associant à des acteurs de premier plan issus de divers secteurs. Depuis sa création, l'ADGMA a réussi à placer 98 % de 3 629 ressortissants émiratis dans le secteur privé grâce à son programme de développement national.

Au premier semestre 2024, les initiatives de l'ADGMA ont soutenu la formation et le placement de 1 020 ressortissants émiratis dans des profils d'emploi professionnels au sein de diverses entreprises aux Émirats arabes unis.

