ADGM setzt schnelles Wachstum fort und vergibt 1.271 neue Lizenzen in H1 2024: Verwaltetes Vermögen steigt um 226 %

ABU DHABI, VAE, 16. August 2024 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum (IFC) der Hauptstadt der VAE, setzt seinen Wachstumskurs fort und meldet eine außergewöhnliche Performance im ersten Halbjahr 2024. Als das am schnellsten wachsende Finanzzentrum und die einzige Jurisdiktion mit direkter Anwendung des englischen „Common Law" in der Region sind die konsequenten Leistungen und strategischen Initiativen des ADGM ein Katalysator für das Wachstum des Finanzsektors in Abu Dhabi.

Die Dynamik des ADGM stärkt den Beitrag des Finanzsektors zur Wirtschaft Abu Dhabis außerhalb des Erdölsektors, die im ersten Quartal 2024 einen Anstieg auf 9,7 % verbuchte. Der ADGM entwickelt sich zunehmend zu einem globalen Magneten für Vermögensverwaltungsfirmen, herausragende Talente und Investitionen und ist ein Eckpfeiler bei der Stärkung der Position Abu Dhabis als „Hauptstadt des Kapitals".

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des ADGM, kommentiert das anhaltende Wachstum und die starke Performance des ADGM mit den Worten: „Als Katalysator für den Finanzsektor von Abu Dhabi fördert das bemerkenswerte Wachstum des ADGM in der ersten Hälfte des Jahres 2024 die Position von Abu Dhabi als erstklassigen Hub und bevorzugtes Ziel für globale, regionale und lokale Unternehmen und Finanzinstitute. Die Strategien des ADGM sind auf die visionäre Führung von Abu Dhabi abgestimmt, um die Hauptstadt der VAE als führendes internationales Finanzzentrum zu positionieren. Durch den Aufbau eines florierenden Ökosystems und unser Streben nach Innovation, Exzellenz und strategischer Entwicklung sind wir stolz darauf, dass wir die Ziele der ADGM-Wachstumsstrategie 2023–2027 mit außerordentlichem Erfolg verwirklicht haben, was das beschleunigte Wachstum der Finanzbranche in Abu Dhabi unterstreicht."

Er fügt an: „Der Beitrag des ADGM zu Abu Dhabis Ansehen als globales Finanzzentrum und zu seinem nachhaltigen Wirtschaftswachstum wird auch weiterhin Chancen eröffnen, die Abu Dhabis Falcon Economy in diesem außergewöhnlich erfolgreichen Jahr und darüber hinaus zu noch nie dagewesenen Höhen führen werden."

Gestiegene Zahl operativer Einheiten und neue Lizenzen spiegeln starkes Wachstum wider

Einer der signifikanten Zuwächse in H1 2024 ist der Anstieg der operativen Einheiten auf 2088, darunter 231 Finanzdienstleistungseinheiten – ein Plus von 31 % im Vergleich zu H1 2023. Dieses Wachstum wird auch durch die Zahl der in den ersten sechs Monaten erteilten Finanzdienstleistungsgenehmigungen (FSP) ergänzt, die 42 beträgt – ein Zuwachs von über 90 % im Vergleich zu den 22 erteilten FSP im Juni 2023.

Darüber hinaus betrug die Zahl der Ende Juni 2024 erteilten Lizenzen 1.271 – 20,5 % mehr Lizenzen als vor einem Jahr.

Der Finanzdienstleistungssektor – angeführt von der Vermögensverwaltung – positioniert Abu Dhabi als regionales Finanzzentrum

Im ersten Halbjahr 2024 wuchsen die AUM innerhalb des ADGM um 226 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bis Ende Juni 2024 erreichte die Zahl der im ADGM tätigen Fonds- und Vermögensverwaltungsfirmen 112, die 141 Fonds verwalten.

Zu den großen Namen im Bereich der Vermögensverwaltung, die eine FSP erhalten haben, gehören AXA IM, Eiffel Investment ME, GQG Partners, SS&C Financial Services und Morgan Stanley. Darüber hinaus haben mehrere Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls ihre In-Principle Approval (IPA) erhalten, darunter Aspen Digital, Blantyre Capital, Blue Owl, Fiera Capital, Infini Capital, I Squared Capital, Ninety One Gulf Capital, Peninsula, Token Bay Capital, Triton und Vizier. Die weiterhin starke Pipeline der Unternehmen im Vermögensverwaltungssektor umfasst Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds, institutionelle Fonds und Wagniskapitalfirmen, die im ADGM verankert werden sollen.

Während die Vermögensverwaltung weiterhin das Wachstum des ADGM anführt, haben sich auch weitere Finanzdienstleister aus den Bereichen Banken, Zahlungsdienste, Vermögensverwaltung und Versicherungen dem ADGM-Ökosystem angeschlossen, indem sie entweder einen FSP oder einen IPA erhalten haben. Die Liste der gewährten FSPs umfasst Barrenjoey, Deutsche Bank AG, Fidelis OPCO, Laser Digital und Paxos Issuance MENA. Zu den prominenten Namen, die eine IPA erhielten, gehören unter anderem Oyster Reinsurance Brokers und SMBC Bank International.

Im Mai 2024 veranstaltete der ADGM die zweite Ausgabe des UAE-France Investors Meetup – ein exklusives Treffen unter der Leitung von Seiner Exzellenz Bruno Le Maire, dem französischen Minister für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität, an dem 24 französische Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Billionen US-Dollar teilnahmen. Das Treffen bot den Akteuren beider Länder eine einzigartige Gelegenheit, strategische Allianzen zu schmieden, neue Chancen zu erkennen und das gemeinsame Wachstum voranzutreiben.

Abu Dhabi auf Tour: Internationale Roadshows stoßen auf beispiellose Nachfrage

In der ersten Jahreshälfte 2024 führte der ADGM eine Reihe von Roadshows durch, die mehrere Länder und Regionen umfassten, darunter die USA, Europa, Hongkong und der chinesische Subkontinent.

In den USA führte der ADGM auf der iConnections Global Alts 2024 über 40 bilaterale Gespräche mit Hedgefonds, Private-Equity-Fonds und Wagniskapitalgesellschaften. In Europa organisierte der ADGM über 100 bilaterale Gespräche mit Führungskräften aus den Bereichen Private Banking, Vermögensverwaltung, Private Equity, VC und Hedgefonds in Frankreich, der Schweiz und anderen europäischen Zentren. Diese Aktivitäten fanden zu einer Zeit statt, in der beträchtliche globale Vermögenswerte in die VAE flossen.

Die Roadshow in China und Hongkong endete mit strategischen Treffen, an denen 75 Organisationen teilnahmen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die grenzüberschreitende regulatorische Zusammenarbeit mit der Hongkonger Währungsbehörde, die Expansionspläne mehrerer Unternehmen aus Hongkong und China in Abu Dhabi sowie die Verbesserung der Liquiditätsstrategien in beiden Regionen. Auf dem von der ADIO organisierten Shanghai Investment Summit wurde ein neues Handelsforum angekündigt – „The UAE-China Summit presented by HSBC" –, eine Veranstaltung, die bei der kommenden Abu Dhabi Finance Week (ADFW) im Dezember auf dem Programm stehen wird.

Vorreiter auf dem Weg zu nachhaltigen Finanzen und ESG in der Region

Nach der Einführung des ersten umfassenden Rahmens für nachhaltige Finanzen in der Region im Jahr 2023 haben die Registrierungsbehörde (RA) und die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen (FSRA) des ADGM Verbesserungen an diesen Vorschriften vorgeschlagen. In einem im Mai 2024 veröffentlichten Diskussionspapier wurden Experten aus der Branche um Beiträge gebeten, darunter Fondsmanager, Vermögensverwalter und Unternehmen, die den Companies Regulations 2020 unterliegen. Diese vorgeschlagenen Verbesserungen sorgen für mehr Klarheit bei den Anforderungen des FSRA an ESG-gekennzeichnete Anlageprodukte, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, die über ökologische Ziele hinausreichen. Sie belebt auch die Nachfrage nach „grünen" Produkten und Dienstleistungen, indem sie darauf abzielt, den Anlegern die Gewissheit zu vermitteln, dass das Greenwashing-Risiko angegangen wurde. Darüber hinaus lädt das Konsultationspapier zu Diskussionen über die Rolle des ADGM ein, um die im ADGM ansässigen Unternehmen zu ermutigen, klimabezogene Risiken für ihre Unternehmen zu identifizieren und anzugehen und ihre Netto-Null-Transformationspläne zu entwickeln, die die strategische Netto-Null-Initiative der VAE für 2050 unterstützen.

An vorderster Front der Blockchain-Innovation

Nach der Einführung der Distributed Ledger Technology (DLT)-Grundlagenverordnung hat der ADGM eine strategische Partnerschaft mit der Solana Foundation geschlossen, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Dezentralisierung, Annahme und Sicherheit des Solana-Netzwerks einsetzt, um DLT-Lösungen zu verbessern und Blockchain-Innovationen voranzutreiben. Eine weitere Absichtserklärung zwischen dem ADGM und Hacken, einem weltweit führenden Anbieter von Blockchain-Sicherheitsprüfungen, definiert gemeinsame neue Maßstäbe für Blockchain-Sicherheit und Compliance sowie On-Chain-Überwachungslösungen in Bezug auf das DLT-Foundations-Framework des ADGM.

ADGM-Belegschaft wächst um mehr als 2.500 Arbeitsplätze bei steigender Attraktivität von Abu Dhabi

Anhaltende Investitionen in verschiedenen Sektoren in Abu Dhabi haben zu einem guten Abschneiden beim Global Liveability Index 2024 geführt, der von der Economist Intelligence Unit veröffentlicht wurde. Abu Dhabi ist die am besten bewertete Stadt in der MENA-Region. Diese Rangliste unterstreicht die Stärken von Abu Dhabi in Bereichen wie Stabilität, Infrastruktur und Bildung.

Der ADGM steigert ihre Attraktivität als bevorzugtes Ziel für Fachleute und Investoren. Die Zahl der Beschäftigten auf der Insel Al Maryah des ADGM ist im Vergleich zu Ende Juni 2023 um mehr als 2.500 Personen gestiegen, die nun Teil der lebendigen Gemeinschaft des ADGM sind.

Erweiterung des ADGM um die Insel Al Reem führt zu Anstieg der Wohnbevölkerung

Seit der Ankündigung der Erweiterung im April 2023 sind auf Al Reem Island 1.266 neue Wohneinheiten entstanden, womit sich die Gesamtzahl auf 21.335 erhöht. Der Anstieg der Belegungsrate ist konstant geblieben und stieg von 84,78 % im März 2023 auf 92,82 % Ende Juni 2024. Das außergewöhnliche Wachstum des ADGM hat dazu geführt, dass viele Mitarbeiter der neuen Unternehmen, die sich in ihrem Zuständigkeitsbereich niedergelassen haben, Al Reem Island als Wohnsitz wählen. Die Zuständigkeit des ADGM sowohl für Al Maryah als auch für Al Reem Island unterstreicht die außergewöhnlichen Qualitäten der Insel und macht sie zu einem idealen Standort zum Leben, Arbeiten und Wirtschaften.

ADGM leistet Pionierarbeit bei der nahtlosen Migration von Unternehmen in Al Reem Island

Das erste Halbjahr 2024 markiert eine wichtige Phase im Übergang von Al Reem Island nach der Erweiterung. Eine kürzlich ergriffene Initiative umfasst eine Überarbeitung der ADGM-Lizenzgebührenordnung, die an die Übergangsregelungen für die Insel Al Reem angepasst wurde. Erhebliche Ermäßigungen von 50 Prozent und mehr für die Erlangung von Nicht-Finanz- und Einzelhandelslizenzen im Zuständigkeitsbereich des ADGM werden ab 1. Januar 2025 in Kraft treten.

In der Shams Boutik Mall wurde ein Informationszentrum eingerichtet, und im Jahr 2024 wurden zwei Veranstaltungen für die Geschäftswelt von Al Reem Island organisiert, um sie über die wichtigsten Informationen zu Genehmigungen, Registrierungsgebühren und Übergangsphasen zu informieren. Der ADGM hat auch einen Anreiz für bestehende Nicht-Finanz- und Einzelhandelsunternehmen auf Al Reem Island geschaffen, indem sie von jeglichen Gebühren für die Erlangung einer ADGM-Gewerbegenehmigung befreit werden, sofern sie den Antrag vor dem 31. Oktober 2024 stellen.

Initiativen der ADGM Academy ebnen Karrierewege für 1020 Emiratis im ersten Halbjahr 2024

Die ADGM-Akademie leistet einen Beitrag zur nationalen Agenda der VAE, indem sie mit führenden Akteuren aus verschiedenen Sektoren zusammenarbeitet. Seit ihrer Gründung hat die ADGMA durch ihre nationale Entwicklungsagenda 98 % der 3629 emiratischen Staatsangehörigen in den privaten Sektor vermittelt.

Im ersten Halbjahr 2024 unterstützten die ADGMA-Initiativen die Ausbildung und Vermittlung von 1020 emiratischen Staatsangehörigen in professionelle Berufsprofile in verschiedenen Unternehmen in den VAE.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1696045/Abu_Dhabi_Global_Market_Logo.jpg