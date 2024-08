A AL HAMRA DE RAS AL KHAIMAH TEM COMO ALVO INVESTIDORES ESTRANGEIROS COM UMA ATIVAÇÃO ESPECIAL DE UM MÊS NA HARRODS EM LONDRES

Em outra estreia regional, o principal desenvolvedor de estilo de vida de Ras Al Khaimah estará presente durante todo o mês de agosto na Harrods, a principal loja de departamentos de luxo do mundo, apresentando seu prestigiado portfólio de empreendimentos para residentes e visitantes do Reino Unido e do CCG

RAS AL KHAIMAH, Emirados Árabes Unidos, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Al Hamra, uma empresa pioneira de desenvolvimento de estilo de vida e investimento imobiliário em Ras Al Khaimah, terá como alvo investidores e residentes do Reino Unido e do CCG por meio de uma ativação especial em Londres na principal loja de departamentos de luxo do mundo, a Harrods.

Pela primeira vez para um desenvolvedor regional, e funcionando durante todo o mês de agosto, a ativação de Al Hamra no quinto andar da Harrods mostrará as opções exclusivas de moradia de luxo em uma variedade de propriedades residenciais premium e ultra-luxuosas recentemente lançadas para potenciais investidores.

Parte de uma iniciativa mais ampla para se conectar com o público-alvo em locais-chave, a ativação da Harrods da Al Hamra permitirá que potenciais investidores explorem o Destino Al Hamra em Ras Al Khaimah e o estilo de vida premium que ele oferece.

Entre os projetos emocionantes que estão sendo exibidos aos visitantes da Harrods está o Waldorf Astoria Residences Ras Al Khaimah – o endereço mais prestigiado do emirado. Composto por 43 residências de luxo, coberturas, palácios e vilas, o empreendimento promete experiências de vida incomparáveis com interiores palacianos e vistas irrestritas do Golfo Pérsico e do primeiro resort de jogos integrado da região – a Ilha Wynn Al Marjan.

O Al Hamra Waterfront, outro projeto residencial premium localizado nas margens do Royal Yacht Club de Ras Al Khaimah, oferece 622 apartamentos, 19 moradias e uma variedade de comodidades de lazer e lazer de classe mundial em cinco torres residenciais.

Com excelentes ligações de viagem e um ambiente favorável aos negócios para investidores e empreendedores, os valores dos imóveis de Ras Al Khaimah continuam a aumentar de forma constante. A demanda está em alta, impulsionada por investidores sofisticados de várias nacionalidades que estão escolhendo os Emirados como um lugar para viver, trabalhar, se divertir e investir.

Oferecendo um ambiente de negócios atraente, o Emirado foi nomeado a quarta melhor cidade para expatriados viverem e trabalharem pelo Relatório Anual da InterNations de 2023 e, em 2019, Ras Al Khaimah ficou em30º lugar pela facilidade de fazer negócios entre 190 economias na pesquisa global do Banco Mundial.

Benoy Kurien, CEO do Grupo Al Hamra, disse: "Estamos sempre buscando maneiras novas e inovadoras de nos comunicar diretamente com investidores e compradores em nossos principais mercados, e estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Harrods – uma marca que compartilha nossos valores de excelência premium – nesta ativação inédita para a Al Hamra. A equipe da Al Hamra estará presente no coração de Londres durante todo o mês de agosto, destacando seus projetos residenciais ultra-luxuosos e premium e a oferta incomparável de estilo de vida à beira-mar do destino para potenciais novos investidores.

"O Reino Unido é um dos principais mercados-alvo da Al Hamra, e a maioria dos residentes e investidores em todo o extenso portfólio residencial da Al Hamra são do Reino Unido e da Europa. Nossa experiência em oferecer experiências e produtos de estilo de vida inovadores em Ras Al Khaimah, combinada com a abordagem visionária do Emirado, criou uma série de oportunidades imobiliárias premium.

"Atraídos pelo estilo de vida luxuoso à beira-mar de Al Hamra, esses empreendimentos oferecem uma ampla gama de comodidades para residentes e turistas, e aliados ao ambiente livre de impostos e favorável aos negócios de Ras Al Khaimah, vimos altos níveis de demanda deste mercado tão importante e estamos ansiosos para receber os visitantes em nosso pop-up."

A ativação da Harrods será lançada sob o guarda-chuva do plano estratégico quinquenal de Al Hamra, que delineia várias metas entre 2023 e 2027. Ela se concentra em diversificar os fluxos de receita, expandir os serviços e alavancar os ativos existentes para criar oportunidades novas e sustentadas de crescimento por meio de uma abordagem em três frentes que coloca a hospitalidade, o varejo e o setor imobiliário em primeiro plano.

A Al Hamra é uma empresa líder em desenvolvimento e investimento de estilo de vida, com sede em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos. A empresa tem sido fundamental na formação do cenário imobiliário e de investimento do Emirado do Norte em residências, varejo, hospitalidade, lazer e entretenimento desde a sua criação em 2003.

