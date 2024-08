RAS AL KHAIMAH'S AL HAMRA CIBLE LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS AVEC UNE ACTIVATION SPÉCIALE D'UN MOIS CHEZ HARRODS À LONDRES

Autre première régionale, , le principal promoteur de Ras Al Khaimah , sera présent tout au long du mois d'août à Harrods, le plus grand magasin de luxe du monde, pour présenter son prestigieux portefeuille de projets aux résidents et aux visiteurs du Royaume-Uni et du CCG.

RAS AL KHAIMAH, EAU, 5 août 2024 /PRNewswire/ -- Al Hamra, un développeur de style de vie pionnier et une société d'investissement immobilier à Ras Al Khaimah, ciblera les investisseurs et les résidents du Royaume-Uni et du CCG par le biais d'une activation spéciale à Londres dans le grand magasin de luxe le plus important au monde, Harrods.

Pour la première fois pour un promoteur régional, et pendant tout le mois d'août, l'activation d'Al Hamra au cinquième étage de Harrods présentera aux investisseurs potentiels les options de vie de luxe exclusives d'une gamme de propriétés résidentielles haut de gamme et ultra-luxueuses récemment lancées.

Dans le cadre d'une initiative plus large visant à établir des liens avec des publics cibles dans des lieux clés, l'activation Harrods d'Al Hamra permettra aux investisseurs potentiels de découvrir la destination Al Hamra à Ras Al Khaimah et le style de vie haut de gamme qu'elle offre.

Parmi les projets passionnants présentés aux visiteurs de Harrods figure le Waldorf Astoria Residences Ras Al Khaimah, l'adresse la plus prestigieuse de l'émirat. Composé de 43 résidences ultra-luxueuses, de penthouses, de sky palaces et de villas, le projet promet des expériences de vie inégalées avec des intérieurs somptueux et des vues imprenables sur le golfe Persique et sur le premier complexe de jeux intégré de la région - The Wynn Al Marjan Island.

Al Hamra Waterfront, un autre projet résidentiel haut de gamme situé sur les rives du Royal Yacht Club de Ras Al Khaimah, propose 622 appartements, 19 maisons de ville et une gamme d'équipements de loisirs et de détente de classe mondiale dans cinq tours résidentielles.

Avec de superbes liaisons de transport et un environnement favorable aux investisseurs et aux entrepreneurs, la valeur de l'immobilier à Ras Al Khaimah continue d'augmenter régulièrement. La demande n'a jamais été aussi forte, stimulée par des investisseurs avertis de diverses nationalités qui choisissent les Émirats comme lieu de vie, de travail, de loisirs et d'investissement.

Offrant un environnement commercial attrayant, l'émirat a été désigné comme la quatrième meilleure ville où vivre et travailler pour les expatriés par le rapport annuel 2023 d'InterNations et, en 2019, Ras Al Khaimah a été classé 30e pour la facilité de faire des affaires parmi 190 économies dans le cadre de l'enquête mondiale de la Banque mondiale.

Benoy Kurien, PDG du groupe Al Hamra, a déclaré : "Nous sommes toujours à la recherche de moyens nouveaux et innovants pour communiquer directement avec les investisseurs et les acheteurs sur nos marchés clés, et nous sommes ravis de nous associer à Harrods - une marque qui partage nos valeurs d'excellence premium - pour cette activation inédite pour Al Hamra. L'équipe d'Al Hamra sera présente sur le terrain au cœur de Londres pendant tout le mois d'août, afin de présenter aux nouveaux investisseurs potentiels ses projets résidentiels de luxe et haut de gamme, ainsi que l'offre inégalée de la destination en matière de style de vie au bord de l'eau.

"Le Royaume-Uni est l'un des principaux marchés cibles d'Al Hamra, et la majorité des résidents et des investisseurs du vaste portefeuille résidentiel d'Al Hamra sont originaires du Royaume-Uni et d'Europe. Notre expertise dans l'offre de produits et d'expériences de vie innovants à Ras Al Khaimah, combinée à l'approche visionnaire de l'Émirat, a créé un éventail d'opportunités immobilières de premier ordre.

"Attirés par le style de vie luxueux du front de mer d'Al Hamra, ces projets offrent un large éventail de commodités aux résidents et aux touristes. Grâce à l'environnement de Ras Al Khaimah, exempt d'impôts et favorable aux entreprises, nous avons constaté une forte demande de la part de ce marché très important et nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs dans notre pop up".

L'activation de Harrods sera lancée dans le cadre du plan stratégique quinquennal d'Al Hamra, qui définit plusieurs objectifs entre 2023 et 2027. Elle se concentre sur la diversification des flux de revenus, l'expansion des services et l'exploitation des actifs existants afin de créer de nouvelles opportunités de croissance durable par le biais d'une approche à trois volets qui met l'hôtellerie, la vente au détail et l'immobilier à l'avant-plan.

Al Hamra est une société de développement et d'investissement de premier plan, basée à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Depuis sa création en 2003, la société a contribué à façonner le paysage immobilier et d'investissement de l'émirat du Nord dans les secteurs du logement, de la vente au détail, de l'hôtellerie, des loisirs et des divertissements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2474987/Al_Hamra_Harrods.jpg