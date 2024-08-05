拉斯海瑪的 AL HAMRA 以海外投資者為目標在倫敦 HARRODS 舉辦為期一個月的特別活動

Al Hamra 在 Harrods 舉行的活動是與關鍵地點的目標受眾建立聯繫的更廣泛計劃之一部分，讓潛在投資者探索位於拉斯海瑪的 Destination Al Hamra 以及其提供的優質生活方式。

在 Harrods 展示的一系列令人興奮的項目包括 Waldorf Astoria Residences Ras Al Khaimah，這是該酋長國最負盛名的地址。該項目包括 43 間超豪華住宅、頂層公寓、空中宮殿和別墅，室內裝潢富麗堂皇，提供無與倫比的生活體驗，並可以無遮擋地欣賞阿拉伯灣和該地區首個綜合度假村 The Wynn Al Marjan Island 的美景。

Al Hamra Waterfront 是坐落於拉斯海瑪皇家遊艇俱樂部 (Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah) 的另一個高級住宅項目，提供 622 間公寓、19 棟聯排別墅，以及遍佈五座住宅大樓的一系列世界級休閒娛樂設施。

拉斯海瑪擁有一流的交通連接，以及對投資者和企業家有利的商業環境，房地產價值持續穩步上升。來自各國的資深投資者選擇阿聯酋作為居住、工作、娛樂和投資的地方，帶動需求創下歷史新高。

該酋長國提供具吸引力的營商環境，獲《2023 年 InterNations 年度報告》(InterNations Annual Report 2023) 評選為最適合外籍人士居住和工作的第四大城市，而在 2019 年世界銀行的全球調查中，拉斯海瑪的營商便利度在 190 個經濟體中排名第 30 位。

Al Hamra 集團行政總裁 Benoy Kurien 表示：「我們一直在尋找創新的方式與關鍵市場的投資者和買家直接溝通，我們很高興能與 Harrods 這個與我們同樣有著優質卓越價值觀的品牌合作，為 Al Hamra 舉辦首個這類型的活動。Al Hamra 團隊將於整個八月在倫敦市中心進行實地展示，向潛在的新投資者重點介紹品牌的超豪宅和高級住宅項目，以及這個目的地無與倫比的海濱生活方式。」

「英國是 Al Hamra 其中一個主要目標市場，在 Al Hamra 廣泛的住宅組合中，大多數居民和投資者都來自英國和歐洲。我們在拉斯海瑪提供創新生活體驗和產品的專業知識，結合該酋長國的遠見卓識，創造出一系列優質房地產機會。」

「受 Al Hamra 的豪華海濱生活方式吸引，這些開發項目為居民和遊客提供各種便利設施，再加上拉斯海瑪免稅和方便營商的環境，我們從這個非常重要的市場看到了巨大的需求，並期待迎接遊客前來參與我們的快閃活動。」

這次 Harrods 活動在 Al Hamra 策略性五年計劃的框架下推出，該計劃勾勒了 2023 年至 2027 年間的幾個目標。這個計劃著重多元化收入來源、擴展服務，以及利用現有資產，透過三管齊下的方式將酒店、零售和房地產推向前沿，創造新的可持續增長機會。

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關於 Al Hamra：

Al Hamra 是一家領先的生活方式開發及投資公司，總部位於阿聯酋拉斯海瑪。自 2003 年成立以來，該公司一直在塑造該酋長國北部的住宅、零售、酒店、休閒和娛樂領域的房地產和投資環境。

SOURCE Al Hamra