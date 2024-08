RAS AL KHAIMAH'S AL HAMRA ZIELT AUF ÜBERSEEISCHE INVESTOREN MIT EINER EINMONATIGEN SONDERAKTIVIERUNG BEI HARRODS IN LONDON

Als weitere regionale Premiere wird , Ras Al Khaimahs führender Lifestyle-Entwickler, den ganzen August über bei Harrods, dem weltweit führenden Luxuskaufhaus, präsent sein und sein prestigeträchtiges Portfolio an Projekten den Einwohnern und Besuchern des Vereinigten Königreichs und des Golfkooperationsrats vorstellen

RAS AL KHAIMAH, Vereinigte Arabische Emirate, 5. August 2024 /PRNewswire/ -- Al Hamra, ein bahnbrechender Lifestyle-Entwickler und eine Immobilien-Investmentgesellschaft in Ras Al Khaimah, wird Investoren und Einwohner des Vereinigten Königreichs und des Golfkooperationsrats über eine spezielle Aktivierung in London im weltweit führenden Luxuskaufhaus Harrods ansprechen.

Zum ersten Mal für einen regionalen Bauträger und während des gesamten Monats August wird Al Hamra auf der fünften Etage von Harrods potenziellen Investoren die exklusiven luxuriösen Wohnmöglichkeiten einer Reihe von kürzlich eingeführten Premium- und Ultraluxus-Wohnimmobilien präsentieren.

Die Harrods-Aktivierung von Al Hamra ist Teil einer umfassenderen Initiative, die darauf abzielt, mit Zielgruppen an wichtigen Standorten in Kontakt zu treten, und soll potenziellen Investoren die Möglichkeit geben, die Destination Al Hamra in Ras Al Khaimah und den dortigen Premium-Lifestyle zu entdecken.

Zu den aufregenden Projekten, die den Besuchern von Harrods vorgestellt werden, gehört auch das Waldorf Astoria Residences Ras Al Khaimah - die prestigeträchtigste Adresse des Emirats. Das Projekt besteht aus 43 ultraluxuriösen Residenzen, Penthäusern, Sky Palaces und Villen und verspricht ein unvergleichliches Wohnerlebnis mit palastartigem Interieur und uneingeschränktem Blick auf den Arabischen Golf und das erste integrierte Glücksspielresort der Region - The Wynn Al Marjan Island.

Al Hamra Waterfront, ein weiteres erstklassiges Wohnprojekt am Ufer des Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, bietet 622 Wohnungen, 19 Stadthäuser und eine Reihe von Freizeit- und Erholungseinrichtungen von Weltklasse in fünf Wohntürmen.

Aufgrund der ausgezeichneten Verkehrsanbindung und des geschäftsfreundlichen Umfelds für Investoren und Unternehmer steigen die Immobilienwerte in Ras Al Khaimah stetig an. Die Nachfrage ist so hoch wie nie zuvor, angetrieben von anspruchsvollen Investoren verschiedener Nationalitäten, die die Emirate als Ort zum Leben, Arbeiten, Spielen und Investieren wählen.

Das Emirat bietet ein attraktives Geschäftsumfeld und wurde im InterNations-Jahresbericht 2023 zur viertbesten Stadt für Expats zum Leben und Arbeiten ernannt. 2019 wurde Ras Al Khaimah in der globalen Umfrage der Weltbank unter 190 Volkswirtschaften auf Platz 30 für die Erleichterung der Geschäftstätigkeit eingestuft.

Benoy Kurien, Group CEO von Al Hamra, sagte: "Wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Wegen, um direkt mit Investoren und Käufern in unseren Schlüsselmärkten zu kommunizieren, und freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Harrods - einer Marke, die unsere Werte der Premium-Exzellenz teilt - bei dieser erstmaligen Aktivierung für Al Hamra. Das Team von Al Hamra wird den ganzen August über im Herzen Londons präsent sein, um potenziellen neuen Investoren seine Ultra-Luxus- und Premium-Wohnprojekte sowie das unvergleichliche Lifestyle-Angebot am Wasser vorzustellen.

"Das Vereinigte Königreich ist einer der Hauptzielmärkte von Al Hamra, und die Mehrheit der Bewohner und Investoren des umfangreichen Wohnportfolios von Al Hamra kommt aus dem Vereinigten Königreich und Europa. Unser Know-how bei der Bereitstellung innovativer Lifestyle-Erlebnisse und Produkte in Ras Al Khaimah hat in Verbindung mit dem visionären Ansatz des Emirats eine Reihe von erstklassigen Immobilienangeboten geschaffen.

"Der luxuriöse Lebensstil am Wasser von Al Hamra hat diese Entwicklungen angezogen und bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten für Bewohner und Touristen gleichermaßen, In Verbindung mit dem steuerfreien und geschäftsfreundlichen Umfeld von Ras Al Khaimah haben wir eine hohe Nachfrage aus diesem wichtigen Markt festgestellt und freuen uns darauf, Besucher in unserem Pop-up zu begrüßen.

Die Aktivierung von Harrods erfolgt im Rahmen des strategischen Fünfjahresplans von Al Hamra, der mehrere Ziele für den Zeitraum von 2023 bis 2027 festlegt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Diversifizierung von Einnahmequellen, die Ausweitung von Dienstleistungen und die Nutzung vorhandener Vermögenswerte, um neue und nachhaltige Wachstumschancen durch einen dreigleisigen Ansatz zu schaffen, der Gastgewerbe, Einzelhandel und Immobilien in den Vordergrund stellt.

Über Al Hamra:

Al Hamra ist ein führendes Lifestyle-Entwicklungs- und Investitionsunternehmen mit Sitz in Ras Al Khaimah, VAE. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat das Unternehmen die Immobilien- und Investitionslandschaft der nördlichen Emirate in den Bereichen Wohnen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Freizeit und Unterhaltung maßgeblich mitgestaltet.

