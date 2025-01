A Algorand lança o mais inclusivo programa de recompensas de staking de criptomoedas

O programa evita cortes punitivos e bloqueios de tokens, mantém os custos mais baixos da Web3 para node runners com pagamentos de recompensa em tempo real

SINGAPURA, 24 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- As recompensas de staking chegaram à blockchain Algorand. A Algorand Foundation anunciou hoje que, após a atualização do mecanismo de consenso desta semana, as "recompensas em bloco" agora estão sendo pagas, em tempo real, aos validadores que propõem blocos com sucesso à blockchain de Camada 1. As recompensas começam em 10 ALGO por bloco e diminuem em 1% a cada milionésimo bloco. Os validadores também recebem 50% das taxas de transação dos blocos que propuserem com sucesso. Mais informações sobre esta atualização e o "Algorand 4.0" podem ser obtidos aqui .

O programa de staking da Algorand é único no setor. As recompensas são pagas em tempo real e, ao contrário das configurações de staking em Solana, Ethereum e outras cadeias, os participantes não são ameaçados por cortes nem estão sujeitos a bloqueios de tokens restritivos. Os node runners continuam a ter acesso total aos seus fundos em todos os momentos. Além disso, em comparação com outras moedas populares como ETH e SOL, as recompensas de staking da Algorand não são inflacionárias e não afetam a oferta total de ALGO.

"Apostar na Algorand é altamente inclusivo e, ao mesmo tempo, também é altamente seguro", disse John Woods, CTO da Algorand Foundation. "A Algorand usa criptografia avançada que torna desnecessário colocar os fundos dos usuários em risco de penalidade ou perda - a ALGO não precisa ser delegada a outras partes ou bloqueada para ser usada como proteção para a rede".

"Sempre que interagimos com uma blockchain – seja por meio de um dApp ou de uma plataforma corporativa – essa ação é possível por causa da rede que a executa", disse Staci Warden, CEO da Algorand Foundation. "Os nodes (nós) na blockchain Algorand protegem as cadeias de fornecimento corporativas, as credenciais online e as identidades digitais. Eles possibilitam o envio de pagamentos de ajuda em todo o mundo e a tokenização e troca de ativos do mundo real, tudo em um sistema descentralizado. A blockchain Algorand não falha. Nunca ocorrem ramificações na blockchain Algorand. E, agora, a Algorand também oferecerá staking inclusivo, robusto e preparado para o futuro".

Existem várias maneiras pelas quais as pessoas podem participar para proteger a rede e ganhar recompensas de staking. Para os usuários de DeFi, o staking líquido está disponível no Folks Finance, Tinyman, Messina e CompX; há um pool de staking de consenso no PACT, com outros pools de staking disponíveis no Réti; e o staking delegado está disponível no Valar. O staking da ALGO estará disponível em outras bolsas centralizadas ainda este ano. Os usuários também podem executar seu próprio node Algorand .

O lançamento das recompensas de staking marca o fim de um ano marcante para a blockchain sustentável Algorand, que:

Atingiu sua marca de 2 bilhões de transações em julho, impulsionada em grande parte pelas crescentes transações de grandes projetos e parceiros , incluindo o World Chess, bem como pelo aumento da atividade de DeFi e TradFi.

, incluindo o World Chess, bem como pelo aumento da atividade de DeFi e TradFi. Alcançou um aumento significativo no número de incorporadoras, de acordo com a Electric Capital .

. Observou a migração de várias startups e empresas para a Algorand de cadeias como Ethereum, Finboot e ZTLment, citando que o desenvolvimento de produtos blockchain é 600% mais rápido na Algorand do que nas cadeias Ethereum/EVM.

Sobre a Algorand Foundation

A missão da Algorand é impulsionar um mundo onde a informação tenha integridade e ideias inovadoras possam ser dimensionadas. A Algorand Foundation apoia o ecossistema em rápido crescimento da Algorand, fornecendo um ambiente de desenvolvedor de primeira classe, apoiando a infraestrutura principal e estabelecendo padrões técnicos, oferecendo suporte abrangente a construtores e empreendedores e fornecendo a estrutura para a governança descentralizada.

Lançada em 2019, a blockchain Algorand (ALGO) cresceu e se tornou um ecossistema vibrante de desenvolvedores, empreendedores e parceiros empresariais que se beneficiam da certeza e resiliência de nível institucional. Suas taxas baixas, finalidade instantânea e pegada de carbono mínima atraem milhões de usuários de varejo do protocolo, e desenvolvedores de todos os tipos apreciam a capacidade de usar linguagens de programação comuns como Python. Os construtores da Algorand estão criando protocolos e empresas que resolvem problemas importantes em escala global: pagamentos instantâneos em zonas de guerra e desastre, identidade autossoberana para os desprivilegiados, rastreabilidade da cadeia de fornecimento para o comércio global, protocolos sem permissão que abordam a inclusão financeira e a criação de mercados inteiramente novos por meio da tokenização, para citar alguns. Para saber mais e começar sua jornada na Algorand, acesse algorand.co

Sobre a Algorand (ALGO)

A Algorand (ALGO, ALGO-USD) é uma criptomoeda lançada em 2019 como parte da blockchain Algorand. A blockchain Algorand é de camada única, quântica e eficiente em termos energéticos, com finalidade instantânea, alto rendimento consistente e taxas baixas. A Algorand (ALGO) está atualmente sendo negociada em mais de 400 mercados ativos sob os tickers ALGO, ALGO-USD, ALGO/USD, ALGO-EUR e ALGO/EUR, entre outros pares de moedas. Ela tem uma oferta deflacionária limitada de 10.000.000.000 ALGO que estará em plena circulação até 2030. Mais informações podem ser encontradas em algorand.co.

