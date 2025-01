Algorand rolt zeer inclusief beloningsprogramma voor het staken van crypto uit

Vermijdt bestraffend slashen en token lock-ups, handhaaft web3's laagste kosten voor node runners met realtime uitbetaling van beloningen

SINGAPORE, 23 januari 2025 /PRNewswire/ -- Beloningen voor staken zijn nu beschikbaar op de Algorand blockchain. De Algorand Foundation kondigde vandaag aan dat, na de upgrade van het consensusmechanisme deze week, nu 'blockbeloningen' worden uitbetaald, in realtime, aan validators die blocks succesvol aan de Layer-1 blockchain voorstellen. De beloningen beginnen bij 10 ALGO per block en zullen met 1% afnemen bij elk miljoenste block. Validators ontvangen ook 50% van de transactiekosten van de blocks die ze succesvol voorstellen. Meer informatie over deze upgrade en "Algorand 4.0" is te vinden hier.

Het staking-programma van Algorand is uniek in de sector. Beloningen worden in realtime uitbetaald en, in tegenstelling tot de staking setups op Solana, Ethereum en andere ketens, worden deelnemers niet bedreigd door slashing noch onderworpen aan beperkende token lockups. Node runners hebben te allen tijde volledige toegang tot hun fondsen. In vergelijking met andere populaire munteenheden zoals ETH en SOL, zijn de stakingbeloningen van Algorand niet inflatoir en hebben ze geen invloed op het totale aanbod van ALGO.

"Hoewel het staken op Algorand zeer inclusief is, is het ook zeer veilig," zegt John Woods, CTO van de Algorand Foundation. "Algorand maakt gebruik van geavanceerde cryptografie die het onnodig, waarbij er geen risico is van straf of verlies van geld van gebruikers: hun ALGO hoeft niet te worden gedelegeerd aan andere partijen of te worden vergrendeld om voor de beveiliging van het netwerk te worden gebruikt."

"Elke keer dat we interactie hebben met een blockchain, of dat nu via een dApp of een bedrijfsplatform is, wordt die actie mogelijk gemaakt door het netwerk waarop het draait," zegt Staci Warden, CEO van de Algorand Foundation. "De nodes op de Algorand blockchain beveiligen toeleveringsketens, online referenties en digitale identiteiten van bedrijven. Hiermee kunnen hulpbetalingen over de hele wereld worden verstuurd en echte activa getokeniseerd en uitgewisseld, allemaal in een gedecentraliseerd systeem. De Algorand blockchain faalt niet. De Algorand blockchain zal nooit splitsen. En nu biedt Algorand ook inclusieve, robuuste en toekomstbestendige staking."

Er zijn meerdere manieren waarop mensen kunnen deelnemen aan het beveiligen van het netwerk en stakingbeloningen kunnen verdienen. Voor DeFi-gebruikers is liquid staking beschikbaar bij Folks Finance, Tinyman, Messina en CompX; er is een consensus staking pool op Pact, met andere staking pools beschikbaar op Réti; en gedelegeerde staking is beschikbaar bij Valar. ALGO staking zal later dit jaar beschikbaar zijn op andere gecentraliseerde beurzen. Gebruikers kunnen ook hun eigen Algorand node draaien.

De uitrol van stakingbeloningen markeert het einde van een banner jaar voor de duurzame Algorand blockchain, inclusief:

In juli werd de grens van 2 miljard transacties bereikt, grotendeels dankzij de groeiende transacties van grote projecten en partners, zoals World Chess, evenals de toenemende DeFi- en TradFi-activiteit.

Een belangrijke toename van het aantal ontwikkelaars, volgens Electric Capital.

De migratie van verschillende startups en bedrijven naar Algorand vanuit ketens zoals Ethereum, zoals Finboot en ZTLment, die aanvoeren dat het ontwikkelen van blockchainproducten 600% sneller gaat op Algorand dan met Ethereum/EVM-ketens.

Over Algorand Foundation

Algorand stelt zich ten doel om een wereld mogelijk te maken waarin informatie integer is en innovatieve ideeën schaalbaar zijn. De Algorand Foundation ondersteunt het snelgroeiende ecosysteem van Algorand door een ontwikkelaarsomgeving van topklasse te bieden, belangrijke infrastructuur te ondersteunen en technische standaarden te bepalen, waarbij het uitgebreide ondersteuning levert aan bouwers en ondernemers, samen met een kader voor gedecentraliseerd bestuur.

De in 2019 gelanceerde Algorand (ALGO) blockchain is uitgegroeid tot een levendig ecosysteem van ontwikkelaars, ondernemers en bedrijfspartners die profiteren van institutionele zekerheid en veerkracht. De lage kosten, onmiddellijke doelstellingen en minimale ecologische voetafdruk trekken miljoenen retailgebruikers van het protocol aan, en allerlei ontwikkelaars waarderen de mogelijkheid om gangbare programmeertalen zoals Python te gebruiken. Bouwers op Algorand creëren protocollen en bedrijven die belangrijke problemen op wereldschaal oplossen: onmiddellijke betalingen in oorlogs- en rampgebieden, self-sovereign identity voor mensen zonder rechten, traceerbaarheid van de toeleveringsketen voor wereldwijde handel, protocollen zonder toestemming voor financiële inclusie en het creëren van geheel nieuwe markten door tokenisatie om er maar een paar te noemen. Ga voor meer informatie en om uw reis op Algorand te beginnen naar algorand.co

Over Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO, ALGO-USD) is een cryptocurrency die in 2019 werd gelanceerd als onderdeel van de Algorand blockchain. De Algorand blockchain is een energie-efficiënte, kwantumveilige, enkellaagse blockchain met een onmiddellijke doelstelling, consistent hoge verwerkingscapaciteit en lage kosten. Algorand (ALGO) wordt momenteel verhandeld op meer dan 400 actieve markten onder de tickers ALGO, ALGO-USD, ALGO/USD, ALGO-EUR en ALGO/EUR, naast andere valutaparen. Het heeft een beperkte, deflatoire voorraad van 10.000.000.000 ALGO die tegen 2030 volledig in omloop zal zijn. Meer informatie is te vinden op algorand.co.

