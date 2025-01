Algorand met en place le programme de récompense le plus complet pour le staking de cryptomonnaies

Le programme évite les réductions punitives et les blocages de tokens, maintient les coûts les plus bas du web3 pour les node runners avec des paiements de récompenses en temps réel

SINGAPOUR, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les récompenses de staking sont arrivées sur la blockchain Algorand. L'Algorand Foundation annonce aujourd'hui qu'après la mise à jour du mécanisme de consensus de cette semaine, les « récompenses de bloc » sont désormais payées en temps réel aux validateurs qui proposent des blocs à la blockchain de couche 1. Les récompenses commencent à 10 ALGO par bloc et diminuent de 1 % tous les millions de blocs. Les validateurs reçoivent également 50 % des frais de transaction des blocs qu'ils proposent avec succès. De plus amples informations sur cette mise à jour et sur « Algorand 4.0 » sont disponibles ici.

Le programme de staking d'Algorand est unique dans l'industrie. Les récompenses sont payées en temps réel et, contrairement aux configurations de staking sur Solana, Ethereum et d'autres chaînes, les participants ne sont pas menacés par le slashing ni soumis à des blocages restrictifs de tokens. Les node runners continuent d'avoir un accès total et ininterrompu à leurs fonds. De plus, par rapport à d'autres cryptos populaires comme l'ETH et le SOL, les récompenses de staking d'Algorand ne sont pas inflationnistes et n'ont pas d'impact sur l'offre totale d'ALGO.

« Si le staking sur Algorand est hautement inclusif, il est aussi hautement sécurisé », déclare John Woods, CTO, Algorand Foundation. « Algorand utilise une cryptographie avancée qui élimine le risque de pénalisation ou de perte des fonds des utilisateurs - leur ALGO n'a pas besoin d'être délégué à d'autres parties ou verrouillé pour être utilisé afin de sécuriser le réseau. »

« Chaque fois que nous interagissons avec une blockchain, que ce soit par le biais d'une dApp ou d'une plateforme d'entreprise, cette action est rendue possible grâce au réseau qui l'exploite », déclare Staci Warden, CEO, Algorand Foundation. « Les nœuds de la blockchain Algorand sécurisent les chaînes d'approvisionnement des entreprises, les identifiants en ligne et les identités numériques. Ils permettent d'envoyer des paiements d'aide dans le monde entier, de créer des tokens et d'échanger des actifs réels, le tout dans un système décentralisé. La blockchain Algorand n'a pas de point de défaillance. La blockchain Algorand ne sera jamais forkée. Désormais, Algorand proposera également un staking inclusif, solide et à l'épreuve du temps. »

Il existe plusieurs façons de participer à la sécurisation du réseau et de gagner des récompenses de staking. Pour les utilisateurs de la DeFi, le staking de liquidités est disponible auprès de Folks Finance, Tinyman, Messina et CompX ; Pact dispose d'un pool de staking consensuel et d'autres pools de staking sont disponibles sur Réti ; Valar propose du staking délégué. Le staking ALGO sera disponible sur d'autres bourses centralisées dans le courant de l'année. Les utilisateurs peuvent également exécuter leur propre nœud Algorand.

Le déploiement des récompenses de staking marque la fin d'une année exceptionnelle pour la blockchain durable Algorand :

atteint la barre des 2 milliards de transactions en juillet, en grande partie grâce aux transactions croissantes des grands projets et partenaires, y compris World Chess, ainsi qu'à l'augmentation de l'activité DeFi et TradFi.

Une augmentation significative du nombre de développeurs, selon Electric Capital.

La migration de plusieurs startups et entreprises vers Algorand à partir de chaînes comme Ethereum, telles que Finboot et ZTLment, citant que le développement de produits blockchain est 600% plus rapide sur Algorand qu'avec les chaînes Ethereum/EVM.

À propos d'Algorand Foundation

La mission d'Algorand est d'alimenter un monde où l'information est intègre et où les idées novatrices peuvent être mises à l'échelle. L'Algorand Foundation soutient l'écosystème en pleine croissance d'Algorand en fournissant un environnement de développement de premier ordre, en soutenant l'infrastructure clé et en établissant des normes techniques, en offrant un soutien complet aux constructeurs et aux entrepreneurs, et en fournissant le cadre d'une gouvernance décentralisée.

Lancée en 2019, la blockchain Algorand (ALGO) est devenue un écosystème dynamique de développeurs, d'entrepreneurs et d'entreprises partenaires qui bénéficient d'une certitude et d'une résilience de niveau institutionnel. Ses frais peu élevés, sa finalité instantanée et son empreinte carbone minimale séduisent les millions d'utilisateurs particuliers du protocole, et les développeurs de tous horizons apprécient la possibilité d'utiliser des langages de programmation courants tels que Python. Les constructeurs sur Algorand créent des protocoles et des entreprises qui résolvent des problèmes importants à l'échelle mondiale : paiements instantanés dans les zones de guerre et de catastrophe, identité autonome pour les personnes privées de leurs droits, traçabilité de la chaîne d'approvisionnement pour le commerce mondial, protocoles sans autorisation pour l'inclusion financière et création de marchés entièrement nouveaux grâce à la tokenisation, pour n'en citer que quelques-uns. Pour en savoir plus et commencer votre expérience sur Algorand, visitez algorand.co

À propos d'Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO, ALGO-USD) est une cryptomonnaie lancée en 2019 dans le cadre de la blockchain Algorand. La blockchain Algorand est une blockchain à couche unique, à faible consommation d'énergie et à sécurité quantique, avec une finalité instantanée, un rendement constamment élevé et des frais réduits. Algorand (ALGO) se négocie actuellement sur plus de 400 marchés actifs sous les mnémos ALGO, ALGO-USD, ALGO/USD, ALGO-EUR et ALGO/EUR, entre autres paires de devises. Il dispose d'une réserve limitée et déflationniste de 10 000 000 000 d'ALGO qui seront en pleine circulation d'ici 2030. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : algorand.co.

