A AlUla Development Company inicia a construção do NUMAJ, marcando uma nova fase do desenvolvimento da AlUla

A cerimônia de inauguração contou com a presença de vários altos funcionários, marcando a transição da AlUla Development Company para a fase de execução e dando vida à visão da AlUla por meio de desenvolvimentos tangíveis que atendem aos mais altos padrões globais.

ALULA, Arábia Saudita, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AlUla Development Company (UDC), uma empresa de Public Investment Fund (PIF), anunciou hoje o início da construção do NUMAJ, Autograph Collection, marcando um marco importante na entrega de seu pipeline de desenvolvimento e na transformação contínua da AlUla.

O marco foi alcançado durante uma visita ao local com a presença de John Pagano, Diretor Administrativo da UDC e Abeer AlAkel, Diretor Executivo da Royal Commission for AlUla (RCU), bem como outros representantes da liderança sênior.

John Pagano, Managing Director of UDC, and Abeer AlAkel, CEO of RCU, reviewing the NUMAJ architectural model during a site visit in AlUla Group photo at the NUMAJ development site in AlUla

John Pagano, diretor administrativo da UDC, disse: "O NUMAJ marca um claro passo à frente em nossa agenda de execuçã. À medida que entramos na construção, nosso foco está na execução de empreendimentos de alta qualidade e prontos para investimentos que fortaleçam o posicionamento da AlUla, ao mesmo tempo em que moldamos experiências de hospitalidade distintas que aprimoram seu apelo de longo prazo como um destino global e uma comunidade vibrante."

O início da construção sinaliza a transição do NUMAJ do conceito para a execução, reforçando ainda mais o papel da UDC como o motor de desenvolvimento e investimento que impulsiona o plano diretor da AlUla para ativos tangíveis e de classe mundial, em estreita colaboração com a RCU.

O NUMAJ, um hotel de 250 quartos que deve ser inaugurado em 2027, está sendo desenvolvido pela AlUla Development Company e será operado pela <span translate="no">Marriott International sob a marca Autograph Collection Hotels. Projetado por GioForma, os arquitetos por trás da icônica Maraya, o projeto se inspira nas paisagens naturais, no patrimônio cultural e na história celestial de AlUla. O nome "NUMAJ" é derivado do sistema estelar Nu Ursae Majoris, historicamente associado a AlUla como uma referência orientadora para viajantes antigos. Essa narrativa se reflete em um conceito de design enraizado na descoberta, na luz e em uma profunda conexão com a terra.

O empreendimento oferecerá uma experiência de hospitalidade com curadoria que combina a vida refinada do resort com elementos culturais e de estilo de vida imersivos. Os hóspedes experimentarão espaços cuidadosamente projetados que refletem a identidade de AlUla, juntamente com uma variedade de comodidades, incluindo cinco locais para refeições, instalações de bem-estar e ofertas integradas de negócios e lazer.

Projetado com a sustentabilidade em seu núcleo, o NUMAJ tem como alvo a certificação LEED Gold, incorporando práticas ambientalmente responsáveis, como a reutilização de águas cinzas para irrigação, materiais de origem local, vidros resistentes aos raios UV, paisagismo eficiente em termos de água e iluminação consciente de energia alinhada com a política Dark Sky da AlUla.

O NUMAJ faz parte do crescente portfólio de empreendimentos da UDC, transformando a AlUla em um destino global para visitar, viver e investir. Por meio de seus projetos, a UDC contribui para a Visão 2030 da Arábia Saudita, permitindo o turismo sustentável, desbloqueando oportunidades de investimento e apoiando a diversificação econômica.

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SOBRE A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ALULA

A AlUla Development Company é uma empresa do Public Investment Fund, cuja visão está alinhada com a Visão 2030 da liderança saudita. Foi anunciada em 2023 para apoiar o desenvolvimento da AlUla, preservando seu ambiente natural, patrimônio e cultura. Ao desenvolver um portfólio de classe mundial de ativos imobiliários, residenciais e de hospitalidade, em colaboração com a Royal Commission for AlUla e entidades do setor privado, a AlUla Development Company apoiará o crescimento do turismo e do entretenimento.

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FONTE AlUla Development Company