A AlUla Development Company inicia a construção do NUMAJ, marcando uma nova fase do desenvolvimento da AlUla
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20 abr, 2026, 06:24 GMT
- A cerimônia de inauguração contou com a presença de vários altos funcionários, marcando a transição da AlUla Development Company para a fase de execução e dando vida à visão da AlUla por meio de desenvolvimentos tangíveis que atendem aos mais altos padrões globais.
ALULA, Arábia Saudita, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AlUla Development Company (UDC), uma empresa de Public Investment Fund (PIF), anunciou hoje o início da construção do NUMAJ, Autograph Collection, marcando um marco importante na entrega de seu pipeline de desenvolvimento e na transformação contínua da AlUla.
O marco foi alcançado durante uma visita ao local com a presença de John Pagano, Diretor Administrativo da UDC e Abeer AlAkel, Diretor Executivo da Royal Commission for AlUla (RCU), bem como outros representantes da liderança sênior.
John Pagano, diretor administrativo da UDC, disse: "O NUMAJ marca um claro passo à frente em nossa agenda de execuçã. À medida que entramos na construção, nosso foco está na execução de empreendimentos de alta qualidade e prontos para investimentos que fortaleçam o posicionamento da AlUla, ao mesmo tempo em que moldamos experiências de hospitalidade distintas que aprimoram seu apelo de longo prazo como um destino global e uma comunidade vibrante."
O início da construção sinaliza a transição do NUMAJ do conceito para a execução, reforçando ainda mais o papel da UDC como o motor de desenvolvimento e investimento que impulsiona o plano diretor da AlUla para ativos tangíveis e de classe mundial, em estreita colaboração com a RCU.
O NUMAJ, um hotel de 250 quartos que deve ser inaugurado em 2027, está sendo desenvolvido pela AlUla Development Company e será operado pela <span translate="no">Marriott International sob a marca Autograph Collection Hotels. Projetado por GioForma, os arquitetos por trás da icônica Maraya, o projeto se inspira nas paisagens naturais, no patrimônio cultural e na história celestial de AlUla. O nome "NUMAJ" é derivado do sistema estelar Nu Ursae Majoris, historicamente associado a AlUla como uma referência orientadora para viajantes antigos. Essa narrativa se reflete em um conceito de design enraizado na descoberta, na luz e em uma profunda conexão com a terra.
O empreendimento oferecerá uma experiência de hospitalidade com curadoria que combina a vida refinada do resort com elementos culturais e de estilo de vida imersivos. Os hóspedes experimentarão espaços cuidadosamente projetados que refletem a identidade de AlUla, juntamente com uma variedade de comodidades, incluindo cinco locais para refeições, instalações de bem-estar e ofertas integradas de negócios e lazer.
Projetado com a sustentabilidade em seu núcleo, o NUMAJ tem como alvo a certificação LEED Gold, incorporando práticas ambientalmente responsáveis, como a reutilização de águas cinzas para irrigação, materiais de origem local, vidros resistentes aos raios UV, paisagismo eficiente em termos de água e iluminação consciente de energia alinhada com a política Dark Sky da AlUla.
O NUMAJ faz parte do crescente portfólio de empreendimentos da UDC, transformando a AlUla em um destino global para visitar, viver e investir. Por meio de seus projetos, a UDC contribui para a Visão 2030 da Arábia Saudita, permitindo o turismo sustentável, desbloqueando oportunidades de investimento e apoiando a diversificação econômica.
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SOBRE A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ALULA
A AlUla Development Company é uma empresa do Public Investment Fund, cuja visão está alinhada com a Visão 2030 da liderança saudita. Foi anunciada em 2023 para apoiar o desenvolvimento da AlUla, preservando seu ambiente natural, patrimônio e cultura. Ao desenvolver um portfólio de classe mundial de ativos imobiliários, residenciais e de hospitalidade, em colaboração com a Royal Commission for AlUla e entidades do setor privado, a AlUla Development Company apoiará o crescimento do turismo e do entretenimento.
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FONTE AlUla Development Company
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