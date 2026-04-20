AlUla Development Company comienza la construcción de NUMAJ, lo que marca una nueva fase del desarrollo de AlUla

A la ceremonia de inauguración asistieron varios altos funcionarios, lo que marcó la transición de AlUla Development Company a la fase de ejecución y dio vida a la visión de AlUla a través de desarrollos tangibles que cumplen con los más altos estándares mundiales.

ALULA, Arabia Saudita, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AlUla Development Company (UDC), una empresa del Public Investment Fund (PIF), anunció hoy el inicio de la construcción de NUMAJ, Autograph Collection, lo que marca un hito clave en la entrega de su cartera de desarrollo y la continua transformación de AlUla.

El hito se marcó durante una visita al sitio a la que asistieron John Pagano, director general de UDC y Abeer AlAkel, directora ejecutiva de la Comisión Real para AlUla (RCU), así como otros representantes de la alta dirección.

John Pagano, Managing Director of UDC, and Abeer AlAkel, CEO of RCU, reviewing the NUMAJ architectural model during a site visit in AlUla Group photo at the NUMAJ development site in AlUla

John Pagano, director general de UDC, dijo: "NUMAJ marca un claro paso adelante en nuestra agenda de entrega. A medida que avanzamos en la construcción, nuestro enfoque se centra en ejecutar desarrollos de alta calidad y listos para la inversión que fortalezcan el posicionamiento de AlUla, al tiempo que dan forma a experiencias de hospitalidad distintivas que mejoran su atractivo a largo plazo como destino global y una comunidad vibrante ".

El inicio de la construcción señala la transición de NUMAJ del concepto a la ejecución, lo que refuerza aún más el papel de UDC como motor de desarrollo e inversión que impulsa el plan maestro de AlUla hacia activos tangibles de clase mundial, en estrecha colaboración con RCU.

NUMAJ, un hotel de 250 habitaciones que se espera que abra en 2027, está siendo desarrollado por AlUla Development Company y será operado por <span translate="no">Marriott International bajo la marca Autograph Collection Hotels. Diseñado por GioForma, los arquitectos detrás de la icónica Maraya, el proyecto se inspira en los paisajes naturales, el patrimonio cultural y la historia celestial de AlUla. El nombre "NUMAJ" se deriva del sistema estelar Nu Ursae Majoris, históricamente asociado con AlUla como referencia guía para los viajeros antiguos. Esta narrativa se refleja en un concepto de diseño arraigado en el descubrimiento, la luz y una profunda conexión con la tierra.

El desarrollo ofrecerá una experiencia de hospitalidad curada que combina una vida de resort refinada con elementos culturales y de estilo de vida inmersivos. Los huéspedes disfrutarán de espacios cuidadosamente diseñados que reflejan la identidad de AlUla, junto con una variedad de servicios que incluyen cinco restaurantes, instalaciones de bienestar y ofertas integradas de negocios y ocio.

Diseñado con la sostenibilidad como núcleo, NUMAJ apunta a la certificación LEED Gold, incorporando prácticas ambientalmente responsables como la reutilización de aguas grises para riego, materiales de origen local, acristalamiento resistente a los rayos UV, paisajismo eficiente en el uso del agua e iluminación consciente de la energía alineada con la política Dark Sky de AlUla.

NUMAJ forma parte de la creciente cartera de desarrollos de UDC que convierten a AlUla en un destino global para visitar, vivir e invertir. A través de sus proyectos, UDC contribuye a la Visión 2030 de Arabia Saudita al permitir el turismo sostenible, desbloquear oportunidades de inversión y apoyar la diversificación económica.

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ACERCA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO ALULA

AlUla Development Company es una empresa del Fondo de Inversión Pública, cuya visión está alineada con la Visión 2030 del liderazgo saudí. Se anunció en 2023 para apoyar el desarrollo de AlUla, preservando al mismo tiempo su entorno natural, su patrimonio y su cultura. Al desarrollar una cartera de clase mundial de activos inmobiliarios, residenciales y hoteleros, en colaboración con la Comisión Real para AlUla y entidades del sector privado, AlUla Development Company apoyará el crecimiento del turismo y el entretenimiento.

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FUENTE AlUla Development Company