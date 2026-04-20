AlUla Development Company lance la construction de NUMAJ, marquant une nouvelle phase du développement d'AlUla

La cérémonie d'inauguration des travaux s'est déroulée en présence d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, marquant le passage de AlUla Development Company à la phase d'exécution et la concrétisation de la vision d'AlUla par des développements tangibles répondant aux normes mondiales les plus strictes.

ALULA, Arabie Saoudite, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- AlUla Development Company (UDC), une société du Fonds d'investissement public (PIF), a annoncé aujourd'hui le début de la construction de NUMAJ, Autograph Collection, marquant une étape clé dans la livraison de son pipeline de développement et la poursuite de la transformation d'AlUla.

Cette étape a été marquée par une visite du site à laquelle ont assisté John Pagano, directeur général d'UDC et Abeer AlAkel, directeur général de la Commission royale pour AlUla (RCU), ainsi que d'autres représentants de la haute direction.

John Pagano, Managing Director of UDC, and Abeer AlAkel, CEO of RCU, reviewing the NUMAJ architectural model during a site visit in AlUla Group photo at the NUMAJ development site in AlUla

John Pagano, directeur général d'UDC, a déclaré : "NUMAJ marque un net progrès dans notre programme d'exécution. Alors que nous entamons la construction, nous nous concentrons sur la réalisation de projets de haute qualité, prêts à être investis, qui renforcent le positionnement d'AlUla, tout en créant des expériences d'accueil distinctives qui renforcent son attrait à long terme en tant que destination mondiale et communauté dynamique".

Le début de la construction marque le passage de NUMAJ du concept à l'exécution, renforçant ainsi le rôle d'UDC en tant que moteur de développement et d'investissement, qui transforme le plan directeur d'AlUla en actifs tangibles et de classe mondiale, en étroite collaboration avec l'RCU.

NUMAJ, un hôtel de 250 clés qui devrait ouvrir ses portes en 2027, est développé par AlUla Development Company et sera exploité par Marriott International sous la marque Autograph Collection Hotels. Conçu par GioForma, les architectes de l'emblématique Maraya, le projet s'inspire des paysages naturels, du patrimoine culturel et de l'histoire céleste d'AlUla. Le nom "NUMAJ" est dérivé du système stellaire Nu Ursae Majoris, historiquement associé à AlUla comme référence pour les voyageurs de l'Antiquité. Ce récit se reflète dans un concept d'aménagement fondé sur la découverte, la lumière et un lien profond avec la terre.

Le développement offrira une expérience d'hospitalité soignée qui mêlera une vie de villégiature raffinée à des éléments culturels et de style de vie immersifs. Les hôtes découvriront des espaces bien conçus qui reflètent l'identité d'AlUla, ainsi qu'une gamme de services comprenant cinq lieux de restauration, des installations de bien-être et des offres intégrées d'affaires et de loisirs.

Conçu dans une optique de développement durable, NUMAJ vise la certification LEED Gold et intègre des pratiques respectueuses de l'environnement telles que la réutilisation des eaux grises pour l'irrigation, des matériaux d'origine locale, des vitrages résistants aux UV, des aménagements paysagers économes en eau et un éclairage économe en énergie conforme à la politique de ciel étoilé d'AlUla.

NUMAJ fait partie du portefeuille croissant de développements d'UDC qui font d'AlUla une destination mondiale à visiter, à vivre et à investir. Grâce à ses projets, l'UDC contribue à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite en permettant un tourisme durable, en débloquant des opportunités d'investissement et en soutenant la diversification économique.

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A PROPOS D'ALULA DEVELOPMENT COMPANY

AlUla Development Company est une société de fonds d'investissement public dont la vision est alignée sur la Vision 2030 des dirigeants saoudiens. Elle a été annoncée en 2023 pour soutenir le développement d'AlUla, tout en préservant son environnement naturel, son patrimoine et sa culture. En développant un portefeuille d'actifs immobiliers, résidentiels et hôteliers de classe mondiale, en collaboration avec la Commission royale pour AlUla et des entités du secteur privé, la société de développement d'AlUla soutiendra la croissance du tourisme et des loisirs.

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