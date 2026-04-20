알울라 개발 회사, 알울라 개발의 새로운 단계로 나아가는 누마즈 착공 개시

• 다수의 고위 관계자가 참석한 기공식은 알울라 개발 회사가 실행 단계로 전환했음을 보여주는 자리로, 세계 최고 수준의 기준을 충족하는 실질적 개발을 통해 알울라 비전을 현실로 구현하는 계기가 됐다.

알울라, 사우디아라비아, 2026년 4월 20일 /PRNewswire/ -- 4월 20일 공공투자기금(Public Investment Fund, PIF) 산하 기업인 알울라 개발 회사(AlUla Development Company, UDC)가 오토그래프 컬렉션(Autograph Collection)인 누마즈(NUMAJ)의 착공을 발표했다. 이는 자사의 개발 파이프라인 실현과 알울라의 지속적인 혁신을 보여주는 핵심 이정표다.

이 이정표는 알울라 왕립위원회(Royal Commission for AlUla, RCU)의 아비르 알아켈(Abeer AlAkel) 최고경영자(CEO)와 UDC의 존 파가노(John Pagano) 대표이사를 비롯한 고위 경영진이 참석한 현장 방문을 통해 기념됐다.

John Pagano, Managing Director of UDC, and Abeer AlAkel, CEO of RCU, reviewing the NUMAJ architectural model during a site visit in AlUla Group photo at the NUMAJ development site in AlUla

UDC의 존 파가노 대표이사는 "누마즈는 우리의 사업 실현 의제가 분명한 진전을 이뤘음을 보여준다"면서 "착공 단계에 들어선 지금, UDC는 알울라의 입지를 강화하는 고품질의 투자 준비가 완료된 개발을 실행하는 동시에, 세계적인 목적지이자 활기찬 커뮤니티로서 장기적인 매력을 높일 차별화된 호스피탈리티 경험을 조성하는 데 주력하고 있다"고 말했다.

이번 착공은 누마즈가 구상 단계에서 실행 단계로 전환됐음을 의미하며, UDC가 알울라 왕립위원회와 긴밀히 협력해 알울라 마스터플랜을 실질적이고 세계적 수준의 자산으로 구현하는 개발 및 투자 엔진으로서 UDC의 역할을 더욱 강화한다.

2027년 개장을 목표로 하는 객실 250개 규모의 호텔인 누마즈(NUMAJ)는 UDC가 개발하며, 메리어트 인터내셔널(Marriott International)이 오토그래프 컬렉션 호텔(Autograph Collection Hotels) 브랜드로 운영할 예정이다. 상징적인 마라야(Maraya)를 설계한 지오포르마(GioForma)가 설계를 맡았으며, 알울라의 자연경관과 문화유산, 천문학적 역사에서 영감을 얻었다. '누마즈'라는 명칭은 고대 여행자들의 길잡이 역할을 한 알울라와 역사적으로 연관된 별자리인 큰곰자리 누(Nu Ursae Majoris)에서 유래했다. 이러한 서사는 탐험과 빛, 그리고 대지와의 깊은 연결성을 바탕으로 한 디자인 콘셉트에 반영됐다.

이 개발 프로젝트는 정제된 리조트 라이프스타일과 몰입형 문화 및 라이프스타일 요소를 결합한 큐레이션된 호스피탈리티 경험을 제공할 예정이다. 투숙객은 알울라의 정체성을 반영한 세심한 설계 공간과 함께 5개의 다이닝 장소, 웰니스 시설, 비즈니스와 레저를 통합한 다양한 편의시설을 경험하게 된다.

지속 가능성을 핵심에 두고 설계된 누마즈는 LEED 골드 인증을 목표로 하고 있으며, 관개용 중수 재이용, 현지 조달 자재, 자외선 차단 글레이징, 물 효율형 조경, 그리고 알울라의 다크 스카이(Dark Sky) 정책에 부합하는 에너지 절감형 조명 등 친환경 실천 방안을 도입하고 있다.

누마즈는 알울라를 방문하고, 거주하고, 투자하는 글로벌 목적지로 조성해 나가는 UDC의 성장하는 개발 포트폴리오의 일부다. UDC는 자사 프로젝트를 통해 지속 가능한 관광을 촉진하고, 투자 기회를 창출하며, 경제 다각화를 지원함으로써 사우디아라비아의 비전 2030 실현에 기여하고 있다.

자세한 내용은 아래에서 확인할 수 있다.

• UDC 웹사이트: udc.sa

• UDC X: @UDC_SA

• 인스타그램: @udc_sa

• 링크드인

알울라 개발 회사 소개

알울라 개발 회사(UDC)는 공공투자기금 산하 기업으로, 사우디 지도부의 비전 2030에 부합하는 비전을 갖고 있다. 이 회사는 알울라의 자연환경과 유산, 문화를 보존하면서도 개발을 지원하기 위해 2023년에 출범했다. UDC는 알울라 왕립위원회 및 민간 부문 기관들과 협력해 세계적 수준의 부동산, 주거, 호스피탈리티 자산 포트폴리오를 개발함으로써 관광 및 엔터테인먼트 산업의 성장을 지원할 예정이다.

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SOURCE AlUla Development Company