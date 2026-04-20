AlUla Development Company 開始動工興建 NUMAJ，象徵 AlUla 的發展進入新階段

UDC 董事總經理 John Pagano 指出：「NUMAJ 標誌著我們實踐議程的一次明確躍進。 在我們進入施工階段之際，我們的重點在於推動適合投資的優質發展項目，鞏固埃爾奧拉的市場定位，並呈獻別樹一格的住宿體驗，從而提升其作為全球旅遊目的地及活力社區的長遠魅力。」

動工之舉，標誌著 NUMAJ 由構想踏入實行階段，進一步彰顯 UDC 作為發展與投資動力的角色，與 RCU 攜手緊密合作，將埃爾奧拉的整體規劃化為切實可見的世界級資產。

NUMAJ 是一間擁有 250 間客房的酒店，預計在 2027 年落成開幕，由 AlUla Development Company 負責發展，並將由 Marriott International 以 Autograph Collection Hotels 品牌經營。 項目由標誌性建築馬拉亞 (Maraya) 的設計公司 GioForma 操刀，從埃爾奧拉的自然景觀、文化遺產及天體歷史中汲取靈感。 「NUMAJ」這個名字來自大熊座 Nu 星系統 (Nu Ursae Majoris)，自古與埃爾奧拉結下不解之緣，曾為往來旅客指點方向。 這份理念體現在設計概念之中，核心圍繞探索、光線以及與大地的深刻連繫。

此項目將呈獻精心設計的款待體驗，將雅緻度假生活與令人沉醉的文化及生活時尚元素渾然融合。 賓客可享受匠心獨運的埃爾奧拉風格空間，並使用多種設施，例如五個餐飲場所、康體設施，以及結合商務與休閒的綜合服務。

NUMAJ 以可持續發展為核心設計理念，力求獲得能源與環境設計領導力認證 (LEED) 金級認證，實踐多項環境友善舉措：灰水回收灌溉、就地取材、抗紫外線 (UV) 玻璃、節水造景，並配備呼應埃爾奧拉暗天 (Dark Sky) 政策的節能照明。

NUMAJ 屬於 UDC 不斷擴展的發展項目組合，此等項目正把埃爾奧拉建構成集旅遊、居住與投資於一身的全球目的地。 UDC 透過旗下項目，促進可持續旅遊、發掘投資機遇，並支持經濟多元化，為沙特阿拉伯的「2030 願景」(Vision 2030) 作出貢獻。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：

關於 ALULA DEVELOPMENT COMPANY

AlUla Development Company 是 Public Investment Fund 公司，其願景與沙特領導層的「2030 願景」一脈相承。 公司於 2023 年公佈成立，目的是在推動埃爾奧拉發展的同時，亦守護其自然環境、遺產及文化。 AlUla Development Company 將聯同 Royal Commission for AlUla 及私營機構，建立世界級的地產、住宅及酒店物業組合，藉此推動旅遊及娛樂事業發展。

SOURCE AlUla Development Company