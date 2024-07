A Antaisolar ocupa a 12ª posição nas remessas globais de rastreadores solares

XIAMEN, China, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A S&P Global publicou o Relatório de Mercado de Rastreadores Solares 2024, revelando que a Antaisolar garantiu a 12ª posição nas remessas globais de rastreadores solares para 2023, ocupa o 8º lugar no mercado de rastreadores fotovoltaicos distribuídos de eixo único e ocupa as 10 PRIMEIRAS posições em mercados regionais, incluindo Ásia-Pacífico, América do Sul, Espanha e Índia. A conquista ressalta o status de líder global da Antaisolar e sua forte presença no mercado, refletindo sua marca robusta e excelência de produto no setor de rastreadores solares.

Antaisolar Ranks 12th in Global Solar Tracker Shipments and Ranks 8th in Single-axis Distributed PV Tracker Market (PRNewsfoto/Antaisolar)

De acordo com o relatório, a Antaisolar também apresenta um desempenho excepcionalmente bom em mercados-chave: ocupa o 4º lugar na Índia, o 6º no Brasil, o 2º no Uzbequistão e o 9º na Espanha. Os rankings não apenas destacam a liderança da Antaisolar nesses mercados-chave, mas também refletem o sucesso da estratégia internacional da empresa e sua profunda penetração no mercado global de rastreadores.

Em um mercado de rastreadores solares cada vez mais competitivo, a Antaisolar alcançou um forte crescimento, concentrando-se na inovação e na excelência do serviço. A empresa oferece uma solução única e de ciclo de vida completo para projetos de rastreadores fotovoltaicos. O produto é o elemento central na solução one-stop, com a Antaisolar atualizando continuamente a tecnologia para abordar diversos cenários de aplicação. Seu portfólio inclui o rastreador de eixo único 1P TAI-Simple, o 2P TAI-Universal e o algoritmo de rastreamento Smart AT 3.0. As soluções simplificam a implantação e são projetadas para manutenção mínima, economizando custos de instalação e O&M e eliminando o tempo de inatividade. Os sistemas de rastreamento da série Antaisolar TAI também se destacam em terrenos desafiadores e condições climáticas, garantindo receita confiável e otimizada. A adaptabilidade e a confiabilidade da série a tornam uma escolha preferida globalmente, particularmente à medida que a disponibilidade de terrenos planos e favoráveis diminui.

Além da tecnologia de rastreamento, a solução de sistema de rastreamento único da Antaisolar é apoiada por serviços abrangentes que vão desde a concepção do projeto, financiamento até a entrega, instalação, O&M e práticas de baixo carbono. Os oito centros globais de entrega e serviços da empresa, estrategicamente localizados na Espanha, Índia, Arábia Saudita e outras regiões-chave, fazem com que a Antaisolar forneça suporte localizado, profissional e oportuno para projetos globais. Além disso, a Antaisolar prioriza os requisitos de conteúdo local, exemplificados pelo recente estabelecimento de uma fábrica em Jeddah, na Arábia Saudita.

À medida que a Antaisolar continua a inovar e expandir sua presença no mercado, ela continua dedicada a fornecer soluções de rastreamento solar de ponta que atendam às necessidades em evolução do setor. Colaborando de perto com parceiros globais, a Antaisolar visa impulsionar iniciativas de energia limpa e contribuir para um futuro mais verde.

Saiba mais: www.antaisolar.com Entre em contato conosco: [email protected]

