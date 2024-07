Antaisolar se classe au 12e rang mondial des livraisons de trackers solaires

XIAMEN, Chine, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- S&P Global a publié le Solar Tracker Market Report 2024, révélant qu'Antaisolar s'est assuré la 12e position dans les livraisons mondiales de trackers solaires pour 2023, se classe 8e sur le marché des trackers photovoltaïques distribués à axe unique, et occupe les 10 premières places sur les marchés régionaux, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, en Espagne et en Inde. Cette réussite souligne le statut de leader mondial d'Antaisolar et sa forte présence sur le marché, reflétant la solidité de sa marque et l'excellence de ses produits dans le secteur des suiveurs solaires.

Selon le rapport, Antaisolar réalise également des performances exceptionnelles sur des marchés clés : se classe 4e en Inde, 6e au Brésil, 2e en Ouzbékistan et 9e en Espagne. Ces classements soulignent non seulement le leadership d'Antaisolar sur ces marchés clés, mais reflètent également le succès de la stratégie internationale de l'entreprise et sa forte pénétration sur le marché mondial des trackers.

Sur un marché des suiveurs solaires de plus en plus concurrentiel, Antaisolar a connu une forte croissance en se concentrant sur l'innovation et l'excellence du service. L'entreprise propose une solution unique et complète pour les projets de trackers photovoltaïques. Le produit est l'élément central de la solution unique, Antaisolar mettant continuellement à jour la technologie pour répondre aux divers scénarios d'application. Son portefeuille comprend le suiveur 1P à axe unique TAI-Simple, le TAI-Universal 2P et l'algorithme de suivi intelligent AT 3.0. Les solutions rationalisent le déploiement et sont conçues pour une maintenance minimale, ce qui permet d'économiser sur les coûts d'installation et d'exploitation tout en éliminant les temps d'arrêt. Les systèmes de suivi de la série TAI d'Antaisolar excellent également dans les terrains difficiles et les conditions météorologiques, garantissant des revenus fiables et optimisés. L'adaptabilité et la fiabilité de la série en font un choix privilégié dans le monde entier, en particulier lorsque la disponibilité de terrains plats et favorables diminue.

Au-delà de la technologie de suivi, la solution unique de système de suivi d'Antaisolar est soutenue par des services complets allant de la conception du projet, du financement à la livraison, l'installation, l'exploitation et la maintenance, et les pratiques à faible émission de carbone. Les huit centres mondiaux de livraison et de service de la société, stratégiquement situés en Espagne, en Inde, en Arabie Saoudite et dans d'autres régions clés, permettent à Antaisolar de fournir une assistance localisée, professionnelle et opportune pour les projets mondiaux. En outre, Antaisolar accorde la priorité aux exigences de contenu local, comme en témoigne la création récente d'une usine à Jeddah, en Arabie saoudite.

Antaisolar continue d'innover et d'étendre sa présence sur le marché, tout en s'engageant à fournir des solutions de suivi solaire de pointe qui répondent aux besoins évolutifs de l'industrie. En étroite collaboration avec des partenaires mondiaux, Antaisolar vise à stimuler les initiatives en matière d'énergie propre et à contribuer à un avenir plus vert.

Pour en savoir plus : www.antaisolar.com Contactez-nous : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465923/20240722_155023.jpg