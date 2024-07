Antaisolar belegt Platz 12 bei den weltweiten Solar-Tracker-Auslieferungen

XIAMEN, China, July 24, 2024 /PRNewswire/ -- S&P Global hat den Solar Tracker Market Report 2024 veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass Antaisolar im Jahr 2023 die 12. Position bei den weltweiten Solar Tracker-Lieferungen einnimmt, auf Platz 8 im Markt für einachsige verteilte PV-Tracker rangiert und die TOP 10 Positionen in den regionalen Märkten einschließlich Asien-Pazifik, Südamerika, Spanien und Indien hält. Diese Auszeichnung unterstreicht die weltweite Führungsposition und die starke Marktpräsenz von Antaisolar und spiegelt die robuste Marke und die hervorragenden Produkte im Bereich der Solartracker wider.

Dem Bericht zufolge schneidet Antaisolar auch in Schlüsselmärkten außergewöhnlich gut ab: Platz 4 in Indien, Platz 6 in Brasilien, Platz 2 in Usbekistan und Platz 9 in Spanien. Die Platzierungen unterstreichen nicht nur die Führungsposition von Antaisolar in diesen Schlüsselmärkten, sondern spiegeln auch den Erfolg der internationalen Strategie des Unternehmens und seine tiefe Durchdringung des globalen Tracker-Marktes wider.

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für Solartracker hat Antaisolar ein starkes Wachstum erzielt, indem es sich auf Innovation und hervorragenden Service konzentriert hat. Das Unternehmen bietet eine Komplettlösung für den gesamten Lebenszyklus von PV-Trackern an. Das Produkt ist das zentrale Element der Komplettlösung, wobei Antaisolar die Technologie ständig weiterentwickelt, um verschiedene Anwendungsszenarien abzudecken. Das Portfolio umfasst den einachsigen 1P-Tracker TAI-Simple, den 2P TAI-Universal und den intelligenten AT 3.0-Tracking-Algorithmus. Die Lösungen rationalisieren die Bereitstellung und sind auf minimale Wartung ausgelegt, wodurch Installations- und Betriebskosten gespart und Ausfallzeiten vermieden werden. Die Nachführsysteme der TAI-Serie von Antaisolar zeichnen sich auch in schwierigem Gelände und unter schwierigen Wetterbedingungen aus und sorgen für zuverlässige und optimierte Erträge. Die Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Serie machen sie weltweit zu einer bevorzugten Wahl, insbesondere wenn die Verfügbarkeit von ebenen, günstigen Flächen abnimmt.

Neben der Tracking-Technologie bietet Antaisolar umfassende Dienstleistungen von der Projektplanung über die Finanzierung bis hin zur Lieferung, Installation, Wartung und Instandhaltung sowie kohlenstoffarme Verfahren. Dank der acht globalen Liefer- und Servicezentren des Unternehmens, die strategisch in Spanien, Indien, Saudi-Arabien und anderen Schlüsselregionen angesiedelt sind, kann Antaisolar lokalisierten, professionellen und zeitnahen Support für globale Projekte bieten. Darüber hinaus legt Antaisolar großen Wert auf die Einhaltung lokaler Vorschriften, wie die kürzlich erfolgte Gründung einer Fabrik in Jeddah, Saudi-Arabien, zeigt.

Antaisolar wird auch weiterhin innovativ sein und seine Marktpräsenz ausbauen. Dabei bleibt das Unternehmen bestrebt, hochmoderne Lösungen für die Nachführung von Solarzellen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht werden. In enger Zusammenarbeit mit globalen Partnern will Antaisolar Initiativen für saubere Energie vorantreiben und einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft leisten.

Erfahren Sie mehr: www.antaisolar.com Kontaktieren Sie uns: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465923/20240722_155023.jpg