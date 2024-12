A Apollo Care obtém investimento de capital de crescimento da Flexpoint Ford para acelerar o acesso de pacientes e as iniciativas de soluções comerciais

Investimento estratégico da Flexpoint Ford para impulsionar as iniciativas de crescimento da Apollo Care

Os recursos serão usados para expandir o pipeline de inovação da Apollo Care , aprimorar a tecnologia existente e dimensionar as operações

Jonathan Oka e Elliot Lauzen , da Flexpoint Ford, juntam-se ao Conselho de Administração da Apollo Care

CHICAGO, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Apollo Care, fornecedora de soluções comerciais e de acesso a pacientes para o setor de saúde, em rápido crescimento, anunciou hoje o fechamento de um investimento de capital significativo da Flexpoint Ford. O financiamento acelerará o investimento da Apollo Care em tecnologia e inovação em suas plataformas de copagamento de pacientes, soluções de centralização, armazenamento de dados e análise comercial.

"Esse é um marco importante para a Apollo Care e sua missão de transformar a experiência do paciente para melhorar a acessibilidade, o acesso e a adesão aos medicamentos", disse Ben Bove, Presidente, CEO e Chairman da Apollo Care. "Esse investimento nos permitirá aprimorar ainda mais nossa tecnologia, dimensionar as operações e agregar ainda mais valor aos nossos clientes".

A Flexpoint Ford é uma empresa de capital privado focada nos setores de serviços financeiros e de saúde, oferecendo soluções de capital personalizadas e flexíveis para suas empresas parceiras. A empresa tem aproximadamente US$ 8,2 bilhões em ativos sob gestão.

"A experiência e a visão compartilhada da Flexpoint fazem dela a parceira ideal para apoiar nossos ambiciosos planos de crescimento. Juntos, estamos entusiasmados em redefinir as possibilidades de fornecer soluções de copagamento e serviços centralizados para o setor farmacêutico", disse Michael Aquilino, CFO da Apollo Care.

De acordo com os termos do investimento, a Flexpoint Ford assumirá uma participação minoritária na Apollo Care, e Jonathan Oka e Elliot Lauzen farão parte do Conselho de Administração da empresa. O investimento foi feito por meio do Flexpoint Fund V.

"Estamos entusiasmados com a parceria com Ben e a equipe da Apollo Care", disse Jonathan Oka, diretor administrativo e chefe do setor de saúde da Flexpoint Ford. "Em poucos anos, a Apollo Care se estabeleceu como uma empresa inovadora no desenvolvimento de soluções práticas para enfrentar alguns dos maiores desafios comerciais do setor farmacêutico. Esperamos trabalhar em conjunto com a equipe para atingir seus objetivos de crescimento".

"Dada a crescente demanda por programas diferenciados de acesso a pacientes, vemos uma oportunidade significativa para a Apollo Care e esperamos agregar valor estratégico de longo prazo", acrescentou Elliot Lauzen, diretor da Flexpoint Ford.

Sobre a Apollo Care

A Apollo Care desenvolve e implementa soluções de acesso e análise de pacientes por meio de tecnologia específica para ajudar as marcas farmacêuticas a enfrentar desafios comerciais. Com um histórico de inovação pioneira no setor, a Apollo Care está repensando práticas ultrapassadas do setor para oferecer soluções integradas que promovem o crescimento, otimizam os custos brutos e líquidos e melhoram os resultados para os pacientes. A sede da Apollo Care é em Chicago, Illinois. Para obter mais informações, acesse www.apollocare.com ou nos siga no LinkedIn.

Sobre a Flexpoint Ford

A Flexpoint Ford é uma empresa de investimentos em capital privado que possui aproximadamente US$ 8,2 bilhões em ativos sob gestão e é especializada em investimentos negociados de modo privado nos setores de saúde e serviços financeiros. Desde a formação da empresa em 2005, a Flexpoint Ford concluiu investimentos em uma ampla variedade de tamanhos, estruturas e classes de ativos de investimento. A Flexpoint Ford tem filiais em Chicago, Illinois, e Nova York, Nova York. Para obter mais informações, acesse: www.flexpointford.com.

