Apollo Care obtient un investissement en capital de croissance de Flexpoint Ford pour accélérer les initiatives en matière d'accès aux patients et de solutions commerciales

Investissement stratégique de Flexpoint Ford pour soutenir les initiatives de croissance d'Apollo Care

Les produits de la vente seront utilisés pour développer le portefeuille d'innovations d'Apollo Care, améliorer la technologie existante et développer les opérations.

Jonathan Oka et Elliot Lauzen de Flexpoint Ford rejoignent le conseil d'administration d'Apollo Care

CHICAGO, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Apollo Care, un fournisseur de solutions commerciales et d'accès aux patients en pleine croissance pour le secteur des soins de santé, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un important investissement en participations acquises de Flexpoint Ford. Ce financement permettra d'accélérer les investissements d'Apollo Care dans la technologie et l'innovation au niveau de ses plates-formes d'analyse commerciale, d'entreposage de données, de solutions de hub et de ticket modérateur des patients.

« Il s'agit d'une étape importante pour Apollo Care et pour sa mission qui consiste à transformer l'expérience des patients afin d'améliorer l'accessibilité financière, l'accès et l'observance des médicaments », a déclaré Ben Bove, président-directeur général et président du conseil d'administration d'Apollo Care. « Cet investissement nous permettra d'améliorer encore notre technologie, de développer nos activités et d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients. »

Flexpoint Ford est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs de la santé et des services financiers, qui offre des solutions de capital sur mesure et flexibles à ses entreprises partenaires. La société gère environ 8,2 milliards de dollars d'actifs.

« L'expertise et la vision commune de Flexpoint en font un partenaire idéal pour soutenir nos plans de croissance ambitieux. Ensemble, nous sommes ravis de redéfinir les possibilités de fournir des solutions de ticket modérateur et de services centraux à l'industrie pharmaceutique », a déclaré Michael Aquilino, directeur financier d'Apollo Care.

Selon les conditions de l'investissement, Flexpoint Ford prendra une participation minoritaire dans Apollo Care et Jonathan Oka et Elliot Lauzen rejoindront le conseil d'administration de la société. L'investissement a été réalisé par l'intermédiaire du Flexpoint Fund V.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ben et à l'équipe d'Apollo Care », a déclaré Jonathan Oka, directeur général et responsable des soins de santé chez Flexpoint Ford. « En quelques années, Apollo Care s'est imposé comme un innovateur en développant des solutions pratiques pour relever certains des plus grands défis commerciaux de l'industrie pharmaceutique. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour atteindre ses objectifs de croissance. »

« Compte tenu de la demande croissante de programmes d'accès différenciés pour les patients, nous voyons des opportunités significatives pour Apollo Care et nous sommes impatients de créer une valeur stratégique à long terme », a ajouté Elliot Lauzen, directeur de Flexpoint Ford.

À propos d'Apollo Care

Apollo Care développe et déploie des solutions d'accès aux patients et d'analyse par le biais d'une technologie spécifique afin d'aider les marques pharmaceutiques à relever les défis commerciaux. Fort d'une tradition d'innovation, Apollo Care repense les pratiques industrielles obsolètes pour offrir des solutions intégrées qui stimulent la croissance, optimisent les coûts bruts et nets et améliorent les résultats pour les patients. Apollo Care est basé à Chicago, dans l'Illinois. Pour plus d'informations, consultez le site www.apollocare.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Flexpoint Ford

Flexpoint Ford est une société d'investissement privée qui gère environ 8,2 milliards de dollars d'actifs et se spécialise dans les investissements négociés de gré à gré dans les secteurs de la santé et des services financiers. Depuis sa création en 2005, Flexpoint Ford a réalisé des investissements dans un large éventail de tailles, de structures et de catégories d'actifs. Flexpoint Ford a des bureaux à Chicago (Illinois) et à New York (New York). Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.flexpointford.com.

Contact presse

Molly Tabernik, Vice-présidente, Opérations exécutives chez Apollo Care

E-mail : [email protected]

Prosek Partners au nom de Flexpoint Ford

E-mail : [email protected]