A Arábia Saudita convocará o Setor Mineral Global no Quarto Future Minerals Forum em janeiro de 2025

RIADE, Arábia Saudita, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, a Arábia Saudita sediará a quarta edição da plataforma líder mundial em minerais, o Future Minerals Forum (FMF), de 14 a 16 de janeiro de 2025, no Centro Internacional de Conferências Rei Abdulaziz, em Riade, Arábia Saudita.

A FMF, convocada pelo Ministério da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, é uma plataforma única liderada pelo governo e uma conferência inclusiva de várias partes interessadas, onde os principais tomadores de decisão do mundo se reúnem para impulsionar ações em desafios difíceis, onde os minerais são colocados no topo da agenda global como chave para o desenvolvimento, a prosperidade global e a transição energética.

Desde 2022, a FMF tem se concentrado em promover a colaboração entre as nações produtoras de minerais, promover iniciativas de sustentabilidade para construir confiança e criar uma cadeia de suprimentos resiliente de minerais críticos de que o mundo precisa. Com base nesses sucessos, o FMF 2025 se concentrará em "Entregando Impacto", o tema da quarta edição.

O Ministro da Indústria e Recursos Minerais, Sua Excelência Bandar Alkhorayef, revelou que o FMF do próximo ano está focado em criar e impulsionar oportunidades de investimento no setor mineiro e mineral.

Alkhorayef afirmou que a FMF se tornou um fórum global proeminente para todas as partes interessadas no setor mineral, de governos a empresas de mineração, instituições financeiras, empresas de serviços, centros de pesquisa e instituições acadêmicas.

A FMF começará em 14 de janeiro de 2025, com a Mesa Redonda Ministerial liderada pelo governo, e será seguida pela Conferência e Exposição (15-16 de janeiro), onde os participantes terão o privilégio de aprender com especialistas que se revezarão para falar sobre tópicos importantes. A conferência também contará com exposições das mais recentes inovações e aplicações minerais.

Enquanto os preparativos estão em alta velocidade para o FMF 2025, alguns números notáveis nos setores de mineração, mineral e industrial já foram confirmados para falar no fórum. Eles incluem Tom Palmer, CEO da Newmont Corporation; Jonathan Price, Presidente e CEO da Teck Resources; Dominic Barton, Presidente da Rio Tinto; Mark Cutifani, Presidente da Vale Base Metals; Robert Friedland, Fundador e Co-CEO da Ivanhoe Mines; Bob Wilt, CEO da Ma'aden; Jeremy Weir, Presidente e CEO da Trafigura; e Duncan Wanblad, CEO da Anglo American, entre outras personalidades ilustres.

Para mais informações e inscrições, visite https://www.futuremineralsforum.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2314209/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

FONTE Future Minerals Forum