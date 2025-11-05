Future Minerals Forum anuncia parceria com a BMO para impulsionar o investimento no setor global de metais e mineração

RIADE, Arábia Saudita, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Future Minerals Forum (FMF), a principal plataforma mundial para moldar o futuro dos minerais, tem o prazer de anunciar sua parceria com o BMO, o principal banco mundial de investimentos em metais e mineração.

A parceria faz parte do objetivo da FMF de impulsionar o desenvolvimento mineral global por meio da promoção de investimentos, aumentar o envolvimento com os investidores-alvo e criar uma plataforma robusta para impulsionar as oportunidades de investimento em minerais. Este ano, a BMO fará parceria com a FMF, compartilhando sua experiência em metais profundos e mineração, enquanto a FMF reúne líderes de empresas de mineração e grandes investidores com um objetivo comum – encontrar oportunidades internacionais para aumentar seus portfólios de investimentos no setor.

Ali Al-Mutairi, Diretor Executivo da FMF, declarou: "Esta parceria com a BMO é a primeira da FMF, marcando um passo significativo em nossa missão de facilitar o investimento no desenvolvimento mineral na Super Região (África, Ásia Ocidental e Central) e em todo o mundo. Ao unir forças, podemos criar oportunidades que não apenas beneficiam nossas organizações, mas também contribuem para o crescimento e a sustentabilidade do setor mineral no MENA, na Super Região e além."

Sob o tema 'Gateway to Funding', os seguintes elementos serão apresentados ao FMF, a ser realizado em Riade de 13 a 15 de janeiro de 2026:

Jornada de Investimento em Mineração: O BMO realizará sessões de informação a portas fechadas para potenciais investidores locais e regionais. Essas sessões de "mergulho profundo" abrangerão toda a cadeia de valor mineral e a jornada de investimento, desde a exploração até a mineração e o processamento.

Acesso a apresentações de capital: a FMF e a BMO serão co-hospedadoras de apresentações de estratégias por grandes empresas de mineração, oferecendo aos investidores uma oportunidade exclusiva de se envolver diretamente com os líderes do setor. Isso fará parte do fluxo do Gateway to Funding.

Por meio dessas parcerias, a FMF continua servindo como a plataforma global que conecta investidores, formuladores de políticas e líderes do setor que moldam o futuro dos minerais. As inscrições para o FMF 2026 estão abertas através de:

