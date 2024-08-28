تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. عقد النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي في يناير المقبل تحت شعار "تحقيق الأثر"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 28 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، تحت شعار "تحقيق الأثر".

وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، يؤكد على حرص القيادة الرشيدة بالمحافظة على المكتسبات التي حققها المؤتمر خلال النسخ الثلاث الماضية والتي حظيت بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بمواصلة دفع الحراك التنموي في قطاع التعدين والصناعات المعدنية على مستوى العالم.

وأكّد الخريف على المكانة البارزة التي حققها مؤتمر التعدين الدولي الذي بات يُمثل ملتقى رئيسيًا لكافة الجهات الفاعلة في قطاع التعدين، بدءًا من الحكومات وصولاً إلى الشركات التعدينية والمؤسسات المالية، وشركات الخدمات، ومراكز الأبحاث، والجامعات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتيح منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعدين والمعادن، واستعراض الفرص الواعدة المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سبل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الحيوي.

وأشار معاليه، إلى أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد على هامش المؤتمر، من المتوقع أن يضم أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 40 منظمة دولية حكومية وغير حكومية، وذلك بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الاجتماعات الوزارية السابقة، والتي تشمل تطوير إطار استراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وإنتاج المعادن الخضراء في المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، ووضع إطار للاستدامة يحدد التطلعات الإقليمية لإنتاج المعادن على أسس الشفافية في سلاسل التوريد، وبناء مراكز تميز في منطقة التعدين الكبرى لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن النسخة الرابعة من المؤتمر، التي ستعقد تحت شعار "تحقيق الأثر"، ستناقش عدة موضوعات مهمة، منها: استعراض إمكانات مناطق تعدينية جديدة في قطاعات التصنيع، وجذب استثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة، بالإضافة إلى بحث مساهمة قطاع المعادن في تنمية المجتمعات وتأمين الطاقة النظيفة كمصدر للتكنولوجيا المتقدمة.

وبينت أن المؤتمر سيشهد انعقاد الاجتماع الوزاري في اليوم الأول الموافق 14 يناير 2025م ، في حين ستنطلق في اليومين الثاني والثالث الجلسات الرئيسة التي يشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.

وأشارت إلى أن من بين المشاركين الرئيس التنفيذي لشركة نيومونت للتعدين توم بالمر، وهي أكبر شركة تعدين للذهب في العالم، والرئيس التنفيذي لشركة تيك جوناثان برايس ، إحدى أبرز شركات التعدين الكندية، ورئيس مجلس إدارة شركة ريو تينتو دومينيك بارتون، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، ورئيس شركة فالي البرازيلية لملعادن الأساسية مارك كوتيفاني ، و المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (إيفانهو ماينز) روبرت فريدلاند ، والرئيس التنفيذي لشركة معادن بوب ويلت، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ترافيجورا" جيريمي وير، والرئيس التنفيذي لشركة أنجلو أمريكان دنكان وانبلاد ، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن ICMM روهيتش داوان، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

يذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر، التي عقدت في يناير 2024، شهدت مشاركة أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، بالإضافة إلى 100 راع وعارض، بينما شارك في جلسات المؤتمر، والتي بلغت 70 جلسة 250 متحدثاً من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.

كما شهدت النسخة الماضية، الإعلان عن التقديرات الجديدة للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة والتي ارتفعت من 5 تريليونات ريال إلى 9.3 تريليون ريال بزيادة قدرها 90%، إضافة إلى توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليار ريال في مجال التعدين والصناعات التعدينية بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في المؤتمر، واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني، والتمويل، والتقنية، وتطبيق معايير الاستدامة، والاستثمار في سلاسل الإمداد.

ولمزيد من المعلومات والتسجيل لحضور المؤتمر يرجى زيارة الرابط: https://www.futuremineralsforum.com.

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