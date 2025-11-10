Arábia Saudita sediará a 11ª Conferência Ministerial dos Países Menos Desenvolvidos (LDCMC11) em novembro

RIADE, Arábia Saudita, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Arábia Saudita está se preparando para sediar a 11ª Conferência Ministerial dos Países Menos Desenvolvidos (LDCMC11) em 22 de novembro, com o tema "Avançando na Industrialização Inclusiva: Investimento, Inovação e Parcerias nos Países Menos Desenvolvidos." A conferência é organizada pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), em cooperação com o Ministério da Indústria e Recursos Minerais, e precederá a 21ª Conferência Geral da UNIDO, realizada em Riade.

A conferência é uma importante plataforma global dedicada a discutir o desenvolvimento industrial nos países menos desenvolvidos do mundo. Ela reforça o compromisso da comunidade internacional de apoiar 44 países em toda a África, Ásia, Pacífico e Caribe. Seus objetivos são permitir maior acesso a financiamentos, promover o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias, estimular o comércio e acompanhar os países menos desenvolvidos para se integrarem de forma mais eficaz nas cadeias de valor regionais e globais.

A conferência se concentrará em acelerar a industrialização inclusiva por meio de três pilares principais: investimento e financiamento, inovação e parcerias estratégicas. As discussões explorarão mecanismos financeiros inovadores para mobilizar capital local e internacional em apoio ao crescimento industrial sustentável nos países menos desenvolvidos, enfatizando o papel das instituições financeiras de desenvolvimento e dos bancos multilaterais. A agenda também inclui o diálogo sobre políticas industriais transformadoras para a graduação irreversível. A discussão se aprofundará na elaboração e implementação de políticas industriais voltadas para o futuro que promovam a diversificação, a agregação de valor e a atualização tecnológica nos países menos desenvolvidos.

O evento será aberto com uma sessão de alto nível intitulada "Unidos para o progresso pela inovação," seguida por um diálogo ministerial de alto nível sobre como promover ambientes propícios que atraiam investimentos sustentáveis, nutrem ecossistemas de inovação e construam capacidades industriais inclusivas. A sessão explorará sinergias entre as prioridades nacionais e oportunidades globais, enfatizando o papel da cooperação Sul-Sul, da integração regional e das alianças público-privadas. O programa contará com sessões interativas que reunirão o setor privado, governos e parceiros de desenvolvimento, além de contribuições de especialistas e formuladores de políticas. Esses compromissos visam construir parcerias eficazes, apoiar a transferência de tecnologia e impulsionar o investimento industrial sustentável nos países mais vulneráveis.

A Arábia Saudita reforçará ainda mais seu papel ao sediar a 21ª Conferência Geral da Unido em Riade, de 23 a 27 de novembro de 2025. O evento reunirá representantes de 173 estados-membros, juntamente com líderes ilustres de governos, setor privado e organizações internacionais, reforçando o papel crítico do Reino como parceiro global no avanço do desenvolvimento industrial.

