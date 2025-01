A Aramco planeja uma joint venture da Transition Minerals com a Ma'aden

A colaboração aproveita os extensos dados de geociência da Aramco, as capacidades digitais e o conhecimento de subsuperfície e as décadas de experiência em mineração da Ma'aden

A Aramco identifica concentrações promissoras de lítio superiores a 400 partes por milhão em sua área de operações existente

Possíveis colaborações podem potencialmente iniciar a produção comercial de lítio até 2027

As empresas assinam Heads of Terms para explorar novas oportunidades em minerais de transição

DHAHRAN, Arábia Saudita, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, e a Ma'aden, a maior empresa de mineração e metais de múltiplas commodities da região do Oriente Médio e Norte da África, anunciaram hoje a assinatura de Termos de Compromisso não vinculativos, que prevê a formação de uma joint venture (joint venture) de exploração e mineração de minerais no Reino da Arábia Saudita. A joint venture proposta se concentraria em minerais de transição energética, incluindo a extração de lítio de depósitos de alta concentração e o avanço de tecnologias econômicas de extração direta de lítio (DLE). A produção comercial de lítio pode começar até 2027.

Espera-se que a joint venture proposta amplie as capacidades da Aramco para um setor adjacente, aproveitando sua inovação tecnológica e habilidades em gerenciamento de recursos e dados. Procuraria desbloquear o potencial dos recursos minerais de alto valor do Reino, com o objetivo de ajudar a atender à crescente demanda por lítio e outros minerais de transição, tanto nacional quanto globalmente. Espera-se que a JV aproveite ainda mais os recursos naturais, utilizando uma riqueza de dados subterrâneos, bem como tecnologias emergentes, para promover a diversificação econômica e as ambições energéticas do Reino.

Existe um potencial significativo para a extração de minerais de transição energética no Reino. Por exemplo, como parte de suas operações, a Aramco identificou várias áreas com alta concentração de lítio de até 400 partes por milhão. Espera-se que a joint venture se beneficie da experiência e das operações significativas da Aramco, incluindo o uso de infraestrutura existente, operações de perfuração líderes do setor e mais de 90 anos de dados geológicos em sua área de operações.

Nasir K. Al-Naimi, presidente da Aramco Upstream, disse: "Este anúncio reflete o foco da Aramco em contribuir positivamente para a transição energética global. A joint venture proposta permitirá a extração de minerais de transição energética, contribuindo significativamente para o crescimento de soluções de energia mais sustentáveis, diversificando nosso portfólio para um futuro de baixo carbono. Esperamos que essa parceria alavanque a principal empresa de upstream do mundo para aplicar vantagens significativas de baixo custo, experiência no setor, inovação tecnológica, conhecimento de subsuperfície acumulado e um ecossistema de cadeia de suprimentos integrado, com o objetivo de atender à demanda projetada de lítio do Reino e, potencialmente, do mundo."

Darryl Clark, vice-presidente sênior de exploração da Ma'aden, disse: "A Ma' aden vem realizando um dos maiores programas de exploração de jurisdição única do mundo em todo o Escudo Árabe, para descobrir a doação mineral estimada em US $ 2,5 trilhões. Esta joint venture proposta nos permitiria acelerar a exploração da Plataforma Árabe, combinando o vasto conhecimento da Aramco sobre a área com a extensa experiência em mineração e exploração de Ma'aden."

O lítio é um componente fundamental da transição energética, essencial para a produção em setores de rápido crescimento, como veículos elétricos, armazenamento de energia e energias renováveis. A demanda global total por lítio triplicou nos últimos cinco anos, e sua taxa de crescimento anual composta deverá exceder 15% ao ano até 2035. A joint venture poderia ajudar a atender à demanda prevista do Reino por lítio, que deverá crescer vinte vezes entre 2024 e 2030, suportando cerca de 500.000 baterias de veículos elétricos e 110 GW de energias renováveis.

A joint venture planejada, que está sujeita às condições usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, foi anunciada durante o Future Minerals Forum em Riad.

