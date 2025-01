Aramco planea una empresa conjunta de minerales de transición con Ma'aden

La colaboración aprovecha los extensos datos de geociencia, las capacidades digitales y el conocimiento del subsuelo de Aramco y las décadas de experiencia minera de Ma'aden

Aramco identifica concentraciones de litio prometedoras que superan las 400 partes por millón en su área de operaciones existente

Posibles colaboraciones podrían comenzar la producción comercial de litio para 2027

Las empresas firman Heads of Terms para explorar nuevas oportunidades en minerales de transición

DHAHRAN, Arabia Saudí, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, y Ma'aden, la mayor empresa de minería y metales de productos básicos múltiples de la región de Oriente Medio y África del Norte, han anunciado hoy la firma de acuerdos no vinculantes, que prevén la formación de una empresa conjunta (JV) de exploración y minería de minerales en el Reino de Arabia Saudí. La empresa conjunta propuesta se centraría en los minerales de transición energética, incluida la extracción de litio de depósitos de alta concentración y el avance de tecnologías rentables de extracción directa de litio (dle). La producción comercial de litio podría comenzar en 2027.

Se espera que la empresa conjunta propuesta extienda las capacidades de Aramco a un sector adyacente, aprovechando su innovación tecnológica y sus habilidades en la gestión de recursos y datos. Buscaría desbloquear el potencial de los recursos minerales de alto valor del Reino, con el objetivo de ayudar a satisfacer la creciente demanda de litio y otros minerales de transición tanto a nivel nacional como mundial. Se espera que la empresa conjunta aproveche aún más los recursos naturales utilizando una gran cantidad de datos subterráneos, así como tecnologías emergentes, para avanzar en la diversificación económica y las ambiciones energéticas del Reino.

Existe un potencial significativo para la extracción de minerales de transición energética en el Reino. Por ejemplo, como parte de sus operaciones, Aramco ha identificado varias áreas con una alta concentración de litio de hasta 400 partes por millón. Se espera que la empresa conjunta se beneficie de la importante experiencia y operaciones de Aramco, incluido el uso de la infraestructura existente, las operaciones de perforación líderes en la industria y más de 90 años de datos geológicos en su área de operaciones.

Nasir K. Al-Naimi, presidente de Aramco Upstream, dijo: "Este anuncio refleja el enfoque de Aramco en contribuir positivamente a la transición energética global. La empresa conjunta propuesta permitirá la extracción de minerales de transición energética, contribuyendo significativamente al crecimiento de soluciones energéticas más sostenibles al tiempo que diversificará nuestra cartera para un futuro con menos emisiones de carbono. Esperamos que esta asociación aproveche la empresa de exploración y producción líder en el mundo para aplicar importantes ventajas de bajo costo, experiencia en la industria, innovación tecnológica, conocimiento acumulado en el subsuelo y un ecosistema de cadena de suministro integrado, con el fin de satisfacer el Reino y, potencialmente, la demanda mundial proyectada de litio ".

Darryl Clark, Vicepresidente Senior de Exploración de Ma'aden, dijo: "Ma' aden ha estado llevando a cabo uno de los programas de exploración de jurisdicción única más grandes del mundo en todo el Escudo Arábigo, para desenterrar la dotación mineral estimada de $ 2.5 billones. Esta empresa conjunta propuesta nos permitiría acelerar la exploración de la Plataforma Arábiga, combinando el vasto conocimiento de Aramco sobre el área con la amplia experiencia en minería y exploración de Ma'aden ".

El litio es un componente fundamental de la transición energética, esencial para la producción en sectores de rápido crecimiento como los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía y las energías renovables. La demanda mundial total de litio se ha triplicado en los últimos cinco años, y se prevé que su tasa de crecimiento anual compuesta supere el 15 % anual hasta 2035. La empresa conjunta podría ayudar a satisfacer la demanda prevista de litio del Reino, que se espera que crezca veinte veces entre 2024 y 2030, apoyando un estimado de 500.000 baterías de vehículos eléctricos y 110 GW de energías renovables.

La empresa conjunta planificada, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, se anunció durante el Future Minerals Forum en Riad.

Información de contacto de Aramco

@aramco

Acerca de Aramco

Como una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, nuestro equipo global se dedica a crear impacto en todo lo que hacemos, desde proporcionar suministros cruciales de petróleo hasta desarrollar nuevas tecnologías energéticas. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más confiables, más sostenibles y más útiles, y ayudamos a promover el crecimiento y la productividad en todo el mundo. https://www.aramco.com

Descargo de responsabilidad

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no estén relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas y proyecciones actuales de la compañía relacionadas con sus gastos e inversiones de capital, proyectos importantes, desempeño ascendente y descendente, incluso en relación con sus pares. Estas declaraciones pueden incluir, entre otras, cualquier afirmación precedida, seguida o que incluya palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "meta", "intención", "puede", "anticipar", "estimar", "plan", "proyecto", "puede tener", "probable", "debería", "podría" y otras palabras y términos de significado similar o negativo de estos. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes fuera del control de la empresa que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de la empresa sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros esperados expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas, incluidos los siguientes factores: oferta mundial, demanda y fluctuaciones de precios de petróleo, gas y productos petroquímicos; condiciones económicas globales; competencia en las industrias en las que opera Saudi Aramco; preocupaciones sobre el cambio climático, condiciones climáticas e impactos relacionados en la demanda global de hidrocarburos y productos a base de hidrocarburos; riesgos relacionados con la capacidad de Saudi Aramco para cumplir con éxito sus objetivos de ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), incluido el incumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2050; condiciones que afectan el transporte de productos; riesgos operativos y peligros comunes en las industrias de petróleo y gas, refinería y petroquímica; la naturaleza cíclica de las industrias de petróleo y gas, refinería y petroquímica; inestabilidad y disturbios políticos y sociales y conflictos armados reales o potenciales en la región Mena y otras áreas; catástrofes naturales y pandemias o epidemias de salud pública; la gestión del crecimiento de Saudi Aramco; la gestión de las subsidiarias, operaciones conjuntas, empresas conjuntas, asociadas y entidades de la empresa en las que tiene una participación minoritaria; la exposición de Saudi Aramco a la inflación, el riesgo de tipo de interés y el riesgo de tipo de cambio; los riesgos relacionados con operar en una industria regulada y los cambios en las regulaciones petroleras, de gas, ambientales o de otro tipo que afectan a las industrias en las que opera Saudi Aramco; procedimientos legales, asuntos comerciales internacionales y otras disputas o acuerdos; y otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, como se establece en los últimos informes periódicos de la empresa presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Para obtener información adicional sobre los riesgos e incertidumbres potenciales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los resultados previstos, consulte los últimos informes periódicos de la empresa presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones con respecto a las estrategias comerciales presentes y futuras de la compañía y el entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en el comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las declaraciones prospectivas, se aplica solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa y no pretende dar ninguna garantía en cuanto a los resultados futuros. La compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión del comunicado de prensa, incluidos los datos financieros o las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que lo exija la ley o regulación aplicable. Ninguna persona debe interpretar el comunicado de prensa como un consejo financiero, fiscal o de inversión. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

FUENTE Aramco