Aramco envisage de créer une entreprise commune avec Ma'aden dans le domaine des minéraux de transition

La collaboration exploite les vastes données géoscientifiques, les capacités numériques et la connaissance du sous-sol d'Aramco, ainsi que les décennies d'expertise minière de Ma'aden.

Aramco identifie des concentrations prometteuses de lithium dépassant 400 parties par million dans sa zone d'exploitation actuelle.

D'éventuelles collaborations pourraient permettre de lancer la production commerciale de lithium d'ici à 2027.

Les entreprises signent des protocoles d'accord pour explorer de nouvelles opportunités dans le domaine des minéraux de transition

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, et Ma'aden, la plus grande société minière et métallurgique multi-matières de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord non contraignant, qui envisage la formation d'une coentreprise (JV) d'exploration et d'exploitation minières dans le Royaume d'Arabie Saoudite. L'entreprise commune proposée se concentrera sur les minéraux de transition énergétique, notamment l'extraction de lithium à partir de gisements à forte concentration et l'avancement de technologies rentables d'extraction directe du lithium (DLE). La production commerciale de lithium pourrait commencer d'ici 2027.

L'entreprise commune proposée devrait étendre les capacités d'Aramco à un secteur adjacent, en tirant parti de son innovation technologique et de ses compétences en matière de gestion des ressources et des données. Il cherchera à libérer le potentiel des ressources minérales de grande valeur du Royaume, dans le but d'aider à répondre à la demande croissante de lithium et d'autres minéraux de transition, tant au niveau national qu'au niveau mondial. L'entreprise commune devrait permettre d'exploiter davantage les ressources naturelles en utilisant un grand nombre de données sur le sous-sol, ainsi que des technologies émergentes, afin de faire progresser la diversification économique et les ambitions énergétiques du Royaume.

Le potentiel d'extraction de minéraux de transition énergétique est important dans le Royaume. Par exemple, dans le cadre de ses activités, Aramco a identifié plusieurs zones présentant une forte concentration de lithium, pouvant atteindre 400 parties par million. L'entreprise commune devrait bénéficier de l'expertise et des activités importantes d'Aramco, notamment de l'utilisation des infrastructures existantes, des opérations de forage de pointe et de plus de 90 ans de données géologiques dans sa zone d'exploitation.

Nasir K. Al-Naimi, président d'Aramco Upstream, a déclaré : « Cette annonce reflète la volonté d'Aramco de contribuer positivement à la transition énergétique mondiale. L'entreprise commune proposée permettra d'extraire des minéraux liés à la transition énergétique, contribuant ainsi de manière significative à la croissance de solutions énergétiques plus durables tout en diversifiant notre portefeuille en vue d'un avenir moins pollué par le carbone. Nous espérons que ce partenariat permettra à la première entreprise mondiale en amont d'appliquer des avantages considérables en termes de coûts, d'expérience industrielle, d'innovation technologique, de connaissance du sous-sol et d'écosystème de chaîne d'approvisionnement intégré, en vue de répondre à la demande de lithium prévue pour le Royaume et potentiellement pour le monde entier. »

Darryl Clark, Ma'aden Senior Vice President of Exploration, a déclaré : « Ma'aden a entrepris l'un des plus vastes programmes d'exploration au monde sur un seul territoire dans le Bouclier arabe, afin de mettre au jour un patrimoine minéral estimé à 2,5 billions de dollars. L'entreprise commune proposée nous permettrait d'accélérer l'exploration de la plate-forme arabe, en combinant les vastes connaissances d'Aramco sur la région et la grande expertise de Ma'aden en matière d'exploitation minière et d'exploration. »

Le lithium est un élément fondamental de la transition énergétique, essentiel à la production dans des secteurs à croissance rapide tels que les véhicules électriques, le stockage de l'énergie et les énergies renouvelables. La demande mondiale totale de lithium a triplé au cours des cinq dernières années et son taux de croissance annuel composé devrait dépasser 15 % par an jusqu'en 2035. L'entreprise commune pourrait contribuer à répondre à la demande de lithium prévue par le Royaume, qui devrait être multipliée par vingt entre 2024 et 2030, en soutenant un nombre estimé de 500 000 batteries de véhicules électriques et 110 GW d'énergies renouvelables.

Le projet d'entreprise commune , qui est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, a été annoncé lors du Forum des minéraux du futur à Riyad.

