A Aramco Ventures abre novo escritório em Paris, expandindo a presença global de inovação

DHAHRAN, Arábia Saudita, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Aramco Ventures, divisão de capital de risco da Aramco, anunciou hoje planos para abrir um novo escritório em Paris, França, em 2026. A expansão destaca o crescente compromisso da Aramco com a inovação global, à medida que a empresa continua investindo em tecnologias de última geração que apoiam sua estratégia de longo prazo para a diversificação de negócios e a transformação de energia.

Com mais de US$ 7 bilhões em capital alocado, a Aramco Ventures desempenha um papel fundamental na identificação e investimento em startups inovadoras e soluções tecnológicas em muitos setores. O escritório de Paris atuará como um recurso fundamental para acessar o vibrante ecossistema de inovação da França e da Europa, reconhecido globalmente por seus pontos fortes em inteligência artificial, segurança cibernética, digitalização industrial e computação quântica.

Paris: uma escolha estratégica para inovação e crescimento

A França está emergindo rapidamente entre os principais centros de inovação em IA, digital e quântica da UE, impulsionada por iniciativas governamentais ousadas e um ecossistema em amadurecimento de startups, universidades, pesquisadores e investidores. Esforços notáveis, como a Estratégia Nacional Quântica e os investimentos nacionais em IA, posicionaram a França como um destino privilegiado para o investimento global em tecnologia.

Esse impulso de inovação é complementado por instituições acadêmicas como a Universidade Paris-Saclay, classificada em primeiro lugar na Europa em matemática, física e engenharia, e plataformas de inovação como a Station F, o maior campus de startups do mundo.

Ahmad O. Al Khowaiter, vice-presidente executivo de tecnologia e inovação da Aramco e presidente da Aramco Ventures, disse: "A Aramco está aproveitando tecnologias avançadas que têm potencial para resolver alguns dos problemas mais difíceis do mundo. A Aramco Ventures, nosso programa global de capital de risco, desempenha um papel importante nisso, financiando startups e empresas de alto crescimento na vanguarda da inovação, em áreas que vão da sustentabilidade à IA industrial. Isso contribui para a diversificação da Aramco e aumenta sua vantagem competitiva. Por meio do novo escritório em Paris, a Aramco Ventures ampliará sua presença internacional com o objetivo de contribuir ainda mais para os empolgantes avanços científicos e tecnológicos na França, um dos três principais mercados de capital de risco da Europa, bem como na região europeia em geral."

Com base no sucesso do investimento existente na França

A Aramco não é nova no ecossistema de pesquisa da França, pois possui um centro de pesquisa de combustíveis em Paris que se concentra em energia, transporte e meio ambiente. Além disso, os programas de empreendimentos da Aramco já fizeram dois investimentos em startups francesas: a Pasqal, empresa de computação quântica; e a Prophesee, desenvolvedora de uma plataforma de visão neuromórfica criada para melhorar a eficiência e a inteligência dos sistemas de processamento de vídeo. Com seu escritório em Paris, a Aramco Ventures pretende aprofundar a colaboração com fundadores, instituições e investidores na França, ajudando a escalar tecnologias de última geração nos domínios de IA, quântica, deeptech e sustentabilidade.

Sobre a Aramco Ventures

A Aramco Ventures é a divisão de empreendimento corporativo da Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo. Com sede em Dhahran e escritórios na América do Norte, Europa e Ásia, os programas estratégicos de empreendimentos da Aramco Ventures investem globalmente em empresas iniciantes e de alto crescimento com tecnologias de importância estratégica para sua controladora, a Aramco, apoiando principalmente sua descarbonização operacional, novos negócios de combustíveis de baixo carbono e iniciativas de transformação digital. A Aramco Ventures também opera o Prosperity7, programa de investimento em tecnologias disruptivas da empresa.

Para mais informações, acesse www.aramcoventures.com.

