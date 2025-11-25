Aramco Ventures 擬於巴黎開設新辦事處，拓展全球創新版圖

沙地阿拉伯達蘭2025年11月25日 /美通社/ -- Aramco 旗下的風險投資部門 Aramco Ventures 今日宣佈，計劃於 2026 年在法國巴黎開設新辦事處。本次擴展突顯了 Aramco 對全球創新的努力日益增加，公司正持續投資於下一代技術，以支持其業務多元化及能源轉型的長遠策略。

Aramco Ventures 獲分配資金超過 70 億美元，在識別及投資多個領域的創新初創企業和技術解決方案方面，扮演著關鍵角色。巴黎辦事處將成為進入法國及歐洲充滿活力的創新生態圈的關鍵資源，該地區在人工智能、網絡安全、工業數碼化及量子運算方面的實力享譽全球。

巴黎：創新與增長的戰略之選

法國正迅速崛起成為歐盟領先的 AI、數碼及量子創新樞紐之一，這有賴於大膽的政府舉措以及由初創企業、大學、研究人員及投資者組成的成熟生態圈。《國家量子戰略》等顯著努力及對 AI 的國家級投資，已將法國定位為全球科技投資的首選目的地。

這種創新勢頭與學術機構相輔相成，例如數學、物理及工程學方面排名歐洲第一的巴黎薩克雷大學，以及全球最大的初創園區 Station F 等創新平台。

Aramco 技術與創新執行副總裁兼 Aramco Ventures 主席 Ahmad O. Al Khowaiter 表示：「Aramco 正利用先進技術，致力解決世界上一些最棘手的難題。我們的全球風險投資計劃 Aramco Ventures 在當中發揮著重要作用，資助從可持續發展到工業 AI 等領域處於創新前沿的初創企業及高增長公司。這支持了 Aramco 的多元化發展，並增強其競爭優勢。透過在巴黎的新辦事處，Aramco Ventures 將擴展其國際版圖，以期進一步為法國——歐洲三大風險投資市場之一——以及更廣泛的歐洲地區令人興奮的科學及技術進步作出貢獻。」

建基於在法國的現有投資成功

Aramco 對法國的研究生態圈並不陌生，其在巴黎設有一個專注於能源、交通及環境的燃料研究中心。此外，Aramco 的創投計劃已投資了兩家法國初創企業：量子運算公司 Pasqal；以及神經形態視覺平台開發商 Prophesee，該平台旨在提高視像處理系統的效率及智能。憑藉巴黎辦事處，Aramco Ventures 將旨在深化與法國創辦人、機構及投資者的合作，協助擴展 AI、量子、深科技及可持續發展領域的下一代技術。

關於 Aramco Ventures

Aramco Ventures 是全球領先的綜合能源及化學品公司 Aramco 的企業創投部門。Aramco Ventures 總部設在達蘭，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處，其戰略性創投計劃在全球投資對母公司 Aramco 在技術上具有重要戰略意義的初創公司和高增長公司，主要支援其營運脫碳、新型低碳燃料業務和數位轉型計劃。Aramco Ventures 還負責營運公司的顛覆性技術投資專案 Prosperity7。

如欲進一步了解，請瀏覽 www.aramcoventures.com。

