شركة Aramco Ventures ستفتتح مكتبًا جديدًا في باريس لتعزيز بصمتها العالمية في الابتكار

الظهران، المملكة العربية السعودية, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Aramco Ventures، الذراع الاستثماري لرأس المال المغامر في Aramco، اليوم عن خططها لافتتاح مكتب جديد في باريس، بفرنسا، في عام 2026. يؤكد هذا التوسع التزام Aramco المتزايد بالابتكار العالمي، حيث تواصل الشركة الاستثمار في تقنيات الجيل التالي التي تدعم إستراتيجيتها طويلة الأجل لتنويع الأعمال وتحويل الطاقة.

ومع أكثر من 7 مليارات دولار من رأس المال المخصص، تلعب Aramco Ventures دورًا محوريًا في تحديد الشركات الناشئة المبتكرة والاستثمار في حلول التكنولوجيا عبر العديد من القطاعات. سيكون مكتب باريس موردًا رئيسيًا للوصول إلى منظومة الابتكار الحيوية في فرنسا وأوروبا، المعروفة عالميًا بنقاط قوتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والرقمنة الصناعية، والحوسبة الكمومية.

باريس: خيار إستراتيجي للابتكار والنمو

فرنسا واحدة من أسرع المراكز صعودًا في الاتحاد الأوروبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والحوسبة الكمومية، مدفوعة بمبادرات حكومية جريئة ومنظومة ناضجة تضم الشركات الناشئة والجامعات والباحثين والمستثمرين. لقد أسهمت الجهود البارزة، مثل الإستراتيجية الوطنية للكم والاستثمارات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، في ترسيخ مكانة فرنسا كوجهة رئيسية للاستثمار التكنولوجي العالمي.

يُعزز هذا الزخم الابتكاري وجود مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة باريس–ساكلاي، المصنّفة الأولى في أوروبا في مجالات الرياضيات والفيزياء والهندسة، إلى جانب منصات الابتكار مثل Station F، أكبر حرم للشركات الناشئة في العالم.

قال أحمد بن عثمان الخويطر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Aramco للتكنولوجيا والابتكار ورئيس شركة Aramco Ventures: "تستفيد Aramco من التقنيات المتقدمة التي تملك القدرة على حل بعضٍ من أصعب التحديات العالمية. وتلعب Aramco Ventures، برنامج رأس المال الجريء العالمي للشركة، دورًا مهمًا في ذلك من خلال تمويل الشركات الناشئة والشركات عالية النمو التي تقود مسيرة الابتكار، في مجالات تمتد من الاستدامة إلى الذكاء الاصطناعي الصناعي. وهذا يدعم جهود Aramco في التنويع ويعزز ميزتها التنافسية. ومن خلال المكتب الجديد في باريس، ستوسّع Aramco Ventures حضورها الدولي بهدف الإسهام بشكلٍ أكبر في التقدمات العلمية والتكنولوجية المذهلة في فرنسا، التي تُعدّ من أكبر ثلاثة أسواق لرأس المال الجريء في أوروبا، وكذلك في المنطقة الأوروبية الأوسع".

البناء على النجاحات الاستثمارية القائمة في فرنسا

ليست Aramco جديدة على منظومة البحث العلمي في فرنسا، إذ تمتلك مركزًا لأبحاث الوقود في باريس يركز على الطاقة والنقل والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، قامت برامج الاستثمار المغامر لدى Aramco بالفعل بإجراء استثمارين في شركات ناشئة فرنسية: شركة Pasqal، وهي شركة متخصصة في الحوسبة الكمومية؛ وشركة Prophesee، المطوّرة لمنصة رؤية عصبية مصممة لتحسين كفاءة وذكاء أنظمة معالجة الفيديو. ومع افتتاح مكتبها في باريس، ستسعى Aramco Ventures إلى تعميق التعاون مع المؤسسين والمؤسسات والمستثمرين في فرنسا، والمساهمة في توسعة نطاق تقنيات الجيل القادم عبر مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والتقنيات العميقة (Deeptech)، والاستدامة.

نبذة عن Aramco Ventures

Aramco Ventures هي الذراع الاستثماري للشركات التابعة في Aramco، إحدى أبرز شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في العالم. يقع مقر Aramco Ventures الرئيسي في مدينة الظهران مع مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتستثمر برامجها الإستراتيجية لرأس المال المغامر عالميًا في الشركات الناشئة والشركات عالية النمو التي تمتلك تقنيات ذات أهمية إستراتيجية للشركة الأم، Aramco، وذلك بما يدعم بشكلٍ أساسي جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية التشغيلية، وتطوير أنشطة الوقود منخفض الكربون، ومبادرات التحول الرقمي. كما تدير Aramco Ventures برنامج Prosperity7، وهو برنامج الشركة للاستثمار في التقنيات الثورية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.aramcoventures.com.