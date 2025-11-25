Aramco Ventures ouvre un nouveau bureau à Paris et renforce sa présence mondiale au service de l'innovation

DHAHRAN, Arabie saoudite, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Aramco Ventures, la branche capital-risque d'Aramco, annonce aujourd'hui son intention d'ouvrir un nouveau bureau à Paris, en France, en 2026. Cette expansion souligne l'engagement croissant d'Aramco en faveur de l'innovation mondiale, la société continuant à investir dans les technologies de nouvelle génération qui soutiennent sa stratégie à long terme de diversification des activités et de transformation de l'énergie.

Avec plus de sept milliards de dollars de capital alloué, Aramco Ventures joue un rôle clé dans l'identification et l'investissement dans des startups innovantes et des solutions technologiques dans de nombreux secteurs. Le bureau de Paris servira de ressource clé pour accéder à l'écosystème d'innovation dynamique de la France et de l'Europe, reconnu mondialement pour ses capacités en intelligence artificielle, cybersécurité, numérisation industrielle et informatique quantique.

Paris : un choix stratégique pour l'innovation et la croissance

La France émerge rapidement parmi les principaux pôles de l'UE pour l'IA, le numérique et l'innovation quantique, sous l'impulsion d'initiatives gouvernementales audacieuses et d'un écosystème mature de startups, d'universités, de chercheurs et d'investisseurs. Des efforts notables, tels que la stratégie nationale en matière de quantique et les investissements nationaux dans l'IA, font de la France une destination de choix pour les investissements technologiques mondiaux.

Cette dynamique d'innovation est complétée par des institutions académiques telles que l'Université Paris-Saclay, classée première en Europe pour les mathématiques, la physique et l'ingénierie, et des plateformes d'innovation telles que Station F, le plus grand campus de startups au monde.

Ahmad O. Al Khowaiter, vice-président exécutif d'Aramco chargé de la technologie et de l'innovation et président d'Aramco Ventures, déclare : « Aramco exploite des technologies de pointe susceptibles de résoudre certains des problèmes les plus difficiles au monde. Aramco Ventures, notre programme mondial de capital-risque, joue un rôle important à cet égard en finançant des startups et des entreprises à forte croissance à la pointe de l'innovation, dans des domaines allant de la durabilité à l'IA industrielle. Cette approche contribue à la diversification d'Aramco et renforce son avantage concurrentiel. Grâce à ce nouveau bureau à Paris, Aramco Ventures renforcera sa présence internationale en vue de contribuer à des avancées scientifiques et technologiques prometteuses en France, l'un des trois principaux marchés de capital-risque en Europe, ainsi que dans l'ensemble de la région européenne ».

Tirer parti des succès des investissements existants en France

Aramco n'en est pas à son coup d'essai dans l'écosystème de la recherche en France, puisqu'il dispose d'un centre de recherche sur les carburants à Paris qui se concentre sur l'énergie, les transports et l'environnement. En outre, les programmes de capital-risque d'Aramco ont déjà réalisé deux investissements dans des startups françaises : Pasqal, une société d'informatique quantique ; et Prophesee, le développeur d'une plateforme de vision neuromorphique conçue pour améliorer l'efficacité et l'intelligence des systèmes de traitement vidéo. Avec son bureau parisien, Aramco Ventures cherchera à approfondir la collaboration avec les fondateurs, les institutions et les investisseurs en France, en aidant à développer les technologies de nouvelle génération dans les domaines de l'IA, du quantique, de la deeptech et du développement durable.

À propos d'Aramco Ventures

Aramco Ventures est la branche capital-risque d'Aramco, l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde. La société est basée à Dhahran et dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les programmes d'investissement stratégique d'Aramco Ventures investissent à l'échelle mondiale dans des startups et des entreprises à forte croissance disposant de technologies d'importance stratégique pour sa société mère, Aramco, soutenant principalement ses initiatives de décarbonisation opérationnelle, de nouvelles entreprises de carburants à plus faible teneur en carbone et de transformation numérique. Aramco Ventures gère également Prosperity7, le programme d'investissement de la société dans les technologies disruptives.

