Aramco se aventura a abrir una nueva oficina en París para ampliar su huella de innovación mundial

DHAHRAN, Arabia Saudita, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aramco Ventures, la sección de capital de riesgo de Aramco, anunció hoy planes para abrir una nueva oficina en París, Francia, en 2026. La expansión destaca el creciente compromiso de Aramco con la innovación mundial, ya que la empresa continúa invirtiendo en tecnologías de próxima generación que respaldan su estrategia a largo plazo para la diversificación empresarial y la transformación energética.

Con más de 7 mil millones de dólares en capital asignado, Aramco Ventures desempeña una función clave en identificar e invertir en nuevas empresas innovadoras y soluciones tecnológicas en diversos sectores. La oficina de París servirá como un recurso clave para acceder al vibrante ecosistema de innovación de Francia y Europa, reconocido a nivel mundial por sus fortalezas en inteligencia artificial, ciberseguridad, digitalización industrial y computación cuántica.

París: una opción estratégica para la innovación y el crecimiento

Francia está emergiendo con rapidez entre los principales centros de la UE en la innovación en IA, digital y cuántica, impulsada por iniciativas gubernamentales audaces y un ecosistema maduro de nuevas empresas, universidades, investigadores e inversores. Esfuerzos notables como la Estrategia Cuántica Nacional y las inversiones nacionales en IA han posicionado a Francia como un destino principal para la inversión tecnológica mundial.

Este impulso de innovación se complementa con instituciones académicas como la Universidad de París-Saclay, que ocupa el primer lugar en Europa en matemáticas, física e ingeniería, y plataformas de innovación como Station F, el campus de empresas emergentes más grande del mundo.

Ahmad O. Al Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco y presidente de Aramco Ventures, comentó: "Aramco está aprovechando tecnologías avanzadas que tienen potencial para resolver algunos de los problemas más difíciles del mundo. Aramco Ventures, nuestro programa mundial de capital de riesgo, desempeña un papel importante para este fin, ya que financia nuevas empresas y empresas de alto crecimiento a la vanguardia de la innovación, en áreas que van desde la sostenibilidad hasta la inteligencia artificial industrial. Esto respalda la diversificación de Aramco y aumenta su ventaja competitiva. A través de la nueva oficina en París, Aramco Ventures ampliará su presencia internacional con el fin de contribuir aún más a los emocionantes avances científicos y tecnológicos en Francia, uno de los tres principales mercados de capital de riesgo de Europa, así como en la región europea en general".

Aprovechar el éxito de las inversiones existentes en Francia

Aramco no es nueva en el ecosistema de investigación de Francia, ya que tiene un centro de investigación de combustibles en París que se concentra en la energía, el transporte y el medio ambiente. Además, los programas de emprendimiento de Aramco ya han realizado dos inversiones en empresas emergentes francesas: Pasqal, una empresa de computación cuántica; y Prophesee, un desarrollador de una plataforma de visión neuromórfica diseñada para mejorar la eficiencia y la inteligencia de los sistemas de procesamiento de video. Con su oficina de París, Aramco Ventures tendrá como objetivo profundizar la colaboración con fundadores, instituciones e inversores en Francia, al ayudar a escalar las tecnologías de próxima generación en los dominios de IA, cuántica, tecnología profunda y sostenibilidad.

Acerca de Aramco Ventures

Aramco Ventures es el brazo corporativo de Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo. Con sede en Dhahran y oficinas en América del Norte, Europa y Asia, los programas de emprendimiento estratégico de Aramco Ventures invierten a nivel mundial en empresas emergentes y de alto crecimiento con tecnologías de importancia estratégica para su empresa matriz, Aramco, para apoyar principalmente su descarbonización operativa, nuevos negocios de combustibles de baja emisión de carbono e iniciativas de transformación digital. Aramco Ventures también opera Prosperity7, el programa de inversión en tecnologías disruptivas de la empresa.

Para más información, visite www.aramcoventures.com.

FUENTE Aramco Ventures