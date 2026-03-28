A ascensão das contratações de profissionais "new-collar" (novo cargo): a experiência supera os diplomas, revela relatório da SOFTSWISS-Pentasia

VALLETTA, Malta, 28 de março de 2026 /PRNewswire/ -- As empresas estão contratando menos pessoas e priorizando o desempenho comprovado em detrimento das credenciais acadêmicas, de acordo com um novo relatório da SOFTSWISS, fornecedora global de software de iGaming, e da consultoria de recrutamento Pentasia.

2026 SOFTSWISS iGaming Talent Trends

O relatório destaca que até 60% dos novos empregos podem não exigir um diploma universitário tradicional até 2030, refletindo a ascensão dos chamados novos cargos que priorizam habilidades demonstráveis, experiência prática e especialização prática em vez de qualificações formais. As descobertas são baseadas em uma análise de dados do LinkedIn e de código aberto, pesquisas de empresas e uma revisão das tendências de contratação de iGaming para 2025.

As empresas estão se afastando da contratação de nível básico em larga escala e, em vez disso, priorizando profissionais de nível médio a sênior que podem gerar impacto imediato. Após o recrutamento agressivo durante o boom tecnológico da era da pandemia, muitas organizações agora estão focadas na eficiência, produtividade e produção mensurável, em vez do tamanho da equipe.

Alastair Cleland, diretor administrativo da Pentasia, comentou:

"As funções de nível básico estão sendo despriorizadas em favor de contratações de nível médio a sênior com habilidades avançadas, enquanto as habilidades de IA se tornaram cada vez mais esperadas dos candidatos em diferentes funções. A IA está definitivamente transformando trabalhos de nível básico ao automatizar as tarefas rotineiras, orientadas por processos e administrativas, em vez de eliminá-las completamente. Isso está causando um declínio na contratação de juniores para funções como entrada de dados, codificação básica e funções baseadas em pesquisa.'

A inteligência artificial (IA) e a automação estão reduzindo o trabalho de rotina, ao mesmo tempo em que aumentam a demanda por habilidades de análise, monitoramento e tomada de decisão. Muitas empresas agora veem a alfabetização em IA como um recurso básico em um número crescente de funções. Dadas essas mudanças, as empresas dizem que os cargos seniores continuam sendo os mais difíceis de preencher, especialmente em engenharia, DevOps e segurança cibernética.

Denis Romanovskiy, diretor de IA da SOFTSWISS, disse:

"Em nossa empresa, a maioria das vagas de engenharia está agora aberta para cargos seniores. A expectativa é que um funcionário entre e comece a agregar valor dentro de algumas semanas. Todo engenheiro passa por uma entrevista com avaliações de codificação e design de sistemas, com um exame cuidadoso das habilidades de pensamento sistêmico, bem como das habilidades interpessoais. A capacidade de usar ferramentas de IA no trabalho já é considerada um dado e nem sequer é discutida."

O mercado de talentos para funções digitais agora é global e remoto, permitindo que as empresas recrutem internacionalmente e acessem profissionais independentemente de sua localização.

Sobre a SOFTSWISS:

A SOFTSWISS é uma empresa global de tecnologia que fornece soluções de software premiadas para iGaming desde 2009. Apoiada por uma equipe de mais de 2.000 especialistas, a SOFTSWISS atende a mais de 1.000 marcas globais.

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FONTE SOFTSWISS