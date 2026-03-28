El auge de la contratación de "nuevos empleados": la experiencia supera los títulos universitarios, muestra el informe de SOFTSWISS-Pentasia

LA VALETA, Malta, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Las empresas están contratando a menos personas y dando prioridad a los resultados comprobados por encima de los títulos académicos, según un nuevo informe de SOFTSWISS, un proveedor mundial de software para el sector del iGaming, y la consultora de selección de personal Pentasia.

2026 SOFTSWISS iGaming Talent Trends

El informe destaca que, para 2030, es posible que hasta el 60 % de los nuevos puestos de trabajo no requieran un título universitario tradicional, lo que refleja el aumento de los llamados puestos de nueva generación, que dan prioridad a las habilidades demostrables, la experiencia práctica y los conocimientos especializados por encima de las calificaciones formales. Los resultados se basan en un análisis de datos de LinkedIn y de código abierto, encuestas a empresas y un estudio de las tendencias de contratación en el sector del iGaming para 2025.

Las empresas están dejando de lado la contratación masiva de personal sin experiencia y, en su lugar, están dando prioridad a los profesionales de nivel medio y superior que pueden generar un impacto inmediato. Luego de la agresiva campaña de contratación durante el auge tecnológico de la era de la pandemia, muchas organizaciones se centran ahora en la eficiencia, la productividad y los resultados medibles, en lugar de en el tamaño del equipo.

Alastair Cleland, director general de Pentasia, comentó:

"Se está dando menos prioridad a los puestos de nivel inicial en favor de la contratación de personal de nivel medio y superior con habilidades avanzadas, mientras que cada vez es más habitual que se exija a los candidatos conocimientos de IA en distintos puestos. No hay duda de que la IA está transformando los puestos de trabajo de nivel inicial al automatizar tareas rutinarias, basadas en procesos y administrativas, en lugar de eliminarlas por completo. Esto está provocando una disminución en la contratación de personal junior para puestos como el ingreso de datos, la programación básica y los puestos relacionados con la investigación".

La inteligencia artificial (IA) y la automatización están reduciendo el trabajo rutinario, a la vez que aumentan la demanda de habilidades de análisis, supervisión y toma de decisiones. Hoy en día, muchas empresas consideran que los conocimientos básicos sobre IA son una competencia fundamental en una cantidad cada vez mayor de puestos de trabajo. Ante estos cambios, las empresas afirman que los puestos de alta dirección siguen siendo los más difíciles de cubrir, en especial en ingeniería, DevOps y ciberseguridad.

Denis Romanovskiy, director de IA de SOFTSWISS, declaró:

"En nuestra empresa, la mayoría de las vacantes de ingeniería que hay en este momento son para puestos de alto nivel. Se espera que un empleado se incorpore y comience a crear valor en unas pocas semanas. Todos los ingenieros pasan por una entrevista que incluye pruebas de programación y diseño de sistemas, en la que se evalúan minuciosamente tanto sus habilidades de pensamiento sistémico como sus habilidades interpersonales. La capacidad de utilizar herramientas de IA en el trabajo ya se da por sentada y ni siquiera se debate".

El mercado de talentos para puestos digitales es ahora global y prioriza el trabajo remoto, lo que permite a las empresas contratar a nivel internacional y acceder a profesionales independientemente de su ubicación.

Acerca de SOFTSWISS:

SOFTSWISS es una empresa tecnológica mundial que suministra soluciones de software galardonadas para el sector del iGaming desde 2009. Con el respaldo de un equipo de más de 2000 expertos, SOFTSWISS presta servicios a más de 1000 marcas de todo el mundo.

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FUENTE SOFTSWISS