L'essor de l'embauche des « New-Collar » : L'expérience l'emporte sur les diplômes, selon un rapport de SOFTSWISS-Pentasia

VALLETTA, Malte, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les entreprises recrutent moins de personnel et privilégient les performances avérées aux diplômes, selon un nouveau rapport de SOFTSWISS, fournisseur mondial de logiciels d'iGaming, et le cabinet de conseil en recrutement Pentasia.

2026 Tendances des talents iGaming de SOFTSWISS

Le rapport souligne que jusqu'à 60 % des nouveaux emplois pourraient ne pas nécessiter de diplôme universitaire traditionnel d'ici à 2030, ce qui reflète l'essor de ce que l'on appelle les postes « new-collar », qui privilégient les compétences démontrables, l'expérience pratique et l'expertise concrète plutôt que les qualifications formelles. Les résultats sont basés sur une analyse des données de LinkedIn et de sources ouvertes, sur des enquêtes auprès des entreprises et sur un examen des tendances en matière de recrutement dans le secteur de l'iGaming en 2025.

Les entreprises s'éloignent des recrutements massifs de débutants et donnent la priorité aux professionnels de niveau intermédiaire ou supérieur qui peuvent avoir un impact immédiat. Après un recrutement agressif pendant le boom technologique de l'ère pandémique, de nombreuses organisations se concentrent désormais sur l'efficacité, la productivité et les résultats mesurables plutôt que sur la taille de l'équipe.

Alastair Cleland, directeur général de Pentasia, a commenté :

« Les postes de débutants sont relégués au second plan au profit de recrutements de cadres intermédiaires et supérieurs possédant des compétences pointues, tandis que les compétences en intelligence artificielle sont de plus en plus attendues des candidats, quel que soit leur poste. L'IA est en train de transformer profondément les emplois de débutants en automatisant les tâches routinières, axées sur les processus et administratives, sans pour autant les supprimer complètement. Cela entraîne une baisse des recrutements de jeunes pour des fonctions telles que la saisie de données, le codage de base et les fonctions liées à la recherche. »

L'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation réduisent le travail de routine tout en augmentant la demande de compétences en matière d'analyse, de suivi et de prise de décision. De nombreuses entreprises considèrent désormais la maîtrise de l'IA comme une compétence de base pour un nombre croissant de fonctions. Compte tenu de ces changements, les entreprises affirment que les postes à responsabilité restent les plus difficiles à pourvoir, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, du DevOps et de la cybersécurité.

Denis Romanovskiy, directeur de l'IA à SOFTSWISS, a déclaré :

« Dans notre entreprise, la plupart des postes d'ingénieurs vacants sont désormais des postes à responsabilité. On s'attend à ce qu'un employé arrive et commence à créer de la valeur en l'espace de quelques semaines. Chaque ingénieur passe un entretien avec des évaluations de codage et de conception de systèmes, avec un examen minutieux des compétences en matière de réflexion sur les systèmes ainsi que des compétences non techniques. La possibilité d'utiliser des outils d'IA au travail est déjà considérée comme une évidence et n'est même pas discutée. »

Le marché des talents pour les postes numériques est désormais mondial et à distance, ce qui permet aux entreprises de recruter à l'échelle internationale et d'accéder à des professionnels quel que soit leur lieu de résidence.

À propos de SOFTSWISS :

SOFTSWISS est une entreprise technologique internationale qui fournit des solutions logicielles primées pour l'iGaming depuis 2009. Soutenue par une équipe de plus de 2 000 experts, SOFTSWISS est au service de plus de 1 000 marques mondiales.

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